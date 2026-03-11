2026 Fantasy Baseball Mock Draft: Round-by-Round Analysis and Top 210 Picks

The Full 210-Pick Master List
This 10-team points league mock draft highlights a clear shift in positional value and pitching philosophy for the 2026 season. From the dominance of Shohei Ohtani at the top to the late-round lottery tickets like Konnor Griffin, the draft reflects a heavy emphasis on high-upside youth and proven veteran floors. Significant runs on closers in the middle rounds and the scarcity of elite second basemen forced several reaching picks, while the late rounds provided a wealth of rebound candidates and breakout pitching prospects.
Round 1
Rd 1 Pick 1: Shohei Ohtani
Rd 1 Pick 2: Aaron Judge
Rd 1 Pick 3: Juan Soto
Rd 1 Pick 4: Bobby Witt Jr.
Rd 1 Pick 5: Jose Ramirez
Rd 1 Pick 6: Elly De La Cruz
Rd 1 Pick 7: Ronald Acuña
Rd 1 Pick 8: Paul Skenes
Rd 1 Pick 9: Tarik Skubal
Rd 1 Pick 10: Julio Rodríguez
Round 2
Rd 2 Pick 11: Garrett Crochet
Rd 2 Pick 12: Kyle Tucker
Rd 2 Pick 13: Cal Raleigh
Rd 2 Pick 14: Gunnar Henderson
Rd 2 Pick 15: Corbin Carroll
Rd 2 Pick 16: Fernando Tatis
Rd 2 Pick 17: Junior Caminero
Rd 2 Pick 18: Francisco Lindor
Rd 2 Pick 19: Vladimir Guerrero Jr.
Rd 2 Pick 20: Yoshinobu Yamamoto
Round 3
Rd 3 Pick 21: Kyle Schwarber
Rd 3 Pick 22: Jackson Chourio
Rd 3 Pick 23: Nick Kurtz
Rd 3 Pick 24: Jazz Chisholm
Rd 3 Pick 25: Trea Turner
Rd 3 Pick 26: Pete Crow-Armstrong
Rd 3 Pick 27: Pete Alonso
Rd 3 Pick 28: Ketel Marte
Rd 3 Pick 29: Christopher Sanchez
Rd 3 Pick 30: Manny Machado
Round 4
Rd 4 Pick 31: James Wood
Rd 4 Pick 32: Bryce Harper
Rd 4 Pick 33: Logan Gilbert
Rd 4 Pick 34: Yordon Alvarez
Rd 4 Pick 35: Rafael Devers
Rd 4 Pick 36: Brice Turang
Rd 4 Pick 37: Wyatt Langford
Rd 4 Pick 38: Hunter Brown
Rd 4 Pick 39: Zach Neto
Rd 4 Pick 40: Chris Sale
Round 5
Rd 5 Pick 41: Matt Olson
Rd 5 Pick 42: Logan Webb
Rd 5 Pick 43: Bryan Woo
Rd 5 Pick 44: Brent Rooker
Rd 5 Pick 45: William Contreras
Rd 5 Pick 46: Hunter Greene
Rd 5 Pick 47: Roman Anthony
Rd 5 Pick 48: Max Fried
Rd 5 Pick 49: Mookie Betts
Rd 5 Pick 50: Mason Miller
Round 6
Rd 6 Pick 51: Edwin Diaz
Rd 6 Pick 52: Jarren Duran
Rd 6 Pick 53: Alex Bregman
Rd 6 Pick 54: Cole Ragans
Rd 6 Pick 55: Jackson Merrill
Rd 6 Pick 56: Jacob deGrom
Rd 6 Pick 57: Andres Munoz
Rd 6 Pick 58: Freddy Peralta
Rd 6 Pick 59: George Kirby
Rd 6 Pick 60: Randy Arozarena
Round 7
Rd 7 Pick 61: Geraldo Perdomo
Rd 7 Pick 62: Jhoan Duran
Rd 7 Pick 63: Freddie Freeman
Rd 7 Pick 64: Cade Smith
Rd 7 Pick 65: CJ Abrams
Rd 7 Pick 66: Josh Naylor
Rd 7 Pick 67: Corey Seager
Rd 7 Pick 68: Framber Valdez
Rd 7 Pick 69: Cody Bellinger
Rd 7 Pick 70: Austin Riley
Round 8
Rd 8 Pick 71: Riley Greene
Rd 8 Pick 72: Joe Ryan
Rd 8 Pick 73: Nico Hoerner
Rd 8 Pick 74: Dylan Cease
Rd 8 Pick 75: Ben Rice
Rd 8 Pick 76: George Springer
Rd 8 Pick 77: Shea Langeliers
Rd 8 Pick 78: Maikel Garcia
Rd 8 Pick 79: Jesús Luzardo
Rd 8 Pick 80: Byron Buxton
Round 9
Rd 9 Pick 81: Eugenio Suárez
Rd 9 Pick 82: Jeremy Pena
Rd 9 Pick 83: Hunter Goodman
Rd 9 Pick 84: David Bednar
Rd 9 Pick 85: Christian Yelich
Rd 9 Pick 86: Kyle Bradish
Rd 9 Pick 87: Nick Pivetta
Rd 9 Pick 88: Jose Altuve
Rd 9 Pick 89: Bo Bichette
Rd 9 Pick 90: Aroldis Chapman
Round 10
Rd 10 Pick 91: Vinnie Pasquantino
Rd 10 Pick 92: Blake Snell
Rd 10 Pick 93: Steven Kwan
Rd 10 Pick 94: Eury Perez
Rd 10 Pick 95: Josh Hader
Rd 10 Pick 96: Tyler Soderstrom
Rd 10 Pick 97: Agustin Ramirez
Rd 10 Pick 98: Seiya Suzuki
Rd 10 Pick 99: Kevin Gausman
Rd 10 Pick 100: Luke Keaschall
Round 11
Rd 11 Pick 101: Spencer Strider
Rd 11 Pick 102: Teoscar Hernandez
Rd 11 Pick 103: Nolan McLean
Rd 11 Pick 104: Salvador Perez
Rd 11 Pick 105: Sandy Alcantra
Rd 11 Pick 106: Devin Williams
Rd 11 Pick 107: Trey Yesavage
Rd 11 Pick 108: Zack Wheeler
Rd 11 Pick 109: Sonny Gray
Rd 11 Pick 110: Will Smith
Round 12
Rd 12 Pick 111: Trevor Story
Rd 12 Pick 112: Ozzie Albies
Rd 12 Pick 113: Raisel Iglesias
Rd 12 Pick 114: Marcus Semien
Rd 12 Pick 115: Tyler Glasnow
Rd 12 Pick 116: Chase Burns
Rd 12 Pick 117: Oneil Cruz
Rd 12 Pick 118: Carlos Estevez
Rd 12 Pick 119: Brandon Woodruff
Rd 12 Pick 120: Jacob Misiorowski
Round 13
Rd 13 Pick 121: Luis Castillo
Rd 13 Pick 122: Matt Chapman
Rd 13 Pick 123: Michael Harris II
Rd 13 Pick 124: Nick Lodolo
Rd 13 Pick 125: Emmet Sheehan
Rd 13 Pick 126: Ryan Helsley
Rd 13 Pick 127: Munetaka Murakami
Rd 13 Pick 128: Brandon Nimmo
Rd 13 Pick 129: Drake Baldwin
Rd 13 Pick 130: Cam Schlittler
Round 14
Rd 14 Pick 131: Michael King
Rd 14 Pick 132: Jordan Westburg
Rd 14 Pick 133: Trevor Megill
Rd 14 Pick 134: Jeff Hoffman
Rd 14 Pick 135: Trevor Rogers
Rd 14 Pick 136: Bubba Chandler
Rd 14 Pick 137: Ryan Pepiot
Rd 14 Pick 138: Nathan Eovaldi
Rd 14 Pick 139: Ceddanne Rafaela
Rd 14 Pick 140: Ivan Herrera
Round 15
Rd 15 Pick 141: Pete Fairbanks
Rd 15 Pick 142: Yandy Diaz
Rd 15 Pick 143: Daniel Palencia
Rd 15 Pick 144: Gavin Williams
Rd 15 Pick 145: Emilio Pagan
Rd 15 Pick 146: Brandon Lowe
Rd 15 Pick 147: Yainer Diaz
Rd 15 Pick 148: Willy Adames
Rd 15 Pick 149: Kenley Jansen
Rd 15 Pick 150: MacKenzie Gore
Round 16
Rd 16 Pick 151: Jackson Holliday
Rd 16 Pick 152: Dennis Santana
Rd 16 Pick 153: Alec Burleson
Rd 16 Pick 154: Ryan Walker
Rd 16 Pick 155: Isaac Paredes
Rd 16 Pick 156: Ryne Nelson
Rd 16 Pick 157: Robbie Ray
Rd 16 Pick 158: Noelvi Marte
Rd 16 Pick 159: Adley Rutschman
Rd 16 Pick 160: Quinn Priester
Round 17
Rd 17 Pick 161: Griffin Jax
Rd 17 Pick 162: Xavier Edwards
Rd 17 Pick 163: Abner Uribe
Rd 17 Pick 164: Drew Rasmussen
Rd 17 Pick 165: Seranthony Dominguez
Rd 17 Pick 166: Kris Bubic
Rd 17 Pick 167: Joey Cantillo
Rd 17 Pick 168: Jason Adam
Rd 17 Pick 169: Alex Vesia
Rd 17 Pick 170: Ranger Suarez
Round 18
Rd 18 Pick 171: Michael Busch
Rd 18 Pick 172: Kyle Stowers
Rd 18 Pick 173: Zac Gallen
Rd 18 Pick 174: Brendan Donovan
Rd 18 Pick 175: Luis Robert
Rd 18 Pick 176: Jorge Polanco
Rd 18 Pick 177: Jo Adell
Rd 18 Pick 178: Tatsuya Imai
Rd 18 Pick 179: Tanner Bibee
Rd 18 Pick 180: Ian Happ
Round 19
Rd 19 Pick 181: Dansby Swanson
Rd 19 Pick 182: Jack Flaherty
Rd 19 Pick 183: Robert Suarez
Rd 19 Pick 184: Jacob Wilson
Rd 19 Pick 185: Jonathan Aranda
Rd 19 Pick 186: Colson Montgomery
Rd 19 Pick 187: Royce Lewis
Rd 19 Pick 188: Bryan Abreau
Rd 19 Pick 189: Willson Contreras
Rd 19 Pick 190: Taylor Ward
Round 20
Rd 20 Pick 191: Shota Imanaga
Rd 20 Pick 192: Shane Bieber
Rd 20 Pick 193: Bryson Stott
Rd 20 Pick 194: Sean Manaea
Rd 20 Pick 195: Spencer Schwellenbach
Rd 20 Pick 196: Riley O’Brien
Rd 20 Pick 197: Spencer Torkelson
Rd 20 Pick 198: Jose Caballero
Rd 20 Pick 199: Grant Taylor
Rd 20 Pick 200: Christian Walker
Round 21
Rd 21 Pick 201: Gleyber Torres
Rd 21 Pick 202: Andy Pages
Rd 21 Pick 203: Carlos Rodon
Rd 21 Pick 204: Cade Horton
Rd 21 Pick 205: Edward Cabrera
Rd 21 Pick 206: Addison Barger
Rd 21 Pick 207: Jakob Marsee
Rd 21 Pick 208: Ernie Clement
Rd 21 Pick 209: Kazuma Okamoto
Rd 21 Pick 210: Konnor Griffin