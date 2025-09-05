12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s FPI Rankings
John Canady
Host · Writer
14. Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Tulane vs. No. 5 Penn State
No. 11 BYU vs. No. 6 USC
No. 10 Miami vs. No. 7 Oregon
No. 9 Notre Dame vs. No. 8 Tennessee
1 Seed: Texas Longhorns (SEC Champ)
ESPN FPI: 23.2 | Rank: 1
2 Seed: Georgia Bulldogs
ESPN FPI: 22.9 | Rank: 2
3 Seed: Ohio State Buckeyes (Big Ten Champ)
ESPN FPI: 21.2 | Rank: 3
4 Seed: Ole Miss Rebels
ESPN FPI: 20.6 | Rank: 4
5 Seed: Penn State Nittany Lions
ESPN FPI: 19.7 | Rank: 5
6 Seed: USC Trojans
ESPN FPI: 19.2 | Rank: 6
7 Seed: Oregon Ducks
ESPN FPI: 19.2 | Rank: 7
8 Seed: Tennessee Volunteers
ESPN FPI: 17.7 | Rank: 8
9 Seed: Notre Dame Fighting Irish
ESPN FPI: 17.5 | Rank: 9
10 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
ESPN FPI: 14.5 | Rank: 15
11 Seed: BYU Cougars (Big 12 Champ)
ESPN FPI: 13.0 | Rank: 17
12 Seed: Tulane Green Wave (American Champ)
ESPN FPI: 7.2 | Rank: 35
