College Football National Championship Top 25
Sportsgrid Staff
Host · Writer
25) Illinois Fighting Illini
Illinois
National Championship Odds: +12500
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +550
2) Penn State Nittany Lions
Penn State
National Championship Odds: +650
3) Oregon Ducks
Oregon
National Championship Odds: +650
4) Georgia Bulldogs
Georgia
National Championship Odds: +700
5) Texas Longhorns
Texas
National Championship Odds: +700
6) LSU Tigers
LSU
National Championship Odds: +1100
7) Alabama Crimson Tide
Alabama
National Championship Odds: +1500
8) Miami (FL) Hurricanes
Miami (FL)
National Championship Odds: +1700
9) Oklahoma Sooners
Oklahoma
National Championship Odds: +2500
10) Texas A&M Aggies
Texas A&M
National Championship Odds: +2500
11) Notre Dame Fighting Irish
Notre Dame
National Championship Odds: +2700
12) Tennessee Volunteers
Tennessee
National Championship Odds: +3300
13) USC Tojans
USC
National Championship Odds: +4500
14) Auburn Tigers
Auburn
National Championship Odds: +4500
15) Ole Miss Rebels
Ole Miss
National Championship Odds: +5000
16) Michigan Wolverines
Michigan
National Championship Odds: +6500
17) Florida State Seminoles
Florida State
National Championship Odds: +6500
18) Clemson Tigers
Clemson
National Championship Odds: +7500
19) Utah Utes
Utah
National Championship Odds: +8000
20) Missouri Tigers
Missouri
National Championship Odds: +8000
21) Texas Tech Red Raiders
Texas Tech
National Championship Odds: +8000
22) Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech
National Championship Odds: +10000
23) Florida Gators
Florida
National Championship Odds: +10000
24) TCU Horned Frogs
TCU
National Championship Odds: +12500
