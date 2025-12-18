Every CFP Game Picked Using a BCS-Style Ranking Model
Tyler Mason
Host · Writer
A complete look at how the CFP bracket would shift if the old BCS formula decided the field, revealing surprise risers, significant drops, and a reshaped playoff picture.
No. 8 Oklahoma Over No. 9 Alabama
8 Seed: Oklahoma Sooners
BCS Rank: 8 | BCS Score: 0.6949
Best Win: at Alabama
10 Seed: Alabama Crimson Tide
BCS Rank: 10 | BCS Score: 0.5996
Best Win: at Georgia
No. 7 Texas A&M Over No. 10 Miami
7 Seed: Texas A&M Aggies
BCS Rank: 7 | BCS Score: 0.7562
Best Win: at Notre Dame
10 Seed: Miami Hurricanes
BCS Rank: 11
Best Win: vs. Notre Dame
No. 6 Ole Miss Over No. 11 Tulane
6 Seed: Ole Miss Rebels
BCS Rank: 6 | BCS Score: 0.8073
Best Win: at Oklahoma
11 Seed: Tulane Green Wave
BCS Rank: 18 | BCS Score: 0.2849
Best Win: vs. North Texas
No. 5 Oregon Over No. 12 James Madison
5 Seed: Oregon Ducks
BCS Rank: 5 | BCS Score: 0.8476
Best Win: vs. USC
12 Seed: James Madison Dukes
BCS Rank: 19 | BCS Score: 0.2126
Best Win: vs. Old Dominion
Quarterfinals: No. 1 Indiana Over No. 8 Oklahoma
1 Seed: Indiana Hoosiers
BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998
Best Win: vs. Ohio State
8 Seed: Oklahoma Sooners
BCS Rank: 8 | BCS Score: 0.6949
Best Win: at Alabama
Quarterfinals: No. 2 Ohio State Over 7 Texas A&M
2 Seed: Ohio State Buckeyes
BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389
Best Win: at Michigan
7 Seed: Texas A&M Aggies
BCS Rank: 7 | BCS Score: 0.7562
Best Win: at Notre Dame
Quarterfinals: No. 3 Georgia Over No. 6 Ole Miss
3 Seed: Georgia Bulldogs
BCS Rank: 3 | BCS Score: 0.9273
Best Win: vs. Ole Miss
6 Seed: Ole Miss Rebels
BCS Rank: 6 | BCS Score: 0.8073
Best Win: at Oklahoma
Quarterfinals: No. 4 Texas Tech Over No. 5 Oregon
5 Seed: Oregon Ducks
BCS Rank: 5 | BCS Score: 0.8476
Best Win: vs. USC
4 Seed: Texas Tech Red Raiders
BCS Rank: 4 | BCS Score: 0.8513
Best Win: vs. BYU
Semifinals: No. 1 Indiana Over No. 4 Texas Tech
1 Seed: Indiana Hoosiers
BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998
Best Win: vs. Ohio State
4 Seed: Texas Tech Red Raiders
BCS Rank: 4 | BCS Score: 0.8513
Best Win: vs. BYU
Semifinals: No. 2 Ohio State Over No. 3 Georgia
2 Seed: Ohio State Buckeyes
BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389
Best Win: at Michigan
3 Seed: Georgia Bulldogs
BCS Rank: 3 | BCS Score: 0.9273
Best Win: vs. Ole Miss
Championship: No. 1 Indiana Over No. 2 Ohio State
1 Seed: Indiana Hoosiers
BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998
Best Win: vs. Ohio State
2 Seed: Ohio State Buckeyes
BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389
Best Win: at Michigan
