NCAAF · 1 hour ago

Projecting the 12-Team College Football Playoff From ESPN’s Playoff Predictor

John Canady

Host · Writer

  • First Team Out G6: North Texas Mean Green

    ESPN Chance to Make CFP: 15%

  • 2 Seed: Ohio State Buckeyes

    ESPN Chance to Make CFP: 87%

  • 3 Seed: Alabama Crimson Tide (SEC Champ)

    ESPN Chance to Make CFP: 69%

  • 4 Seed: Indiana Hoosiers

    ESPN Chance to Make CFP: 68%

  • 5 Seed: Ole Miss Rebels

    ESPN Chance to Make CFP: 68%

  • 6 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)

    ESPN Chance to Make CFP: 67%

  • 7 Seed: Georgia Bulldogs

    ESPN Chance to Make CFP: 57%

  • 8 Seed: Texas A&M Aggies

    ESPN Chance to Make CFP: 56%

  • 9 Seed: Texas Longhorns

    ESPN Chance to Make CFP: 51%

  • 10 Seed: Oklahoma Sooners

    ESPN Chance to Make CFP: 46%

  • 11 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)

    ESPN Chance to Make CFP: 36%

  • 12 Seed: Memphis Tigers (American Champ)

    ESPN Chance to Make CFP: 34%

  Projected First Round Byes

    Projected First Round Byes:

    No. 1 Oregon
    No. 2 Ohio State
    No. 3 Alabama
    No. 4 Indiana

  • Projected First Round Matchups

    Projected First Round Matchups:

    No. 12 Memphis vs. No. 5 Ole Miss
    No. 11 Texas Tech vs. No. 6 Miami
    No. 10 Oklahoma vs. No. 7 Georgia
    No. 9 Texas vs. No. 8 Texas A&M

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • First Team Out: Vanderbilt Commodores

    ESPN Chance to Make CFP: 43%

  • Next Team Out: BYU Cougars

    ESPN Chance to Make CFP: 34%

  • On the Bubble: Missouri Tigers

    ESPN Chance to Make CFP: 34%

  • First Team Out G6: North Texas Mean Green

    ESPN Chance to Make CFP: 15%

