Breaking! ESPN Reports SEC Annual Opponents Set Through 2028 Season
John Canady
Host · Writer
16) Vanderbilt Commodores
Annual Opponents: Tennessee, Mississippi State, Auburn
Snubbed Rivalries: None
1) Alabama Crimson Tide
Annual Opponents: Auburn, Tennessee, Mississippi State
Snubbed Rivalries: LSU, Georgia
2) Arkansas Razorbacks
Annual Opponents: Missouri, Texas, LSU
Snubbed Rivalries: Texas A&M, Oklahoma
3) Auburn Tigers
Annual Opponents: Georgia, Alabama, Vanderbilt
Snubbed Rivalries: LSU
4) Florida Gators
Annual Opponents: Georgia, South Carolina, Kentucky
Snubbed Rivalries: Tennessee
5) Georgia Bulldogs
Annual Opponents: Auburn, Florida, South Carolina
Snubbed Rivalries: Tennessee, Alabama
6) Kentucky Wildcats
Annual Opponents: South Carolina, Tennessee, Florida
Snubbed Rivalries: None
7) LSU Tigers
Annual Opponents: Arkansas, Ole Miss, Texas A&M
Snubbed Rivalries: Alabama, Auburn, Mississippi State
8) Mississippi State Bulldogs
Annual Opponents: Ole Miss, Alabama, Vanderbilt
Snubbed Rivalries: LSU
9) Missouri Tigers
Annual Opponents: Arkansas, Texas A&M, Oklahoma
Snubbed Rivalries: South Carolina
10) Oklahoma Sooners
Annual Opponents: Texas, Ole Miss, Missouri
Snubbed Rivalries: Texas A&M, Arkansas
11) Ole Miss Rebels
Annual Opponents: Mississippi State, LSU, Oklahoma
Snubbed Rivalries: None
12) South Carolina Gamecocks
Annual Opponents: Georgia, Kentucky, Florida
Snubbed Rivalries: Missouri
13) Tennessee Volunteers
Annual Opponents: Alabama, Vanderbilt, Kentucky
Snubbed Rivalries: Florida
14) Texas Longhorns
Annual Opponents: Texas A&M, Arkansas, Oklahoma
Annual Opponents: None
15) Texas A&M Aggies
Annual Opponents: Texas, LSU, Missouri
Snubbed Rivalries: Oklahoma, Arkansas
