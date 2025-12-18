Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

Who Wins It All? Full CFP Picks via ESPN Power Rankings

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

A look at how the CFP bracket would change using ESPN’s Power Rankings, highlighting surprise jumps, major drops, and a completely reshaped playoff field.

No. 9 Alabama Over No. 8 Oklahoma

9 Seed: Alabama Crimson Tide

Record: 10-3 | Power Index Rank: 8

FPI: 20.2 | Strength of Record: 10

8 Seed: Oklahoma Sooners

Record: 10-2 | Power Index Rank: 15

FPI: 16.7 | Strength of Record: 8

No. 10 Miami Over No. 7 Texas A&M

10 Seed: Miami Hurricanes

Record: 10-2 | Power Index Rank: 7

FPI: 20.9 | Strength of Record: 14

7 Seed: Texas A&M Aggies

Record: 11-1 | Power Index Rank: 10

FPI: 18.9 | Strength of Record: 5

No. 6 Ole Miss Over No. 11 Tulane

11 Seed: Tulane Green Wave

Record: 11-2 | Power Index Rank: 54

FPI: 4.1 | Strength of Record: 20

6 Seed: Ole Miss Rebels

Record: 11-1 | Power Index Rank: 12

FPI: 18.5 | Strength of Record: 6

No. 5 Oregon Over No. 12 James Madison

12 Seed: James Madison Dukes

Record: 12-1 | Power Index Rank: 28

FPI: 9.9 | Strength of Record: 18

5 Seed: Oregon Ducks

Record: 11-1 | Power Index Rank: 4

FPI: 25.0 | Strength of Record: 4

Quarterfinals: No. 1 Indiana Over No. 9 Alabama

1 Seed: Indiana Hoosiers

Record: 13-0 | Power Index Rank: 1

FPI: 28.8 | Strength of Record: 1

9 Seed: Alabama Crimson Tide

Record: 10-3 | Power Index Rank: 8

FPI: 20.2 | Strength of Record: 10

Quarterfinals: No. 2 Ohio State Over No. 10 Miami

10 Seed: Miami Hurricanes

Record: 10-2 | Power Index Rank: 7

FPI: 20.9 | Strength of Record: 14

2 Seed: Ohio State Buckeyes

Record: 12-1 | Power Index Rank: 2

FPI: 28.3 | Strength of Record: 3

Quarterfinals: No. 3 Georgia Over No. 6 Ole Miss

3 Seed: Georgia Bulldogs

Record: 12-1 | Power Index Rank: 6

FPI: 21.9 | Strength of Record: 2

6 Seed: Ole Miss Rebels

Record: 11-1 | Power Index Rank: 12

FPI: 18.5 | Strength of Record: 6

Quarterfinals: No. 5 Oregon Over No. 4 Texas Tech

5 Seed: Oregon Ducks

Record: 11-1 | Power Index Rank: 3

FPI: 25.2 | Strength of Record: 4

4 Seed: Texas Tech Red Raiders

Record: 12-1 | Power Index Rank: 5

FPI: 23.0 | Strength of Record: 7

Semifinals: No. 1 Indiana Over No. 5 Oregon

5 Seed: Oregon Ducks

Record: 11-1 | Power Index Rank: 3

FPI: 25.2 | Strength of Record: 4

1 Seed: Indiana Hoosiers

Record: 13-0 | Power Index Rank: 1

FPI: 28.8 | Strength of Record: 1

Semifinals: No. 2 Ohio State Over No. 3 Georgia

2 Seed: Ohio State Buckeyes

Record: 12-1 | Power Index Rank: 2

FPI: 28.3 | Strength of Record: 3

3 Seed: Georgia Bulldogs

Record: 12-1 | Power Index Rank: 6

FPI: 21.9 | Strength of Record: 2

Championship: No. 1 Indiana Over No. 2 Ohio State

1 Seed: Indiana Hoosiers

Record: 13-0 | Power Index Rank: 1

FPI: 28.8 | Strength of Record: 1

2 Seed: Ohio State Buckeyes

Record: 12-1 | Power Index Rank: 2

FPI: 28.3 | Strength of Record: 3

