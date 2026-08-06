USA TODAY 2026 SEC Preseason Football Rankings From 1-16

9. Texas A&M Aggies
Texas A&M Team Profile
- Head Coach: Mike Elko (3rd Season)
- Offensive Coordinator: Holmon Wiggins
- Defensive Coordinator: Lyle Hemphill
- 2025 Record: 11-2 (7-1)
- 2025 Finish: Lost in College Football Playoff First Round
"The Aggies possess the financial resources, fan support and recruiting location to be top shelf, but greatness stubbornly eludes them" - Blake Toppmeyer, USA Today
Texas A&M has developed some premier talent. Still, team accomplishments pale in comparison to personal accolades.
Texas A&M Aggies Futures Odds
- CFP National Championship Winner +2000
- SEC Championship Winner +850