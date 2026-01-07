Where Every NFL Team Stands in the Super Bowl Race Right Now

Every Team Eliminated from the Playoffs

A pair of playoff eliminators went down to the wire in Week 18.

The Ravens looked like they were about to make everyone forget a terrible start, Lamar Jackson's injury issues, and an uneven 2025 regular season. That is, until Tyler Loop missed a last-second 44-yard field goal that would have sent Baltimore into the playoffs as AFC North champions. Instead, they become the final team eliminated from the NFL's Super Bowl bracket.

A day earlier, the Bucs did their part by edging Carolina 16-14 in monsoon-like conditions in Tampa, temporarily taking the top spot in the NFC South. Less than 24 hours later, the Falcons wanted no part of helping their division rival reach the playoffs. Atlanta's win over New Orleans created an 8-9 logjam atop the division, where the Panthers won the three-team tiebreaker and backed their way into the postseason.

All Eliminated Teams From Playoff Contention:

AFC

Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals

Cleveland Browns

Indianapolis Colts

Kansas City Chiefs

Miami Dolphins

New York Jets

Las Vegas Raiders

Tennessee Titans

NFC

Arizona Cardinals

Atlanta Falcons

Dallas Cowboys

Detroit Lions

Minnesota Vikings

New Orleans Saints

New York Giants

Tampa Bay Buccaneers

Washington Commanders

Our Super Bowl rankings, with every playoff team in the race, get underway on the next slide.