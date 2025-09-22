Live NowLive
NCAAF · 57 minutes ago

Breaking! ESPN Reports SEC Annual Opponents Set Through 2028 Season

John Canady

Host · Writer

  • 16) Vanderbilt Commodores

    Annual Opponents: Tennessee, Mississippi State, Auburn

    Snubbed Rivalries: None

  • 2) Arkansas Razorbacks

    Annual Opponents: Missouri, Texas, LSU

    Snubbed Rivalries: Texas A&M, Oklahoma

     

  • 3) Auburn Tigers

    Annual Opponents: Georgia, Alabama, Vanderbilt

    Snubbed Rivalries: LSU

  • 4) Florida Gators

    Annual Opponents: Georgia, South Carolina, Kentucky

    Snubbed Rivalries: Tennessee

  • 5) Georgia Bulldogs

    Annual Opponents: Auburn, Florida, South Carolina

    Snubbed Rivalries: Tennessee, Alabama

  • 6) Kentucky Wildcats

    Annual Opponents: South Carolina, Tennessee, Florida

    Snubbed Rivalries: None

  • 7) LSU Tigers

    Annual Opponents: Arkansas, Ole Miss, Texas A&M

    Snubbed Rivalries: Alabama, Auburn, Mississippi State

  • 8) Mississippi State Bulldogs

    Annual Opponents: Ole Miss, Alabama, Vanderbilt

    Snubbed Rivalries: LSU

  • 9) Missouri Tigers

    Annual Opponents: Arkansas, Texas A&M, Oklahoma

    Snubbed Rivalries: South Carolina

  • 10) Oklahoma Sooners

    Annual Opponents: Texas, Ole Miss, Missouri

    Snubbed Rivalries: Texas A&M, Arkansas

  • 11) Ole Miss Rebels

    Annual Opponents: Mississippi State, LSU, Oklahoma

    Snubbed Rivalries: None

  • 12) South Carolina Gamecocks

    Annual Opponents: Georgia, Kentucky, Florida

    Snubbed Rivalries: Missouri

  • 13) Tennessee Volunteers

    Annual Opponents: Alabama, Vanderbilt, Kentucky

    Snubbed Rivalries: Florida

  • 14) Texas Longhorns

    Annual Opponents: Texas A&M, Arkansas, Oklahoma

    Annual Opponents: None

  • 15) Texas A&M Aggies

    Annual Opponents: Texas, LSU, Missouri

    Snubbed Rivalries: Oklahoma, Arkansas

  • 16) Vanderbilt Commodores

    Annual Opponents: Tennessee, Mississippi State, Auburn

    Snubbed Rivalries: None

