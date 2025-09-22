Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship
Sportsgrid Staff
Host · Writer
25) Louisville Cardinals
Louisville
National Championship Odds: +15000
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +600
2) Penn State Nittany Lions
Penn State
National Championship Odds: +650
3) Georgia Bulldogs
Georgia
National Championship Odds: +700
4) Oregon Ducks
Oregon
National Championship Odds: +700
5) Texas Longhorns
Texas
National Championship Odds: +750
6) Alabama Crimson Tide
Alabama
National Championship Odds: +1200
7) LSU Tigers
LSU
National Championship Odds: +1400
8) Miami Hurricanes
Miami Florida
National Championship Odds: +1600
9) Oklahoma Sooners
Oklahoma
National Championship Odds: +2000
10) Texas A&M Aggies
Texas A&M
National Championship Odds: +2200
11) Ole Miss Rebels
Ole Miss
National Championship Odds: +3000
12) Notre Dame Fighting Irish
Notre Dame
National Championship Odds: +3000
13) Tennessee Volunteers
Tennessee
National Championship Odds: +3500
14) USC Trojans
USC
National Championship Odds: +4000
15) Indiana Hoosiers
Indiana
National Championship Odds: +4000
16) Missouri Tigers
Missouri
National Championship Odds: +5000
17) Florida State Seminoles
Florida State
National Championship Odds: +5500
18) Auburn Tigers
Auburn
National Championship Odds: +6000
19) Michigan Wolverines
Michigan
National Championship Odds: +6500
20) Washington Huskies
Washington
National Championship Odds: +8000
21) Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech
National Championship Odds: +8000
22) Texas Tech Red Raiders
Texas Tech
National Championship Odds: +8000
23) Vanderbilt Commodores
Vanderbilt
National Championship Odds: +12500
24) TCU Horned Frogs
TCU
National Championship Odds: +12500
25) Louisville Cardinals
Louisville
National Championship Odds: +15000
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +600
MORE ARTICLES
NCAAF · 8 hours ago
John Canady
NCAAF · 9 hours ago
John Canady
NCAAF · 9 hours ago
John Canady
NCAAF · 9 hours ago
John Canady
NCAAF · 10 hours ago
Grant White
NCAAF · 10 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 11 hours ago
Danny Mogollon
NCAAF · 12 hours ago
Grant White
NCAAF · 13 hours ago
Grant White
NCAAF · 3 days ago
Sportsgrid Staff