NCAAF · 2 hours ago

Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 25) Washington Huskies

    Washington
    National Championship Odds: +20000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Oregon Ducks

    Oregon
    National Championship Odds: +550

  • 3) Texas Longhorns

    Texas
    National Championship Odds: +700

  • 4) Alabama Crimson Tide

    Alabama
    National Championship Odds: +800

  • 5) Penn State Nittany Lions

    Penn State
    National Championship Odds: +850

  • 6) Georgia Bulldogs

    Georgia
    National Championship Odds: +950

  • 7) Miami Hurricanes

    Miami Florida
    National Championship Odds: +1300

  • 8) Ole Miss Rebels

    Ole Miss
    National Championship Odds: +2000

  • 9) Oklahoma Sooners

    Oklahoma
    National Championship Odds: +2000

  • 10) Texas A&M Aggies

    Texas A&M
    National Championship Odds: +2200

  • 11) Notre Dame Fighting Irish

    Notre Dame
    National Championship Odds: +2700

  • 12) LSU Tigers

    LSU
    National Championship Odds: +3000

  • 13) Indiana Hoosiers

    Indiana
    National Championship Odds: +4000

  • 14) Tennessee Volunteers

    Tennessee
    National Championship Odds: +4500

  • 15) Michigan Wolverines

    Michigan
    National Championship Odds: +4500

  • 16) Missouri Tigers

    Missouri
    National Championship Odds: +4500

  • 17) Texas Tech Red Raiders

    Texas Tech
    National Championship Odds: +4500

  • 18) Vanderbilt Commodores

    Vanderbilt
    National Championship Odds: +8000

  • 19) USC Trojans

    USC
    National Championship Odds: +8000

  • 20) Auburn Tigers

    Auburn
    National Championship Odds: +1000

  • 21) Florida State Seminoles

    Florida State
    National Championship Odds: +10000

  • 22) Georgia Tech Yellow Jackets

    Georgia Tech
    National Championship Odds: +15000

  • 23) Arizona State Sun Devils

    Arizona State
    National Championship Odds: +15000

  • 24) Iowa State Cyclones

    Iowa State
    National Championship Odds: +20000

