12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s FPI Rankings
John Canady
Host · Writer
18. On the Bubble: Tulane Green Wave
ESPN FPI: 5.7 | Rank: 47
1 Seed: Oregon Ducks (Big Ten Champ)
ESPN FPI: 24.2 | Rank: 1
3 Seed: Ohio State Buckeyes
ESPN FPI: 22.3 | Rank: 2
4 Seed: Alabama Crimson Tide
ESPN FPI: 22.0 | Rank: 3
6 Seed: Georgia Bulldogs
ESPN FPI: 21.5 | Rank: 4
5 Seed: USC Trojans
ESPN FPI: 20.6 | Rank: 5
2 Seed: Texas Longhorns (SEC Champ)
ESPN FPI: 19.8 | Rank: 6
7 Seed: Penn State Nittany Lions
ESPN FPI: 19.4 | Rank: 7
8 Seed: Ole Miss Rebels
ESPN FPI: 18.8 | Rank: 8
9 Seed: Tennessee Volunteers
ESPN FPI: 18.6 | Rank: 9
10 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
ESPN FPI: 17.1 | Rank: 11
11 Seed: Utah Utes (Big 12 Champ)
ESPN FPI: 14.3 | Rank: 18
12 Seed: Memphis Tigers (American Champ)
ESPN FPI: 7.8 | Rank: 36
13. Projected First Round Byes
Projected First Round Byes:
No. 1 Oregon
No. 2 Ohio State
No. 3 Alabama
No. 4 Georgia
14. Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Memphis vs. No. 5 USC
No. 11 Utah vs. No. 6 Texas
No. 10 Miami vs. No. 7 Penn State
No. 9 Tennessee vs. No. 8 Ole Miss
15. On the Bubble: Michigan Wolverines
ESPN FPI: 17.1 | Rank: 10
16. On the Bubble: Missouri Tigers
ESPN FPI: 16.5 | Rank: 12
17. On the Bubble: Oklahoma Sooners
ESPN FPI: 16.5 | Rank: 13
