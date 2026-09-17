Ranking the Top 5 Best College Football Games for Week 3

Week 3 of the college football season features some of the most anticipated games of the 2026 regular season.
Twenty-two games feature an AP Top 25 team, including three ranked-vs.-ranked matchups: No. 22 Houston vs. No. 13 Texas Tech, No. 16 SMU vs. No. 23 Louisville, and No. 7 LSU vs. No. 8 Ole Miss.
We rank the best five games for Week 3.
2026 College Football Week 3 Games Featuring AP Top 25 Teams
Friday, September 18
- No. 5 Miami at Wake Forest — 7:30 p.m. ET, ESPN
- No. 22 Houston at No. 13 Texas Tech — 8:00 p.m. ET, FOX
- Portland State at No. 21 Oregon — 10:30 p.m. ET, BTN
Saturday, September 19
- No. 2 Georgia at Arkansas — 12:00 p.m. ET, ABC
- Kent State at No. 6 Ohio State — 12:00 p.m. ET, FOX
- Buffalo at No. 14 Penn State — 12:00 p.m. ET, BTN
- No. 12 USC at Rutgers — 3:30 p.m. ET, CBS
- UTEP at No. 19 Michigan — 3:30 p.m. ET, BTN
- Florida State at No. 10 Alabama — 3:30 p.m. ET, ABC
- No. 16 SMU at No. 23 Louisville — 3:30 p.m. ET, ESPN2
- Kentucky at No. 9 Texas A&M — 3:30 p.m. ET, ESPN
- Utah State at No. 17 Utah — 3:30 p.m. ET, FOX
- Western Kentucky at No. 4 Indiana — 4:00 p.m. ET
- Northern Iowa at No. 18 Iowa — 4:00 p.m. ET
- Troy at No. 20 Missouri — 7:00 p.m. ET
- West Virginia at No. 25 Virginia — 7:30 p.m. ET
- New Mexico at No. 24 Oklahoma — 7:30 p.m. ET
- No. 11 BYU at Colorado State — 7:30 p.m. ET
- No. 7 LSU at No. 8 Ole Miss — 7:30 p.m. ET, ABC
- Michigan State at No. 3 Notre Dame — 7:30 p.m. ET
- Kennesaw State at No. 15 Tennessee — 7:45 p.m. ET
- UTSA at No. 1 Texas — 8:00 p.m. ET