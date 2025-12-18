Live NowLive
WATCH

LISTEN

NCAAF · 3 hours ago

Every CFP Game Picked Using a BCS-Style Ranking Model

Tyler Mason

Host · Writer

VIEW MORE

A complete look at how the CFP bracket would shift if the old BCS formula decided the field, revealing surprise risers, significant drops, and a reshaped playoff picture.

No. 8 Oklahoma Over No. 9 Alabama

8 Seed: Oklahoma Sooners

BCS Rank: 8 | BCS Score: 0.6949

Best Win: at Alabama

10 Seed: Alabama Crimson Tide

BCS Rank: 10 | BCS Score: 0.5996

Best Win: at Georgia

No. 7 Texas A&M Over No. 10 Miami

7 Seed: Texas A&M Aggies

BCS Rank: 7 | BCS Score: 0.7562

Best Win: at Notre Dame

10 Seed: Miami Hurricanes

BCS Rank: 11

Best Win: vs. Notre Dame

No. 6 Ole Miss Over No. 11 Tulane

6 Seed: Ole Miss Rebels

BCS Rank: 6 | BCS Score: 0.8073

Best Win: at Oklahoma

11 Seed: Tulane Green Wave

BCS Rank: 18 | BCS Score: 0.2849

Best Win: vs. North Texas

No. 5 Oregon Over No. 12 James Madison

5 Seed: Oregon Ducks

BCS Rank: 5 | BCS Score: 0.8476

Best Win: vs. USC

12 Seed: James Madison Dukes

BCS Rank: 19 | BCS Score: 0.2126

Best Win: vs. Old Dominion

Quarterfinals: No. 1 Indiana Over No. 8 Oklahoma

1 Seed: Indiana Hoosiers

BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998

Best Win: vs. Ohio State

8 Seed: Oklahoma Sooners

BCS Rank: 8 | BCS Score: 0.6949

Best Win: at Alabama

Quarterfinals: No. 2 Ohio State Over 7 Texas A&M

2 Seed: Ohio State Buckeyes

BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389

Best Win: at Michigan

7 Seed: Texas A&M Aggies

BCS Rank: 7 | BCS Score: 0.7562

Best Win: at Notre Dame

Quarterfinals: No. 3 Georgia Over No. 6 Ole Miss

3 Seed: Georgia Bulldogs

BCS Rank: 3 | BCS Score: 0.9273

Best Win: vs. Ole Miss

6 Seed: Ole Miss Rebels

BCS Rank: 6 | BCS Score: 0.8073

Best Win: at Oklahoma

Quarterfinals: No. 4 Texas Tech Over No. 5 Oregon

5 Seed: Oregon Ducks

BCS Rank: 5 | BCS Score: 0.8476

Best Win: vs. USC

4 Seed: Texas Tech Red Raiders

BCS Rank: 4 | BCS Score: 0.8513

Best Win: vs. BYU

Semifinals: No. 1 Indiana Over No. 4 Texas Tech

1 Seed: Indiana Hoosiers

BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998

Best Win: vs. Ohio State

4 Seed: Texas Tech Red Raiders

BCS Rank: 4 | BCS Score: 0.8513

Best Win: vs. BYU

Semifinals: No. 2 Ohio State Over No. 3 Georgia

2 Seed: Ohio State Buckeyes

BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389

Best Win: at Michigan

3 Seed: Georgia Bulldogs

BCS Rank: 3 | BCS Score: 0.9273

Best Win: vs. Ole Miss

Championship: No. 1 Indiana Over No. 2 Ohio State

1 Seed: Indiana Hoosiers

BCS Rank: 1 | BCS Score: 0.9998

Best Win: vs. Ohio State

2 Seed: Ohio State Buckeyes

BCS Rank: 2 | BCS Score: 0.9389

Best Win: at Michigan

