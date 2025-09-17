Live NowLive
NCAAF · 9 minutes ago

2025 Big Ten Bowl Projections After Week 3: Hoosier Bowl Opponent?

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls

     

  • Rate Bowl

    December 26, 2025

    Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats

    Michigan State Odds to Win the Big Ten: +30000

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. California Golden Bears

    Purdue Odds to Win the Big Ten: +30000

  • Music City Bowl

    December 30, 2025

    Nebraska Cornhuskers vs. Missouri Tigers

    Nebraska Odds to Win the Big Ten: +4000

  • ReliaQuest Bowl

    December 31, 2025

    South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers

    Indiana Odds to Win the Big : +3500

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. SMU Mustangs

    Michigan Odds to Make the CFP: +470

  • Citrus Bowl

    December 31, 2025

    Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers

    Washington Odds to Make the CFP: +980

  • Las Vegas Bowl

    December 31, 2025

    Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins

    Maryland Odds to Win the Big Ten: +30000

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls

     

MORE ARTICLES

Big Ten Football Power Rankings By Tiers Right Now: Onto B1G Play!

NCAAF · 2 hours ago

Danny Mogollon

2025 SEC Bowl Projections After Week 3: SEC Sending to 10 Bowls

NCAAF · 2 hours ago

Sportsgrid Staff

2025 Big 12 Bowl Projections After Week 3: Raising Arizona State

NCAAF · 2 hours ago

Sportsgrid Staff

College Football Week 4 Picks: Best Bets and Predictions

NCAAF · 20 hours ago

Grant White

2025 College Football Bowl Projections After Week 3

NCAAF · 21 hours ago

Grant White

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s Projections

NCAAF · 22 hours ago

John Canady

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN's FPI Rankings

NCAAF · 23 hours ago

John Canady

12-Team College Football Playoff Bracket Based on Coaches Poll

NCAAF · 23 hours ago

John Canady

12-Team College Football Playoff Bracket Based on AP Poll

NCAAF · 23 hours ago

John Canady

10 Most Overrated Teams in College Football Right Now

NCAAF · 24 hours ago

TJ Inman