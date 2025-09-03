Live NowLive
NCAAF · 1 hour ago

2025 Big Ten Bowl Projections After Week 1: Where are the Wolverines?

Joe Cervenka

Host · Writer

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. Duke Blue Devils

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • Music City Bowl

    December 30, 2025

    Nebraska Cornhuskers vs. Tennessee Volunteers

  • ReliaQuest Bowl

    December 31, 2025

    South Carolina Gamecocks vs. Minnesota Golden Gophers

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. Pittsburgh Panthers

  • Citrus Bowl

    December 31, 2025

    Washington Huskies vs. Missouri Tigers

  • Las Vegas Bowl

    December 31, 2025

    Illinois Fighting Illini vs. Kentucky Wildcats

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights

