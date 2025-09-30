On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 5 of 2025 College Football Season
Sportsgrid Staff
Host · Writer
10) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
Heisman Odds: +1400
Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TD, 1 INT, 68.5 QBR
Season Stats: 1,208 passing yards, 16 TD, 1 INT, 82.1 QBR
1) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +650
Week 5 Stats: 248 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 80.7 QBR
Season Stats: 1,210 passing yards, 14 TDs, 1 INT, 83.0 QBR
2) QB John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +4000
Week 4 Stats: 271 passing yards, 1 TD, 0 INT, 65.8 QBR
Season Stats: 1,215 passing yards, 6 TDs, 3 INT, 74.2 QBR
3) QB Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
Heisman Odds: +1700
Week 5 Stats: 321 passing yards, 5 TD, 1 INT, 93.3 QBR
Season Stats: 1,211 passing yards, 13 TD, 3 INT, 88.4 QBR
4) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
Heisman Odds: +1200
Week 5 Stats: 314 passing yards, 1 TD, 1 INT, 90.1 QBR
Season Stats: 1,033 passing yards, 5 TD, 1 INT, 87.6 QBR
5) QB Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
Heisman Odds: +950
Week 4 Stats: 276 passing yards, 2 TD, 0 INT, 90.1 QBR
Season Stats: 1,033 passing yards, 11 TD, 0 INT, 84.2 QBR
6) RB Ahmad Hardy, Missouri Tigers
Heisman Odds: +3000
Week 5 Stats: 130 rushing yards, 3 TD, 0 FUM, 0 receiving yards
Season Stats: 730 rushing yards, 9 TD, 0 FUM, 2 receiving yards
7) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes
Heisman Odds: +6500
Week 4 Stats: 7 tackles, 0.5 SACK, 0 FF, 0 FR, o INT, o YDS, 0 TD
Season Stats: 11 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD
8) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +1000
Week 4 Stats: 160 passing yards, 0 TDs, 1 INTs, 51.4 QBR
Season Stats: 972 passing yards, 7 TDs, 3 INTs, 81.5 QBR
9) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +2000
Week 5 Stats: 207 passing yards, 0 TD, 1 INT, 35.1 QBR
Season Stats: 1,076 passing yards, 9 TDs, 2 INT, 66.6 QBR
