Kalshi Ranks The Top 10 College Basketball Favorites Right Now

Kalshi National Championship Odds
Texas Tech's Kalshi National Championship Odds
Chance: 4% | Yes: 4¢ | No: 97¢
Purdue's Kalshi National Championship Odds
Chance: 4% | Yes: 4¢ | No: 97¢
Michigan St.'s Kalshi National Championship Odds
Chance: 4% | Yes: 4¢ | No: 97¢
BYU's Kalshi National Championship Odds
Chance: 3% | Yes: 3¢ | No: 98¢
Kansas's Kalshi National Championship Odds
Chance: 3% | Yes: 3¢ | No: 98¢
Vanderbilt's Kalshi National Championship Odds
Chance: 3% | Yes: 3¢ | No: 98¢
St. John's Kalshi National Championship Odds
Chance: 2% | Yes: 2¢ | No: 99¢
Virginia's Kalshi National Championship Odds
Chance: 2% | Yes: 2¢ | No: 99¢
Louisville's Kalshi National Championship Odds
Chance: 2% | Yes: 2¢ | No: 99¢
Arkansas's Kalshi National Championship Odds
Chance: 2% | Yes: 2¢ | No: 99¢
Alabama's Kalshi National Championship Odds
Chance: 2% | Yes: 2¢ | No: 99¢