On3 Reveals Updated Heisman Poll Following College Football Week 1
John Canady
Host · Writer
10) QB Haynes King, Georgia Tech
WEEKEND STATS: 13-of-20 for 143 yards, 1 INT | 19 carries for 156 yards, 3 TDs
1) QB Garrett Nussmeier, LSU - 56 Points
WEEKEND STATS: 28-of-38 for 230 yards, 1 TD
2) QB LaNorris Sellers, South Carolina - 55 Points
WEEKEND STATS: 12-of-19 for 209 yards, 1 TD | 13 carries for 25 yards, 1 TD
3) QB Tommy Castellanos, Florida State - 49 Points
WEEKEND STATS: 9-of-14 for 152 yards | 16 carries for 78 yards, 1 TD
T-4) QB John Mateer, Oklahoma - 39 Points
WEEKEND STATS: 30-of-37 for 392 yards, 3 TD, 1 INT | 7 carries for 24 yards, 1 TD
T-4) QB Devon Dampier, Utah - 39 Points
WEEKEND STATS: 21-of-25 for 206 yards, 2 TD | 16 carries for 87 yards, 1 TD
6) QB Carson Beck, Miami - 37 Points
WEEKEND STATS: 20-of-31 for 205 yards, 2 TD
7) S Caleb Downs, Ohio State - 27 Points
WEEKEND STATS: 5 tackles
8) QB Sam Leavitt, Arizona State
WEEKEND STATS: 25-of-39 for 257 yards, 2 TD, 1 INT | 7 carries for 73 yards, 2 TD
9) DL Rueben Bain, Miami - 10 Points
WEEKEND STATS: 6 tackles, 0.5 tackles for loss, 0.5 sacks, 1 INT, 1 PBU
