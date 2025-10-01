ESPN Ranks All 68 Power 4 Quarterbacks With a Surprise At No. 1
John Canady
Host · Writer
68) Cutter Boley and Zach Calzada, Kentucky
Total QBR: 25.4 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 89 | Total TDs: 3
1) Jayden Maiava, USC
Total QBR: 93.4 | Pass Yds: 1,587 | Rush Yds: 80 | Total TDs: 15
2) Diego Pavia, Vanderbilt
Total QBR: 88.4 | Pass Yds: 1,211 | Rush Yds: 306 | Total TDs: 15
3) Trinidad Chambliss, Ole Miss
Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,033 | Rush Yds: 269 | Total TDs: 7
4) Fernando Mendoza, Indiana
Total QBR: 82.1 | Pass Yds: 1,208 | Rush Yds: 132 | Total TDs: 18
5) Dante Moore, Oregon
Total QBR: 83.0 | Pass Yds: 1,210 | Rush Yds: 131 | Total TDs: 14
6) Brendan Sorsby, Cincinnati
Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,043 | Rush Yds: 238 | Total TDs: 14
7) CJ Carr, Notre Dame
Total QBR: 88.4 | Pass Yds: 1,091 | Rush Yds: 60 | Total TDs: 10
8) Ty Simpson, Alabama
Total QBR: 84.2 | Pass Yds: 1,138 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 13
9) Demond Williams Jr., Washington
Total QBR: 87.0 | Pass Yds: 951 | Rush Yds: 283 | Total TDs: 8
10) Jalon Daniels, Kansas
Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,262 | Rush Yds: 250 | Total TDs: 17
11) Julian Sayin, Ohio State
Total QBR: 82.2 | Pass Yds: 987 | Rush Yds: 17 | Total TDs: 10
12) John Mateer, Oklahoma
Total QBR: 75.5 | Pass Yds: 1,215 | Rush Yds: 211 | Total TDs: 11
13) Chandler Morris, Virginia
Total QBR: 85.7 | Pass Yds: 1,279 | Rush Yds: 183 | Total TDs: 14
14) Taylen Green, Arkansas
Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,398 | Rush Yds: 483 | Total TDs: 14
15) Luke Altmyer, Illinois
Total QBR: 84.8 | Pass Yds: 1,183 | Rush Yds: 106 | Total TDs: 13
16) Tommy Castellanos, Florida State
Total QBR: 78.3 | Pass Yds: 848 | Rush Yds: 223 | Total TDs: 8
17) Joey Aguilar, Tennessee
Total QBR: 72.2 | Pass Yds: 1,459 | Rush Yds: 76 | Total TDs: 15
18) Carson Beck, Miami
Total QBR: 81.9 | Pass Yds: 972 | Rush Yds: 38 | Total TDs: 8
19) Beau Pribula, Missouri
Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,203 | Rush Yds: 184 | Total TDs: 12
20) Gunner Stockton, Georgia
Total QBR: 88.2 | Pass Yds: 851 | Rush Yds: 158 | Total TDs: 8
21) Sawyer Robertson, Baylor
Total QBR: 77.9 | Pass Yds: 1,713 | Rush Yds: 58 | Total TDs: 18
22) Darian Mensah, Duke
Total QBR: 77.0 | Pass Yds: 1,573 | Rush Yds: 23 | Total TDs: 13
23) Josh Hoover, TCU
Total QBR: 78.5 | Pass Yds: 1,242 | Rush Yds: 53 | Total TDs: 12
24) Rocco Becht, Iowa State
Total QBR: 77.6 | Pass Yds: 1,103 | Rush Yds: 97 | Total TDs: 12
25) Dylan Raiola, Nebraska
Total QBR: 77.2 | Pass Yds: 1,137 | Rush Yds: 29 | Total TDs: 11
26) Marcel Reed, Texas A&M
Total QBR: 66.6 | Pass Yds: 1,076 | Rush Yds: 162 | Total TDs: 10
27) LaNorris Sellers, South Carolina
Total QBR: 66.0 | Pass Yds: 886 | Rush Yds: 210 | Total TDs: 5
28) Behren Morton, Texas Tech
Total QBR: 64.5 | Pass Yds: 1,065 | Rush Yds: 37 | Total TDs: 11
29) Haynes King, Georgia Tech
Total QBR: 75.5 | Pass Yds: 758 | Rush Yds: 398 | Total TDs: 10
30) Athan Kaliakmanis, Rutgers
Total QBR: 72.5 | Pass Yds: 1,399 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 11
31) Sam Leavitt, Arizona State
Total QBR: 64.1 | Pass Yds: 1,039 | Rush Yds: 352 | Total TDs: 13
32) CJ Bailey, NC State
Total QBR: 78.4 | Pass Yds: 1,323 | Rush Yds: 125 | Total TDs: 12
33) Aidan Chiles, Michigan State
Total QBR: 78.8 | Pass Yds: 868 | Rush Yds: 225 | Total TDs: 11
34) Devon Dampier, Utah
Total QBR: 72.1 | Pass Yds: 1,027 | Rush Yds: 273 | Total TDs: 13
35) Kevin Jennings, SMU
Total QBR: 55.7 | Pass Yds: 1,126 | Rush Yds: 111 | Total TDs: 10
36) Miller Moss, Louisville
Total QBR: 72.7 | Pass Yds: 1,029 | Rush Yds: 23 | Total TDs: 7
37) Garrett Nussmeier, LSU
Total QBR: 76.4 | Pass Yds: 1,159 | Rush Yds: 50 | Total TDs: 8
38) Bryce Underwood, Michigan
Total QBR: 77.3 | Pass Yds: 733 | Rush Yds: 185 | Total TDs: 5
39) Bear Bachmeier, BYU
Total QBR: 67.6 | Pass Yds: 697 | Rush Yds: 183 | Total TDs: 10
40) Kaidon Salter, Colorado
Total QBR: 76.6 | Pass Yds: 684 | Rush Yds: 260 | Total TDs: 9
41) Arch Manning, Texas
Total QBR: 57.2 | Pass Yds: 888 | Rush Yds: 132 | Total TDs: 14
42) Drake Lindsey, Minnesota
Total QBR: 66.8 | Pass Yds: 958 | Rush Yds: 5 | Total TDs: 8
43) Jackson Arnold, Auburn Tigers
Total QBR: 70.0 | Pass Yds: 846 | Rush Yds: 311 | Total TDs: 10
44) Ryan Browne, Purdue
Total QBR: 55.6 | Pass Yds: 1,036 | Rush Yds: 131 | Total TDs: 8
45) Blake Shapen, Mississippi State
Total QBR: 54.3 | Pass Yds: 1,064 | Rush Yds: 117 | Total TDs: 9
46) Conner Weigman, Houston
Total QBR: 58.3 | Pass Yds: 839 | Rush Yds: 175 | Total TDs: 10
47) Avery Johnson, Kansas State
Total QBR: 59.7 | Pass Yds: 1,019 | Rush Yds: 168 | Total TDs: 10
48) Malik Washington, Maryland
Total QBR: 53.2 | Pass Yds: 1,038 | Rush Yds: 26 | Total TDs: 10
49) Jaron-Keawe Sagapolutele, California
Total QBR: 48.5 | Pass Yds: 1,242 | Rush Yds: 62 | Total TDs: 9
50) Eli Holstein, Pittsburgh
Total QBR: 50.0 | Pass Yds: 1,050 | Rush Yds: 133 | Total TDs: 12
51) Noah Fifita, Arizona
Total QBR: 63.0 | Pass Yds: 965 | Rush Yds: 133 | Total TDs: 11
52) Dylan Lonergan, Boston College
Total QBR: 54.8 | Pass Yds: 1,188 | Rush Yds: 24 | Total TDs: 10
53) Three Injured QBs, UCF (Tayven Jackson, Cam Fancher, Jacurri Brown)
Total QBR: 58.4 | Pass Yds: 938 | Rush Yds: 288 | Total TDs: 9
54) Cade Klubnik, Clemson
Total QBR: 45.1 | Pass Yds: 996 | Rush Yds: 94 | Total TDs: 7
55) Drew Allar, Penn State
Total QBR: 48.4 | Pass Yds: 763 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 6
56) Kyron Drones, Virginia Tech
Total QBR: 53.7 | Pass Yds: 1,105 | Rush Yds: 257 | Total TDs: 12
57) Mark Gronowski, Iowa
Total QBR: 46.9 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 200 | Total TDs: 10
58) Nico Iamaleava, UCLA
Total QBR: 54.6 | Pass Yds: 788 | Rush Yds: 252 | Total TDs: 5
59) Ben Gulbranson, Stanford
Total QBR: 35.7 | Pass Yds: 1,167 | Rush Yds: 20 | Total TDs: 5
60) Robby Ashford, Wake Forest
Total QBR: 39.8 | Pass Yds: 916 | Rush Yds: 226 | Total TDs: 5
61) DJ Lagway, Florida
Total QBR: 46.9 | Pass Yds: 690 | Rush Yds: 68 | Total TDs: 5
62) Billy Edwards Jr. and Danny O'Neil, Wisconsin
Total QBR: 36.2 | Pass Yds: 753 | Rush Yds: 138 | Total TDs: 6
63) Rickie Collins, Syracuse
Total QBR: 21.6 | Pass Yds: 328 | Rush Yds: 20 | Total TDs: 2
64) Nicco Marchiol and Jaylen Henderson, West Virginia
Total QBR: 35.7 | Pass Yds: 770 | Rush Yds: 270 | Total TDs: 4
65) Zane Flores, Oklahoma State
Total QBR: 37.6 | Pass Yds: 649 | Rush Yds: 122 | Total TDs: 1
66) Gio Lopez, North Carolina
Total QBR: 16.3 | Pass Yds: 430 | Rush Yds: 105 | Total TDs: 4
67) Preston Stone, Northwestern
Total QBR: 22.1 | Pass Yds: 656 | Rush Yds: 15 | Total TDs: 4
