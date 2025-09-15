Live NowLive
NCAAF · 16 minutes ago

College Football National Championship Top 25

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 25) Illinois Fighting Illini

    Illinois
    National Championship Odds: +12500

  • 2) Penn State Nittany Lions

    Penn State
    National Championship Odds: +650

  • 3) Oregon Ducks

    Oregon
    National Championship Odds: +650

  • 4) Georgia Bulldogs

    Georgia
    National Championship Odds: +700

  • 5) Texas Longhorns

    Texas
    National Championship Odds: +700

  • 6) LSU Tigers

    LSU
    National Championship Odds: +1100

  • 7) Alabama Crimson Tide

    Alabama
    National Championship Odds: +1500

  • 8) Miami (FL) Hurricanes

    Miami (FL)
    National Championship Odds: +1700

  • 9) Oklahoma Sooners

    Oklahoma
    National Championship Odds: +2500

  • 10) Texas A&M Aggies

    Texas A&M
    National Championship Odds: +2500

  • 11) Notre Dame Fighting Irish

    Notre Dame
    National Championship Odds: +2700

  • 12) Tennessee Volunteers

    Tennessee
    National Championship Odds: +3300

  • 13) USC Tojans

    USC
    National Championship Odds: +4500

  • 14) Auburn Tigers

    Auburn
    National Championship Odds: +4500

  • 15) Ole Miss Rebels

    Ole Miss
    National Championship Odds: +5000

  • 16) Michigan Wolverines

    Michigan
    National Championship Odds: +6500

  • 17) Florida State Seminoles

    Florida State
    National Championship Odds: +6500

  • 18) Clemson Tigers

    Clemson
    National Championship Odds: +7500

  • 19) Utah Utes

    Utah
    National Championship Odds: +8000

  • 20) Missouri Tigers

    Missouri
    National Championship Odds: +8000

  • 21) Texas Tech Red Raiders

    Texas Tech
    National Championship Odds: +8000

  • 22) Georgia Tech Yellow Jackets

    Georgia Tech
    National Championship Odds: +10000

  • 23) Florida Gators

    Florida
    National Championship Odds: +10000

  • 24) TCU Horned Frogs

    TCU
    National Championship Odds: +12500

