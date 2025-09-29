Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship
Sportsgrid Staff
Host · Writer
25) Washington Huskies
Washington
National Championship Odds: +20000
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +500
2) Oregon Ducks
Oregon
National Championship Odds: +550
3) Texas Longhorns
Texas
National Championship Odds: +700
4) Alabama Crimson Tide
Alabama
National Championship Odds: +800
5) Penn State Nittany Lions
Penn State
National Championship Odds: +850
6) Georgia Bulldogs
Georgia
National Championship Odds: +950
7) Miami Hurricanes
Miami Florida
National Championship Odds: +1300
8) Ole Miss Rebels
Ole Miss
National Championship Odds: +2000
9) Oklahoma Sooners
Oklahoma
National Championship Odds: +2000
10) Texas A&M Aggies
Texas A&M
National Championship Odds: +2200
11) Notre Dame Fighting Irish
Notre Dame
National Championship Odds: +2700
12) LSU Tigers
LSU
National Championship Odds: +3000
13) Indiana Hoosiers
Indiana
National Championship Odds: +4000
14) Tennessee Volunteers
Tennessee
National Championship Odds: +4500
15) Michigan Wolverines
Michigan
National Championship Odds: +4500
16) Missouri Tigers
Missouri
National Championship Odds: +4500
17) Texas Tech Red Raiders
Texas Tech
National Championship Odds: +4500
18) Vanderbilt Commodores
Vanderbilt
National Championship Odds: +8000
19) USC Trojans
USC
National Championship Odds: +8000
20) Auburn Tigers
Auburn
National Championship Odds: +1000
21) Florida State Seminoles
Florida State
National Championship Odds: +10000
22) Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech
National Championship Odds: +15000
23) Arizona State Sun Devils
Arizona State
National Championship Odds: +15000
24) Iowa State Cyclones
Iowa State
National Championship Odds: +20000
