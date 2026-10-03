Omar Khan’s Steelers Have a New Habit: Trading Talent Before Their Prime

THE OMAR KHAN DRAFT LEDGER
Khan took over following the 2022 NFL Draft, making 2023 his first draft class as Steelers general manager. Here are all 31 selections made during his first four drafts. An asterisk (*) indicates a player Pittsburgh has since traded.
2023 NFL DRAFT
Round 1, No. 14: Broderick Jones, OT*: Georgia
Round 2, No. 32: Joey Porter Jr., CB*: Penn State
Round 2, No. 49: Keeanu Benton, DL: Wisconsin
Round 3, No. 93: Darnell Washington, TE: Georgia
Round 4, No. 132: Nick Herbig, LB: Wisconsin
Round 7, No. 241: Cory Trice Jr., CB: Purdue
Round 7, No. 251: Spencer Anderson, OL: Maryland
2024 NFL DRAFT
Round 1, No. 20: Troy Fautanu, OT: Washington
Round 2, No. 51: Zach Frazier, C: West Virginia
Round 3, No. 84: Roman Wilson, WR: Michigan
Round 3, No. 98: Payton Wilson, LB: NC State
Round 4, No. 119: Mason McCormick, G: South Dakota State
Round 6, No. 178: Logan Lee, DL: Iowa
Round 6, No. 195: Ryan Watts, DB: Texas
2025 NFL DRAFT
Round 1, No. 21: Derrick Harmon, DL: Oregon
Round 3, No. 83: Kaleb Johnson, RB*: Iowa
Round 4, No. 123: Jack Sawyer, LB: Ohio State
Round 5, No. 164: Yahya Black, DL: Iowa
Round 6, No. 185: Will Howard, QB: Ohio State
Round 7, No. 226: Carson Bruener, LB: Washington
Round 7, No. 229: Donte Kent, CB: Central Michigan
2026 NFL DRAFT
Round 1, No. 21: Max Iheanachor, OT: Arizona State
Round 2, No. 47: Germie Bernard, WR: Alabama
Round 3, No. 76: Drew Allar, QB: Penn State
Round 3, No. 85: Daylen Everette, CB: Georgia
Round 3, No. 96: Gennings Dunker, G: Iowa
Round 4, No. 121: Kaden Wetjen, WR: Iowa
Round 5, No. 169: Riley Nowakowski, TE: Indiana
Round 6, No. 210: Gabe Rubio, DE: Notre Dame
Round 7, No. 224: Robert Spears-Jennings, DB: Oklahoma
Round 7, No. 230: Eli Heidenreich, WR: Navy