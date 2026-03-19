2026 NFL Draft: 15 Quarterbacks Shaping The Pro Prospect Board

These are our Top 10 Quarterback prospects for the 2026 NFL Draft!
- Fernando Mendoza, Indiana
- Ty Simpson, Alabama
- Garrett Nussmeier, LSU
- Carson Beck, Miami (FL)
- Drew Allar, Penn State
- Taylen Green, Arkansas
- Sawyer Robertson, Baylor
- Cade Klubnik, Clemson
- Cole Payton, North Dakota State
- Diego Pavia, Vanderbilt
- Joey Aguilar, Tennessee
- Haynes King, Georgia Tech
- Luke Altmyer, Illinois
- Behren Morton, Texas Tech
- Joe Fagnano, UConn
And, the best of the rest (sorted alphabetically). While some have mentioned they are staying in college, a lot can change between now and selection day.
Hank Brown
Zach Calzada
Jalon Daniels
Kyle Drones
Kevin Jennings
Miller Moss
Drew Pin
Kaiden Salter
Blake Shapen
Jeff Sims
Matt Sluka
Gunner Stockton
Preston Stone
Tyler Van Dyke
Connor Weigman