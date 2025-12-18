Live NowLive
NCAAF · 11 minutes ago

Where All 12 CFP Teams Stand in Strength of Record Rankings

Sportsgrid Staff

Host · Writer

Looking at the 12-team College Football Playoff field, we examine the strength of record, best win, and worst loss for every CFP school going into Round 1.

1 Seed: Indiana Hoosiers

Record: 13-0

Strength of Record Ranking: 1

Best Win: vs. Ohio State | Worst Loss: None

ESPN FPI: 28.9 | Rank: 1

2 Seed: Ohio State Buckeyes

Record: 12-1

Strength of Record Ranking: 3

Best Win: at Michigan | Worst Loss: vs. Indiana

ESPN FPI: 28.3 | Rank: 2

3 Seed: Georgia Bulldogs

Record: 12-1

Strength of Record Ranking: 2

Best Win: vs. Ole Miss | Worst Loss: vs. Alabama

ESPN FPI: 21.9 | Rank: 6

4 Seed: Texas Tech Red Raiders

Record: 12-1

Strength of Record Ranking: 7

Best Win: vs. BYU | Worst Loss: at Arizona State

ESPN FPI: 23.0 | Rank: 5

5 Seed: Oregon Ducks

Record: 11-1

Strength of Record Ranking: 4

Best Win: vs. USC | Worst Loss: vs. Indiana

ESPN FPI: 25.2 | Rank: 3

6 Seed: Ole Miss Rebels

Record: 11-1

Strength of Record Ranking: 6

Best Win: at Oklahoma | Worst Loss: at Georgia

ESPN FPI: 18.5 | Rank: 12

7 Seed: Texas A&M Aggies

Record: 11-1

Strength of Record Ranking: 5

Best Win: at Notre Dame | Worst Loss: at Texas

ESPN FPI: 18.9 | Rank: 10

8 Seed: Oklahoma Sooners

Record: 10-2

Strength of Record Ranking: 8

Best Win: at Alabama | Worst Loss: vs. Texas

ESPN FPI: 16.7 | Rank: 15

9 Seed: Alabama Crimson Tide

Record: 10-3

Strength of Record Ranking: 10

Best Win: at Georgia | Worst Loss: at Florida State

ESPN FPI: 20.2 | Rank: 8

10 Seed: Miami Hurricanes

Record: 10-2

Strength of Record Ranking: 14

Best Win: vs. Notre Dame | Worst Loss: vs. Louisville

ESPN FPI: 20.9 | Rank: 7

11 Seed: Tulane Green Wave

Record: 11-2

Strength of Record Ranking: 20

Best Win: vs. North Texas | Worst Loss: at UTSA

ESPN FPI: 4.1 | Rank: 53

12 Seed: James Madison Dukes

Record: 12-1

Strength of Record Ranking: 18

Best Win: vs. Old Dominion | Worst Loss: at Louisville

ESPN FPI: 9.9 | Rank: 28

