NCAAF · 1 hour ago

On3 Reveals Updated Heisman Poll Following College Football Week 1

John Canady

Host · Writer

  • 10) QB Haynes King, Georgia Tech

    WEEKEND STATS: 13-of-20 for 143 yards, 1 INT | 19 carries for 156 yards, 3 TDs

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) QB LaNorris Sellers, South Carolina - 55 Points

    WEEKEND STATS: 12-of-19 for 209 yards, 1 TD | 13 carries for 25 yards, 1 TD

  • 3) QB Tommy Castellanos, Florida State - 49 Points

    WEEKEND STATS: 9-of-14 for 152 yards | 16 carries for 78 yards, 1 TD

  • T-4) QB John Mateer, Oklahoma - 39 Points

    WEEKEND STATS: 30-of-37 for 392 yards, 3 TD, 1 INT | 7 carries for 24 yards, 1 TD

  • T-4) QB Devon Dampier, Utah - 39 Points

    WEEKEND STATS: 21-of-25 for 206 yards, 2 TD | 16 carries for 87 yards, 1 TD

  • 6) QB Carson Beck, Miami - 37 Points

    WEEKEND STATS: 20-of-31 for 205 yards, 2 TD

  • 7) S Caleb Downs, Ohio State - 27 Points

    WEEKEND STATS: 5 tackles

  • 8) QB Sam Leavitt, Arizona State

    WEEKEND STATS: 25-of-39 for 257 yards, 2 TD, 1 INT | 7 carries for 73 yards, 2 TD

  • 9) DL Rueben Bain, Miami - 10 Points

    WEEKEND STATS: 6 tackles, 0.5 tackles for loss, 0.5 sacks, 1 INT, 1 PBU

  • 10) QB Haynes King, Georgia Tech

    WEEKEND STATS: 13-of-20 for 143 yards, 1 INT | 19 carries for 156 yards, 3 TDs

    WEEKEND STATS: 13-of-20 for 143 yards, 1 INT | 19 carries for 156 yards, 3 TDs

