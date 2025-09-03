Live NowLive
WATCH

LISTEN

NFL · 6 hours ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

Joe Cervenka

Host · Writer

VIEW MORE

  • 1) Baltimore Ravens

    Super Bowl Odds: +650

  • 31) Cleveland Browns

    Super Bowl Odds: +30000

  • 30) New York Jets

    Super Bowl Odds: +25000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 29) Tennessee Titans

    Super Bowl Odds: +22500

  • 28) New York Giants

    Super Bowl Odds: +15000

  • 27) Carolina Panthers

    Super Bowl Odds: +12500

  • 26) Las Vegas Raiders

    Super Bowl Odds: +12500

  • 25) Miami Dolphins

    Super Bowl Odds: +8000

  • 24) New England Patriots

    Super Bowl Odds: +8000

  • 23) Indianapolis Colts

    Super Bowl Odds: +8000

  • 22) Atlanta Falcons

    Super Bowl Odds: +6500

  • 21) Seattle Seahawks

    Super Bowl Odds: +6500

  • 20) Jacksonville Jaguars

    Super Bowl Odds: +6500

  • 19) Dallas Cowboys

    Super Bowl Odds: +6000

  • 18) Pittsburgh Steelers

    Super Bowl Odds: +5500

  • 17) Arizona Cardinals

    Super Bowl Odds: +4000

  • 16) Chicago Bears

    Super Bowl Odds: +3500

  • 15) Los Angeles Chargers

    Super Bowl Odds: +3000

  • 14) Tampa Bay Buccaneers

    Super Bowl Odds: +2700

  • 13) Denver Broncos

    Super Bowl Odds: +2700

  • 12) Houston Texans

    Super Bowl Odds: +2500

  • 11) Minnesota Vikings

    Super Bowl Odds: +2200

  • 10) Cincinnati Bengals

    Super Bowl Odds: +2000

  • 9) Washington Commanders

    Super Bowl Odds: +2000

  • 8) Los Angeles Rams

    Super Bowl Odds: +1900

  • 7) San Francisco 49ers

    Super Bowl Odds: +1700

  • 6) Green Bay Packers

    Super Bowl Odds: +1200

  • 5) Detroit Lions

    Super Bowl Odds: +1100

  • 4) Kansas City Chiefs

    Super Bowl Odds: +800

  • 3) Philadelphia Eagles

    Super Bowl Odds: +750

  • 2) Buffalo Bills

    Super Bowl Odds: +750

  • 1) Baltimore Ravens

    Super Bowl Odds: +650

