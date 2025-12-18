Who Wins It All? Full CFP Picks via ESPN Power Rankings
John Canady
Host · Writer
A look at how the CFP bracket would change using ESPN’s Power Rankings, highlighting surprise jumps, major drops, and a completely reshaped playoff field.
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
No. 9 Alabama Over No. 8 Oklahoma
9 Seed: Alabama Crimson Tide
Record: 10-3 | Power Index Rank: 8
FPI: 20.2 | Strength of Record: 10
8 Seed: Oklahoma Sooners
Record: 10-2 | Power Index Rank: 15
FPI: 16.7 | Strength of Record: 8
No. 10 Miami Over No. 7 Texas A&M
10 Seed: Miami Hurricanes
Record: 10-2 | Power Index Rank: 7
FPI: 20.9 | Strength of Record: 14
7 Seed: Texas A&M Aggies
Record: 11-1 | Power Index Rank: 10
FPI: 18.9 | Strength of Record: 5
No. 6 Ole Miss Over No. 11 Tulane
11 Seed: Tulane Green Wave
Record: 11-2 | Power Index Rank: 54
FPI: 4.1 | Strength of Record: 20
6 Seed: Ole Miss Rebels
Record: 11-1 | Power Index Rank: 12
FPI: 18.5 | Strength of Record: 6
No. 5 Oregon Over No. 12 James Madison
12 Seed: James Madison Dukes
Record: 12-1 | Power Index Rank: 28
FPI: 9.9 | Strength of Record: 18
5 Seed: Oregon Ducks
Record: 11-1 | Power Index Rank: 4
FPI: 25.0 | Strength of Record: 4
Quarterfinals: No. 1 Indiana Over No. 9 Alabama
1 Seed: Indiana Hoosiers
Record: 13-0 | Power Index Rank: 1
FPI: 28.8 | Strength of Record: 1
9 Seed: Alabama Crimson Tide
Record: 10-3 | Power Index Rank: 8
FPI: 20.2 | Strength of Record: 10
Quarterfinals: No. 2 Ohio State Over No. 10 Miami
10 Seed: Miami Hurricanes
Record: 10-2 | Power Index Rank: 7
FPI: 20.9 | Strength of Record: 14
2 Seed: Ohio State Buckeyes
Record: 12-1 | Power Index Rank: 2
FPI: 28.3 | Strength of Record: 3
Quarterfinals: No. 3 Georgia Over No. 6 Ole Miss
3 Seed: Georgia Bulldogs
Record: 12-1 | Power Index Rank: 6
FPI: 21.9 | Strength of Record: 2
6 Seed: Ole Miss Rebels
Record: 11-1 | Power Index Rank: 12
FPI: 18.5 | Strength of Record: 6
Quarterfinals: No. 5 Oregon Over No. 4 Texas Tech
5 Seed: Oregon Ducks
Record: 11-1 | Power Index Rank: 3
FPI: 25.2 | Strength of Record: 4
4 Seed: Texas Tech Red Raiders
Record: 12-1 | Power Index Rank: 5
FPI: 23.0 | Strength of Record: 7
Semifinals: No. 1 Indiana Over No. 5 Oregon
5 Seed: Oregon Ducks
Record: 11-1 | Power Index Rank: 3
FPI: 25.2 | Strength of Record: 4
1 Seed: Indiana Hoosiers
Record: 13-0 | Power Index Rank: 1
FPI: 28.8 | Strength of Record: 1
Semifinals: No. 2 Ohio State Over No. 3 Georgia
2 Seed: Ohio State Buckeyes
Record: 12-1 | Power Index Rank: 2
FPI: 28.3 | Strength of Record: 3
3 Seed: Georgia Bulldogs
Record: 12-1 | Power Index Rank: 6
FPI: 21.9 | Strength of Record: 2
Championship: No. 1 Indiana Over No. 2 Ohio State
1 Seed: Indiana Hoosiers
Record: 13-0 | Power Index Rank: 1
FPI: 28.8 | Strength of Record: 1
2 Seed: Ohio State Buckeyes
Record: 12-1 | Power Index Rank: 2
FPI: 28.3 | Strength of Record: 3
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.