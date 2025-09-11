2025 Group of 5 Bowl Projections After Week 2: 21 Bowl Games
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Bahamas Bowl
Date: TBA
Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Oregon State Beavers
Salute to Veterans Bowl
December 16, 2025
Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs
Cure Bowl
December 17, 2025
Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs
68 Ventures Bowl
December 17, 2025
Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
South Florida Bulls vs. James Madison Dukes
Bowl
December 19, 2025
Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Famous Idaho Potato Bowl
December 22, 2025
Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies
Boca Raton Bowl
December 23, 2025
Georgia State Panthers vs. Temple Owls
New Orleans Bowl
December 23, 2025
Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs
Frisco Bowl
December 23, 2025
Tulsa Golden Hurricane vs. Rice Owls
Hawaii Bowl
December 24, 2025
North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks
First Responder Bowl
December 26, 2025
Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Clemson Tigers
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates
Arizona Bowl
December 27, 2025
Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats
New Mexico Bowl
December 27, 2025
Air Force Falcons vs. FIU Panthers
Independence Bowl
December 30, 2025
Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats
Armed Forces Bowl
January 2, 2025
Navy Midshipmen vs. Liberty Flames
