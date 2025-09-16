Live NowLive
NCAAF · 1 hour ago

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s FPI Rankings

John Canady

Host · Writer

  • 18. On the Bubble: Tulane Green Wave

    ESPN FPI: 5.7 | Rank: 47

  • 3 Seed: Ohio State Buckeyes

    ESPN FPI: 22.3 | Rank: 2

  • 4 Seed: Alabama Crimson Tide

    ESPN FPI: 22.0 | Rank: 3

  • 6 Seed: Georgia Bulldogs

    ESPN FPI: 21.5 | Rank: 4

  • 5 Seed: USC Trojans 

    ESPN FPI: 20.6 | Rank: 5

  • 2 Seed: Texas Longhorns (SEC Champ)

    ESPN FPI: 19.8 | Rank: 6

  • 7 Seed: Penn State Nittany Lions

    ESPN FPI: 19.4 | Rank: 7

  • 8 Seed: Ole Miss Rebels

    ESPN FPI: 18.8 | Rank: 8

  • 9 Seed: Tennessee Volunteers

    ESPN FPI: 18.6 | Rank: 9

  • 10 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)

    ESPN FPI: 17.1 | Rank: 11

  • 11 Seed: Utah Utes (Big 12 Champ)

    ESPN FPI: 14.3 | Rank: 18

  • 12 Seed: Memphis Tigers (American Champ)

    ESPN FPI: 7.8 | Rank: 36

  • 13. Projected First Round Byes

    Projected First Round Byes:

    No. 1 Oregon
    No. 2 Ohio State
    No. 3 Alabama
    No. 4 Georgia

  • 14. Projected First Round Matchups

    Projected First Round Matchups:

    No. 12 Memphis vs. No. 5 USC

    No. 11 Utah vs. No. 6 Texas

    No. 10 Miami vs. No. 7 Penn State

    No. 9 Tennessee vs. No. 8 Ole Miss

  • 15. On the Bubble: Michigan Wolverines

    ESPN FPI: 17.1 | Rank: 10

  • 16. On the Bubble: Missouri Tigers

    ESPN FPI: 16.5 | Rank: 12

  • 17. On the Bubble: Oklahoma Sooners

    ESPN FPI: 16.5 | Rank: 13

  On the Bubble: Tulane Green Wave

    ESPN FPI: 5.7 | Rank: 47

