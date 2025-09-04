Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

2025 ACC Bowl Projections After Week 1: Which Bowl for Clemson?

Joe Cervenka

Host · Writer

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights

  • GameAbove Sports Bowl

    December 26, 2025

    Clemson Tigers vs. Miami (OH) RedHawks

    • Military Bowl

  • Military Bowl

    December 27, 2025

    Army Black Knights vs. Syracuse Orange

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. Duke Blue Devils

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. Tulsa Golden Hurricane

    • Pop-Tarts Bowl

  • Pop-Tarts Bowl

    December 27, 2025

    Florida State Seminoles vs. Oklahoma State Cowboys

  • Gator Bowl

    December 27, 2025

    Auburn Tigers vs. SMU Mustangs

  • Birmingham Bowl

    December 29, 2025

    Arkansas Razorbacks vs. California Golden Bears

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. Pittsburgh Panthers

    • Duke's Mayo Bowl

  • Duke's Mayo Bowl

    January 2, 2026

    Georgia Tech Yellow Jackets vs. Oklahoma Sooners

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights

