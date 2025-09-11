Live NowLive
NCAAF · 9 minutes ago

2025 Group of 5 Bowl Projections After Week 2: 21 Bowl Games

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • Bahamas Bowl

    Date: TBA

    Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders

  • Salute to Veterans Bowl

    December 16, 2025

    Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs

  • Cure Bowl

    December 17, 2025

    Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs

  • 68 Ventures Bowl

    December 17, 2025

    Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets

  • Myrtle Beach Bowl

    December 19, 2025

    South Florida Bulls vs. James Madison Dukes

  • Bowl

    December 19, 2025

    Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats

  • Gasparilla Bowl

    December 19, 2025

    Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave

  • Famous Idaho Potato Bowl

    December 22, 2025

    Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies

  • Boca Raton Bowl

    December 23, 2025

    Georgia State Panthers vs. Temple Owls

  • New Orleans Bowl

    December 23, 2025

    Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs

  • Frisco Bowl

    December 23, 2025

    Tulsa Golden Hurricane vs. Rice Owls

  • Hawaii Bowl

    December 24, 2025

    North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies

  • GameAbove Sports Bowl

    December 26, 2025

    USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks

  • First Responder Bowl

    December 26, 2025

    Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns

  • Military Bowl

    December 27, 2025

    Army Black Knights vs. Clemson Tigers

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates

  • Arizona Bowl

    December 27, 2025

    Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats

  • New Mexico Bowl

    December 27, 2025

    Air Force Falcons vs. FIU Panthers

  • Independence Bowl

    December 30, 2025

    Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats

  • Armed Forces Bowl

    January 2, 2025

    Navy Midshipmen vs. Liberty Flames

