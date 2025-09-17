2025 Big Ten Bowl Projections After Week 3: Hoosier Bowl Opponent?
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Holiday Bowl
January 2, 2026
Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks
USC Odds to Make the CFP: +270
Rate Bowl
December 26, 2025
Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats
Michigan State Odds to Win the Big Ten: +30000
Pinstripe Bowl
December 27, 2025
Purdue Boilermakers vs. California Golden Bears
Purdue Odds to Win the Big Ten: +30000
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Missouri Tigers
Nebraska Odds to Win the Big Ten: +4000
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers
Indiana Odds to Win the Big : +3500
Sun Bowl
December 31, 2025
Michigan Wolverines vs. SMU Mustangs
Michigan Odds to Make the CFP: +470
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers
Washington Odds to Make the CFP: +980
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins
Maryland Odds to Win the Big Ten: +30000
USC Odds to Make the CFP: +270
