2025 ACC Bowl Projections After Week 1: Which Bowl for Clemson?
Joe Cervenka
Host · Writer
Holiday Bowl
January 2, 2026
Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Louisville Cardinals
Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
Clemson Tigers vs. Miami (OH) RedHawks
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Syracuse Orange
Pinstripe Bowl
December 27, 2025
Purdue Boilermakers vs. Duke Blue Devils
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. Tulsa Golden Hurricane
Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!
Pop-Tarts Bowl
December 27, 2025
Florida State Seminoles vs. Oklahoma State Cowboys
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. SMU Mustangs
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. California Golden Bears
Sun Bowl
December 31, 2025
Michigan Wolverines vs. Pittsburgh Panthers
Stay current on all breaking transfers and rumored landing spots on SportsGrid's CFB portal page.
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Oklahoma Sooners
Holiday Bowl
January 2, 2026
Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Louisville Cardinals
Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!
MORE ARTICLES
NCAAF · 1 hour ago
John Canady
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 2 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 2 hours ago
Sammy Jacobs
NCAAF · 3 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 3 hours ago
Joe Cervenka
NCAAF · 4 hours ago
Joe Cervenka
NCAAF · 4 hours ago
Mike Connolly
NCAAF · 5 hours ago
Mike Connolly
NCAAF · 5 hours ago
Joe Cervenka