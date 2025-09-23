12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s Projections
John Canady
Host · Writer
18. On the Bubble: Old Dominion Monarchs
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 14.7%
1 Seed: Ohio State Buckeyes (Big Ten Champ)
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 76.2%
2 Seed: Georgia Bulldogs (SEC Champ)
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 74.8%
3 Seed: Oregon Ducks
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 71.7%
4 Seed: Ole Miss Rebels
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 68.2%
5 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 60.5%
6 Seed: Indiana Hoosiers
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 58.4%
7 Seed: Texas Longhorns
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.6%
8 Seed: USC Trojans
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.2%
9 Seed: Alabama Crimson Tide
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.1%
10 Seed: Texas A&M Aggies
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 44.5%
11 Seed: Memphis Tigers (American Champ)
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 35.1%
12 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 33.5%
13. Projected First Round Byes
Projected First Round Byes:
No. 1 Ohio State
No. 2 Georgia
No. 3 Oregon
No. 4 Ole Miss
14. Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Texas Tech vs. No. 5 Miami
No. 11 Memphis vs. No. 6 Indiana
No. 10 Texas A&M vs. No. 7 Texas
No. 9 Alabama vs. No. 8 USC
15. On the Bubble: Oklahoma Sooners
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 44.0%
16. On the Bubble: Penn State Nittany Lions
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 39.3%
17. On the Bubble: Missouri Tigers
Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 39.2%
