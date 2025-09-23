Live NowLive
NCAAF · 5 hours ago

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s Projections

John Canady

Host · Writer

  • 2 Seed: Georgia Bulldogs (SEC Champ)

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 74.8%

  • 3 Seed: Oregon Ducks

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 71.7%

  • 4 Seed: Ole Miss Rebels

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 68.2%

  • 5 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 60.5%

  • 6 Seed: Indiana Hoosiers

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 58.4%

  • 7 Seed: Texas Longhorns

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.6%

  • 8 Seed: USC Trojans

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.2%

  • 9 Seed: Alabama Crimson Tide

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 49.1%

  • 10 Seed: Texas A&M Aggies

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 44.5%

  • 11 Seed: Memphis Tigers (American Champ)

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 35.1%

  • 12 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 33.5%

  • 13. Projected First Round Byes

    Projected First Round Byes:

    No. 1 Ohio State
    No. 2 Georgia
    No. 3 Oregon
    No. 4 Ole Miss

  • 14. Projected First Round Matchups

    Projected First Round Matchups:

    No. 12 Texas Tech vs. No. 5 Miami
    No. 11 Memphis vs. No. 6 Indiana
    No. 10 Texas A&M vs. No. 7 Texas
    No. 9 Alabama vs. No. 8 USC

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 15. On the Bubble: Oklahoma Sooners

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 44.0%

  • 16. On the Bubble: Penn State Nittany Lions

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 39.3%

  • 17. On the Bubble: Missouri Tigers

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 39.2%

  • 18. On the Bubble: Old Dominion Monarchs

    Chance to Make CFP Based on ESPN Projections: 14.7%

