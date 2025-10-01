Live NowLive
NCAAF · 14 minutes ago

ESPN Ranks All 68 Power 4 Quarterbacks With a Surprise At No. 1

John Canady

Host · Writer

  • 68) Cutter Boley and Zach Calzada, Kentucky

    Total QBR: 25.4 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 89 | Total TDs: 3

  • 2) Diego Pavia, Vanderbilt

    Total QBR: 88.4 | Pass Yds: 1,211 | Rush Yds: 306 | Total TDs: 15

  • 3) Trinidad Chambliss, Ole Miss

    Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,033 | Rush Yds: 269 | Total TDs: 7

  • 4) Fernando Mendoza, Indiana

    Total QBR: 82.1 | Pass Yds: 1,208 | Rush Yds: 132 | Total TDs: 18

  • 5) Dante Moore, Oregon

    Total QBR: 83.0 | Pass Yds: 1,210 | Rush Yds: 131 | Total TDs: 14

  • 6) Brendan Sorsby, Cincinnati

    Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,043 | Rush Yds: 238 | Total TDs: 14

  • 7) CJ Carr, Notre Dame

    Total QBR: 88.4 | Pass Yds: 1,091 | Rush Yds: 60 | Total TDs: 10

  • 8) Ty Simpson, Alabama

    Total QBR: 84.2 | Pass Yds: 1,138 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 13

  • 9) Demond Williams Jr., Washington

    Total QBR: 87.0 | Pass Yds: 951 | Rush Yds: 283 | Total TDs: 8

  • 10) Jalon Daniels, Kansas

    Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,262 | Rush Yds: 250 | Total TDs: 17

  • 11) Julian Sayin, Ohio State

    Total QBR: 82.2 | Pass Yds: 987 | Rush Yds: 17 | Total TDs: 10

  • 12) John Mateer, Oklahoma

    Total QBR: 75.5 | Pass Yds: 1,215 | Rush Yds: 211 | Total TDs: 11

  • 13) Chandler Morris, Virginia

    Total QBR: 85.7 | Pass Yds: 1,279 | Rush Yds: 183 | Total TDs: 14

  • 14) Taylen Green, Arkansas

    Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,398 | Rush Yds: 483 | Total TDs: 14

  • 15) Luke Altmyer, Illinois

    Total QBR: 84.8 | Pass Yds: 1,183 | Rush Yds: 106 | Total TDs: 13

  • 16) Tommy Castellanos, Florida State

    Total QBR: 78.3 | Pass Yds: 848 | Rush Yds: 223 | Total TDs: 8

  • 17) Joey Aguilar, Tennessee

    Total QBR: 72.2 | Pass Yds: 1,459 | Rush Yds: 76 | Total TDs: 15

  • 18) Carson Beck, Miami

    Total QBR: 81.9 | Pass Yds: 972 | Rush Yds: 38 | Total TDs: 8

  • 19) Beau Pribula, Missouri

    Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,203 | Rush Yds: 184 | Total TDs: 12

  • 20) Gunner Stockton, Georgia

    Total QBR: 88.2 | Pass Yds: 851 | Rush Yds: 158 | Total TDs: 8

  • 21) Sawyer Robertson, Baylor

    Total QBR: 77.9 | Pass Yds: 1,713 | Rush Yds: 58 | Total TDs: 18

  • 22) Darian Mensah, Duke

    Total QBR: 77.0 | Pass Yds: 1,573 | Rush Yds: 23 | Total TDs: 13

  • 23) Josh Hoover, TCU

    Total QBR: 78.5 | Pass Yds: 1,242 | Rush Yds: 53 | Total TDs: 12

  • 24) Rocco Becht, Iowa State

    Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,103 | Rush Yds: 97 | Total TDs: 12

  • 25) Dylan Raiola, Nebraska

    Total QBR: 77.2 | Pass Yds: 1,137 | Rush Yds: 29 | Total TDs: 11

  • 26) Marcel Reed, Texas A&M

    Total QBR: 66.6 | Pass Yds: 1,076 | Rush Yds: 162 | Total TDs: 10

  • 27) LaNorris Sellers, South Carolina

    Total QBR: 66.0 | Pass Yds: 886 | Rush Yds: 210 | Total TDs: 5

  • 28) Behren Morton, Texas Tech

    Total QBR: 64.5 | Pass Yds: 1,065 | Rush Yds: 37 | Total TDs: 11

  • 29) Haynes King, Georgia Tech

    Total QBR: 75.5 | Pass Yds: 758 | Rush Yds: 398 | Total TDs: 10

  • 30) Athan Kaliakmanis, Rutgers

    Total QBR: 72.5 | Pass Yds: 1,399 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 11

  • 31) Sam Leavitt, Arizona State

    Total QBR: 64.1 | Pass Yds: 1,039 | Rush Yds: 352 | Total TDs: 13

  • 32) CJ Bailey, NC State

    Total QBR: 78.4 | Pass Yds: 1,323 | Rush Yds: 125 | Total TDs: 12

  • 33) Aidan Chiles, Michigan State

    Total QBR: 78.8 | Pass Yds: 868 | Rush Yds: 225 | Total TDs: 11

  • 34) Devon Dampier, Utah

    Total QBR: 72.1 | Pass Yds: 1,027 | Rush Yds: 273 | Total TDs: 13

  • 35) Kevin Jennings, SMU

    Total QBR: 55.7 | Pass Yds: 1,126 | Rush Yds: 111 | Total TDs: 10

  • 36) Miller Moss, Louisville

    Total QBR: 72.7 | Pass Yds: 1,029 | Rush Yds: 23 | Total TDs: 7

  • 37) Garrett Nussmeier, LSU

    Total QBR: 76.4 | Pass Yds: 1,159 | Rush Yds: 50 | Total TDs: 8

  • 38) Bryce Underwood, Michigan

    Total QBR: 77.3 | Pass Yds: 733 | Rush Yds: 185 | Total TDs: 5

  • 39) Bear Bachmeier, BYU

    Total QBR: 67.6 | Pass Yds: 697 | Rush Yds: 183 | Total TDs: 10

  • 40) Kaidon Salter, Colorado

    Total QBR: 76.6 | Pass Yds: 684 | Rush Yds: 260 | Total TDs: 9

  • 41) Arch Manning, Texas

    Total QBR: 57.2 | Pass Yds: 888 | Rush Yds: 132 | Total TDs: 14

  • 42) Drake Lindsey, Minnesota

    Total QBR: 66.8 | Pass Yds: 958 | Rush Yds: 5 | Total TDs: 8

  • 43) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    Total QBR: 70.0 | Pass Yds: 846 | Rush Yds: 311 | Total TDs: 10

  • 44) Ryan Browne, Purdue

    Total QBR: 55.6 | Pass Yds: 1,036 | Rush Yds: 131 | Total TDs: 8

  • 45) Blake Shapen, Mississippi State

    Total QBR: 54.3 | Pass Yds: 1,064 | Rush Yds: 117 | Total TDs: 9

  • 46) Conner Weigman, Houston

    Total QBR: 58.3 | Pass Yds: 839 | Rush Yds: 175 | Total TDs: 10

  • 47) Avery Johnson, Kansas State

    Total QBR: 59.7 | Pass Yds: 1,019 | Rush Yds: 168 | Total TDs: 10

  • 48) Malik Washington, Maryland

    Total QBR: 53.2 | Pass Yds: 1,038 | Rush Yds: 26 | Total TDs: 10

  • 49) Jaron-Keawe Sagapolutele, California

    Total QBR: 48.5 | Pass Yds: 1,242 | Rush Yds: 62 | Total TDs: 9

  • 50) Eli Holstein, Pittsburgh

    Total QBR: 50.0 | Pass Yds: 1,050 | Rush Yds: 133 | Total TDs: 12

  • 51) Noah Fifita, Arizona

    Total QBR: 63.0 | Pass Yds: 965 | Rush Yds: 133 | Total TDs: 11

  • 52) Dylan Lonergan, Boston College

    Total QBR: 54.8 | Pass Yds: 1,188 | Rush Yds: 24 | Total TDs: 10

  • 53) Three Injured QBs, UCF (Tayven Jackson, Cam Fancher, Jacurri Brown)

    Total QBR: 58.4 | Pass Yds: 938 | Rush Yds: 288 | Total TDs: 9

  • 54) Cade Klubnik, Clemson

    Total QBR: 45.1 | Pass Yds: 996 | Rush Yds: 94 | Total TDs: 7

  • 55) Drew Allar, Penn State

    Total QBR: 48.4 | Pass Yds: 763 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 6

  • 56) Kyron Drones, Virginia Tech

    Total QBR: 53.7 | Pass Yds: 1,105 | Rush Yds: 257 | Total TDs: 12

  • 57) Mark Gronowski, Iowa

    Total QBR: 46.9 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 200 | Total TDs: 10

  • 58) Nico Iamaleava, UCLA

    Total QBR: 54.6 | Pass Yds: 788 | Rush Yds: 252 | Total TDs: 5

  • 59) Ben Gulbranson, Stanford

    Total QBR: 35.7 | Pass Yds: 1,167 | Rush Yds: 20 | Total TDs: 5

  • 60) Robby Ashford, Wake Forest

    Total QBR: 39.8 | Pass Yds: 916 | Rush Yds: 226 | Total TDs: 5

  • 61) DJ Lagway, Florida

    Total QBR: 46.9 | Pass Yds: 690 | Rush Yds: 68 | Total TDs: 5

  • 62) Billy Edwards Jr. and Danny O'Neil, Wisconsin

    Total QBR: 36.2 | Pass Yds: 753 | Rush Yds: 138 | Total TDs: 6

  • 63) Rickie Collins, Syracuse

    Total QBR: 21.6 | Pass Yds: 328 | Rush Yds: 20 | Total TDs: 2

  • 64) Nicco Marchiol and Jaylen Henderson, West Virginia

    Total QBR: 35.7 | Pass Yds: 770 | Rush Yds: 270 | Total TDs: 4

  • 65) Zane Flores, Oklahoma State

    Total QBR: 37.6 | Pass Yds: 649 | Rush Yds: 122 | Total TDs: 1

  • 66) Gio Lopez, North Carolina

    Total QBR: 16.3 | Pass Yds: 430 | Rush Yds: 105 | Total TDs: 4

  • 67) Preston Stone, Northwestern

    Total QBR: 22.1 | Pass Yds: 656 | Rush Yds: 15 | Total TDs: 4

  • 68) Cutter Boley and Zach Calzada, Kentucky

    Total QBR: 25.4 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 89 | Total TDs: 3

