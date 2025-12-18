Where All 12 CFP Teams Stand in Strength of Record Rankings
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Looking at the 12-team College Football Playoff field, we examine the strength of record, best win, and worst loss for every CFP school going into Round 1.
1 Seed: Indiana Hoosiers
Record: 13-0
Strength of Record Ranking: 1
Best Win: vs. Ohio State | Worst Loss: None
ESPN FPI: 28.9 | Rank: 1
2 Seed: Ohio State Buckeyes
Record: 12-1
Strength of Record Ranking: 3
Best Win: at Michigan | Worst Loss: vs. Indiana
ESPN FPI: 28.3 | Rank: 2
3 Seed: Georgia Bulldogs
Record: 12-1
Strength of Record Ranking: 2
Best Win: vs. Ole Miss | Worst Loss: vs. Alabama
ESPN FPI: 21.9 | Rank: 6
4 Seed: Texas Tech Red Raiders
Record: 12-1
Strength of Record Ranking: 7
Best Win: vs. BYU | Worst Loss: at Arizona State
ESPN FPI: 23.0 | Rank: 5
5 Seed: Oregon Ducks
Record: 11-1
Strength of Record Ranking: 4
Best Win: vs. USC | Worst Loss: vs. Indiana
ESPN FPI: 25.2 | Rank: 3
6 Seed: Ole Miss Rebels
Record: 11-1
Strength of Record Ranking: 6
Best Win: at Oklahoma | Worst Loss: at Georgia
ESPN FPI: 18.5 | Rank: 12
7 Seed: Texas A&M Aggies
Record: 11-1
Strength of Record Ranking: 5
Best Win: at Notre Dame | Worst Loss: at Texas
ESPN FPI: 18.9 | Rank: 10
8 Seed: Oklahoma Sooners
Record: 10-2
Strength of Record Ranking: 8
Best Win: at Alabama | Worst Loss: vs. Texas
ESPN FPI: 16.7 | Rank: 15
9 Seed: Alabama Crimson Tide
Record: 10-3
Strength of Record Ranking: 10
Best Win: at Georgia | Worst Loss: at Florida State
ESPN FPI: 20.2 | Rank: 8
10 Seed: Miami Hurricanes
Record: 10-2
Strength of Record Ranking: 14
Best Win: vs. Notre Dame | Worst Loss: vs. Louisville
ESPN FPI: 20.9 | Rank: 7
11 Seed: Tulane Green Wave
Record: 11-2
Strength of Record Ranking: 20
Best Win: vs. North Texas | Worst Loss: at UTSA
ESPN FPI: 4.1 | Rank: 53
12 Seed: James Madison Dukes
Record: 12-1
Strength of Record Ranking: 18
Best Win: vs. Old Dominion | Worst Loss: at Louisville
ESPN FPI: 9.9 | Rank: 28
