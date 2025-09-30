Projecting the 12-Team College Football Playoff From ESPN’s Playoff Predictor
John Canady
Host · Writer
First Team Out G6: North Texas Mean Green
ESPN Chance to Make CFP: 15%
1 Seed: Oregon Ducks (Big Ten Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 87%
2 Seed: Ohio State Buckeyes
ESPN Chance to Make CFP: 87%
3 Seed: Alabama Crimson Tide (SEC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 69%
4 Seed: Indiana Hoosiers
ESPN Chance to Make CFP: 68%
5 Seed: Ole Miss Rebels
ESPN Chance to Make CFP: 68%
6 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 67%
7 Seed: Georgia Bulldogs
ESPN Chance to Make CFP: 57%
8 Seed: Texas A&M Aggies
ESPN Chance to Make CFP: 56%
9 Seed: Texas Longhorns
ESPN Chance to Make CFP: 51%
10 Seed: Oklahoma Sooners
ESPN Chance to Make CFP: 46%
11 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 36%
12 Seed: Memphis Tigers (American Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 34%
Projected First Round Byes
Projected First Round Byes:
No. 1 Oregon
No. 2 Ohio State
No. 3 Alabama
No. 4 Indiana
Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Memphis vs. No. 5 Ole Miss
No. 11 Texas Tech vs. No. 6 Miami
No. 10 Oklahoma vs. No. 7 Georgia
No. 9 Texas vs. No. 8 Texas A&M
First Team Out: Vanderbilt Commodores
ESPN Chance to Make CFP: 43%
Next Team Out: BYU Cougars
ESPN Chance to Make CFP: 34%
On the Bubble: Missouri Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 34%
