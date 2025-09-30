Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 5 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 10) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    Heisman Odds: +1400

    Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TD, 1 INT, 68.5 QBR

    Season Stats: 1,208 passing yards, 16 TD, 1 INT, 82.1 QBR

  • 2) QB John Mateer, Oklahoma Sooners

    Heisman Odds: +4000

    Week 4 Stats: 271 passing yards, 1 TD, 0 INT, 65.8 QBR

    Season Stats: 1,215 passing yards, 6 TDs, 3 INT, 74.2 QBR

  • 3) QB Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    Heisman Odds: +1700

    Week 5 Stats: 321 passing yards, 5 TD, 1 INT, 93.3 QBR

    Season Stats: 1,211 passing yards, 13 TD, 3 INT, 88.4 QBR

  • 4) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    Heisman Odds: +1200

    Week 5 Stats: 314 passing yards, 1 TD, 1 INT, 90.1 QBR

    Season Stats: 1,033 passing yards, 5 TD, 1 INT, 87.6 QBR

  • 5) QB Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    Heisman Odds: +950

    Week 4 Stats: 276 passing yards, 2 TD, 0 INT, 90.1 QBR

    Season Stats: 1,033 passing yards, 11 TD, 0 INT, 84.2 QBR

  • 6) RB Ahmad Hardy, Missouri Tigers

    Heisman Odds: +3000

    Week 5 Stats: 130 rushing yards, 3 TD, 0 FUM, 0 receiving yards

    Season Stats: 730 rushing yards, 9 TD, 0 FUM, 2 receiving yards

  • 7) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +6500

    Week 4 Stats: 7 tackles, 0.5 SACK, 0 FF, 0 FR, o INT, o YDS, 0 TD

    Season Stats: 11 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD

  • 8) QB Carson Beck, Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +1000

    Week 4 Stats: 160 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 51.4 QBR

    Season Stats: 972 passing yards, 7 TDs, 3 INTs, 81.5 QBR

  • 9) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +2000

    Week 5 Stats: 207 passing yards, 0 TD, 1 INT, 35.1 QBR

    Season Stats: 1,076 passing yards, 9 TDs, 2 INT, 66.6 QBR

