Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 5 hours ago

NIL 2025 College Football Top 100 Rankings: Simmons Strong

Host · Writer

  • 100. Gennings Dunker

    NIL Valuation: N/A

    Team: Iowa Hawkeyes

  • 2. Carson Beck

    NIL Valuation: $4.3 M

    Team: Miami Hurricanes

    Position: Quarterback

    Class: Junior

    Height: 6 ft 4 in

    Weight: 220 lb

    Birthplace: Jacksonville, Florida

    Social Media Followers: 167,000

  • 3. Jeremiah Smith

    Predicting Landing Spots for the Top 12 Available Players in the CFB Transfer Portal

    NIL Valuation: $4.2 M

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Wide Receiver

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 225 lb

    Birthplace: Miami Gardens, Florida

    Social Media Followers: 875,000

  • 4. Garrett Nussmeier

    NIL Valuation: $3.8 M

    Team: LSU Tigers 

    Position: Quarterback

    Class: Senior 

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 200 lb

    Birthplace: Lake Charles, Louisiana, U.S.

    Social Media Followers: 348,300

  • 5. LaNorris Sellers

    NIL Valuation: $3.7 M

    Team: South Carolina Gamecocks

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 240 lb

    Birthplace: Florence, South Carolina, U.S.

    Social Media Followers: 74,400

  • 6. DJ Lagway

    NIL Valuation: $3.7 M

    Team: Florida Gators

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 240 lb

    Birthplace: Willis, Texas

    Social Media Followers: 150,800

    Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  • 7. Cade Klubnik

    NIL Valuation: $3.4 M

    Team: Clemson Tigers

    Position: Quarterback

    Class: Senior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 210 lb

    Birthplace: Austin, Texas

    Social Media Followers: 143,000

  • 8. Drew Allar

    Top Players Who Committed in the CFB Transfer Portal in January

    NIL Valuation: $3.1 M

    Team: Penn State Nittany Lions

    Position: Quarterback

    Class: Senior

    Height: 6 ft 4 in

    Weight: 234 lb

    Birthplace: Butler, Pennsylvania

    Social Media Followers: 147,600

     

  • 9. Sam Leavitt

    Top Players to Enter the CFB Transfer Portal in January

    NIL Valuation: $3.1 M

    Team: Arizona State Sun Devils

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Sophomore

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 210 lb

    Birthplace: West Linn, Oregon

    Social Media Followers: 39,500

     

  • 10. Bryce Underwood

    NIL Valuation: $3M

    Team: Michigan Wolverines

    Position: Quarterback

    Class: Freshman 

    Height: 6 ft 4 in

    Weight: 208 lb

    Birthplace: Detroit, Michigan

    Social Media Followers: 313,000

  • 11. Darian Mensah

    NIL Valuation: $2.8 M

    Team: Duke Blue Devils

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 200 lb

    Birthplace: San Luis Obispo, California

    Social Media Followers: 29,600

  • 12. John Mateer

    NIL Valuation: $2.7 M

    Team: Oklahoma Sooners

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 224 lb

    Birthplace: Little Elm, Texas

    Social Media Followers: 45,500

  • 13. Ryan Williams

    NIL Valuation: $2.7 M

    Team: Alabama Crimson Tide

    Position: Wide Receiver

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 175 lb

    Birthplace: Mobile, Alabama

    Social Media Followers: 1.22 M

  • 14. Josh Hoover

    NIL Valuation: $2.4 M

    Team: TCU Horned Frogs

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 200 lb

    Birthplace: Heath, Texas

    Social Media Followers: 13,000

     

  • 15. Caleb Downs

    NIL Valuation: $2.4 M

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Safety

    Class: Junior

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 205 lb

    Birthplace: Hoschton, Georgia, U.S.

    Social Media Followers: 301,000

  • 16. CJ Bailey

    NIL Valuation: $2.3 M

    Team: NC State Wolfpack

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 190 lb

    Birthplace: Miami, Florida

    Social Media Followers: 43,500

  • 17. Dylan Raiola

    NIL Valuation: $2.3 M

    Team: Nebraska Cornhuskers

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 230 lb

    Birthplace: Buford, Georgia

    Social Media Followers: 201,000

  • 18. Taylen Green

    NIL Valuation: $2.1 M

    Team: Arkansas Razorbacks

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 224 lb

    Birthplace: Lewisville, Texas

    Social Media Followers: 48,500

  • 19. Nico Iamaleava

    NIL Valuation: $2 M

    Team: Tennessee Volunteers

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Sophomore

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 220 lb

    Birthplace: Long Beach, California, U.S.

    Social Media Followers: 390,000

     

  • 20. Jackson Arnold

    NIL Valuation: $2M

    Team: Auburn Tigers

    Position: Quarterback

    Class: Junior

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 211 lb

    Birthplace: Atlanta, Georgia

    Social Media Followers: 94,000

  • 21. Nick Singleton

    NIL Valuation: $1.8 M

    Team: Penn State Nittany Lions

    Position: Running Back

    Class: Junior (2025 season)

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 224  lb

    Birthplace: Shillington, PA

    Social Media Followers: 71,700

     

  • 22. Dylan Stewart

    NIL Valuation: $1.8 M

    Team: South Carolina Gamecocks

    Position: Defensive End (EDGE)

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 245 lb

    Birthplace: Washington, D.C.

    Social Media Followers: 38,700

  • 23. Cam Coleman

    NIL Valuation: $1.8 M

    Team: Auburn Tigers

    Position: Wide Receiver

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 201 lb

    Birthplace: Phenix City, AL

    Social Media Followers: 66,100

  • 24. Xavier Chaplin

    NIL Valuation: $1.7 M

    Team: Auburn Tigers

    Position: Offensive Tackle (OL)

    Class: Junior (Redshirt Junior for 2025 season)

    Height: 6 ft 7 in

    Weight: 338 lb

    Birthplace: Beaufort, SC

    Social Media Followers: 39,100

  • 25. Jeremiyah Love

    NIL Valuation: $1.6 M

    Team: Notre Dame Fighting Irish

    Position: Running Back

    Class: Junior

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 214 lb

    Birthplace: St. Louis, MO

    Social Media Followers: 90,700

  • 26. Fernando Mendoza

    NIL Valuation: $1.4 M

    Team: Indiana Hoosiers

    Position: Quarterback

    Class: Junior

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 225 lb

    Birthplace: Miami, Florida

    Social Media Followers: 18,600

  • 27. Ryan Wingo

    NIL Valuation: $1.5 M

    Team: Texas Longhorns

    Position: Wide Receiver

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 214 lb

    Birthplace: St. Louis, MO

    Social Media Followers: 39,600

  • 28. Colin Simmons

    NIL Valuation: $1.5 M

    Team: Texas Longhorns

    Position: EDGE / Defensive End

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 241 lb

    Birthplace: Duncanville, Texas

    Social Media Followers: 191,000

  • 29. Diego Pavia

    NIL Valuation: $1.5 M

    Team: Vanderbilt Commodores

    Position: Quarterback

    Class: Senior

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 207 lb

    Birthplace: Albuquerque, NM

    Social Media Followers: 83,800

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 30. Peter Woods

    NIL Valuation: $1.4 M

    Team: Clemson Tigers

    Position: Defensive Tackle

    Class: Junior

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 315 lb

    Birthplace: Greensboro, Alabama

    Social Media Followers: 36,900

  • 31. Ian Schieffelin

    NIL Valuation: $1.4 M

    Team: Clemson Tigers

    Position: Tight End

    Class: Senior

    Height: 6 ft 8 in

    Weight: 265 lb

    Birthplace: Atlanta, Georgia

    Social Media Followers: 18,900

  • 32. Jayden Maiava

    NIL Valuation: $1.4 M

    Team: South Carolina Gamecocks

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 4 in

    Weight: 230 lb

    Birthplace: Palolo, Hawaii

    Social Media Followers: 4,400

  • 33. Jordan Seaton

    NIL Valuation: $1.4 M

    Team: Colorado Buffaloes

    Position: Offensive Tackle

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 330 lb

    Birthplace: Washington, DC

    Social Media Followers: 79,930

  • 34. Eric Singleton Jr.

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Auburn Tigers

    Position: Wide Receiver

    Class: Junior 

    Height: 5 ft 10 in

    Weight: 190 lb

    Birthplace: Douglasville, Georgia

    Social Media Followers: 26,600

  • 35. Avery Johnson

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Kansas State Wildcats

    Position: Quarterback

    Class: Junior

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 196 lb

    Birthplace: Wichita, KS

    Social Media Followers: 118,000

  • 36. Keelon Russell

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Alabama Crimson Tide

    Position: Quarterback

    Class: Freshman

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 182 lb

    Birthplace: Duncanville, Texas

    Social Media Followers: 60,300

  • 37. Jalon Daniels

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Kansas Jayhawks

    Position: Quarterback

    Class: Senior

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 206 lb

    Birthplace: Lawndale, California

    Social Media Followers: 119,000

  • Check out The Smylie Show on SportsGrid

  • 38. Sawyer Robertson

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Baylor Bears

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 4 in

    Weight: 200 lb

    Birthplace: Lubbock, Texas

    Social Media: 15,700

  • 39. Jonah Coleman

    NIL Valuation: $1.3 M

    Team: Washington Huskies

    Position: Running Back

    Class: Senior

    Height: 5 ft 9 in

    Weight: 205 lb

    Birthplace: Stockton, California

    Social Media: 360,000

  • 40. Luke Altmyer

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Illinois Fighting Illini

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 190 lb

    Birthplace: Starkville, Mississippi

    Social Media: 38,872

  • 41. Spencer Fano

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Utah Utes

    Position: Offensive Tackle

    Class: Junior

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 302 lb

    Birthplace: Spanish Fork, Utah

    Social Media Followers: 9,700

  • 42. Kadyn Proctor

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Alabama Crimson Tide

    Position: Offensive Tackle

    Class: Junior

    Height: 6 ft 7 in

    Weight: 360 lb

    Birthplace: Des Moines, Iowa

    Social Media Followers: 108,200

  • 43. Lee Hunter

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Texas Tech Red Raiders

    Position: Defensive Lineman

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 392 lb

    Birthplace: Eight Mile, Alabama

    Social Media Followers: 20,2500

  • 44. Rocco Becht

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Iowa State Cyclones

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 194 lb

    Birthplace: Zephyrhills, Florida

    Social Media Followers: 26,900

  • 45. Caleb Tiernan

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Northwestern Wildcats

    Position: Offensive Tackle

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 7 in

    Weight: 280 lb

    Birthplace: Livonia, Michigan

    Social Media Followers: 1,614

  • 46. Julian Lewis

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Colorado Buffaloes

    Position: Quarterback

    Class: Freshman

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 186 lb

    Birthplace: Carrollton, Georgia

    Social Media Followers: 281,000

  • 47. Diego Pounds

    NIL Valuation: $1.2 M

    Team: Ole Miss Rebels

    Position: Offensive Tackle

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 7 in

    Weight: 330 lb

    Birthplace: Raleigh, North Carolina

    Social Media Followers: 24,200

  • 48. T.J. Parker

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Clemson Tigers

    Position: EDGE

    Class: Junior

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 255 lb

    Birthplace: Phenix City, Alabama

    Social Media Followers: 23,000

  • 49. Haynes King

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Georgia Tech Yellow Jackets

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 200 lb

    Birthplace: Longview, Texas

    Social Media Followers: 25,500

  • 50. Kaytron Allen

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Penn State Nittany Lions

  • 51. Miller Moss

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Louisville Cardinals

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 197 lb

    Birthplace: Mission Hills, California

    Social Media Followers: 41,880

  • 52. LT Overton

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Alabama Crimson Tide

    Position: Defensive Lineman

    Class: Senior

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 283 lb

    Birthplace: College Station, Texas, U.S.

    Social Media Followers: 29,968

  • 53. Tim Keenan

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Alabama Crimson Tide

    Position: Defensive Tackle 

    Class: Senior 

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 325 lb

    Birthplace: Birmingham, Alabama

    Social Media Followers: 27,400

  • 54. Makhi Hughes

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Oregon Ducks

    Position: Running Back

    Class: Redshirt Junior

    Height: 5 ft 11 in

    Weight: 195 lb

    Birthplace: Birmingham, Alabama

    Social Media Followers: 2,174

  • 55. Julian Sayin

    NIL Valuation: $1. M

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Quarterback

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 190 lb

    Birthplace: Carlsbad, California

    Social Media Followers: 67,600

  • 56. Dontay Corleone

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Cincinnati Bearcats

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Defensive Lineman

    Class: Redshirt Senior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 295 lb

    Birthplace: Cincinnati, Ohio

    Social Media Followers: 15,955

     

  • 57. Francis Mauigoa

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Miami Hurricanes

    Position: Offensive Tackle

    Class: Junior

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 315 lb

    Birthplace: Ili'ili, American Samoa

    Social Media Followers: 24,600

  • 58. Zachariah Branch

    NIL Valuation: $1.1 M

    Team: Georgia Bulldogs

    Position: Wide Receiver 

    Class: Junior

    Height: 5 ft 10 in

    Weight: 172 lb

    Birthplace: Las Vegas, Nevada

    Social Media Followers: 298,300

  • 59. Beau Pribula

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Missouri Tigers

    Position: Quarterback

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 2 in

    Weight: 203 lb

    Birthplace: York, Pennsylvania

    Social Media Followers: 41,600

  • 60. Jordyn Tyson

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Arizona State Sun Devils

    Position: Wide Receiver

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 195 lb

    Birthplace: Allen, Texas

    Social Media Followers: 25,700

  • 61. Rueben Bain

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Miami Hurricanes

    Position: EDGE

    Class: Sophomore

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 275 lb

    Birthplace: Miami, Florida

    Social Media Followers: 30,900

  • 62. Darrell Jackson

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Florida State Seminoles

    Position: Defensive Tackle (DL)

    Class: Senior (2025 season)

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 330 lb

    Birthplace: Havana, Florida

    Social Media Followers: 12,300

  • 63. Carnell Tate

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Wide Receiver

    Class: Junior

    Height: 6 ft 3 in

    Weight: 191 lb

    Birthplace: Chicago, Illinois

    Social Media Followers: 60,800

  • 64. Isaiah World

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Oregon Ducks

    Position: Offensive Tackle

    Class: Senior

    Height: 6 ft 8 in

    Weight: 312 lb

    Birthplace: San Diego, California

    Social Media Followers: 1,525

  • 65 Aaron Anderson

    NIL Valuation: $1 M

    Team: LSU Tigers

    Position: Wide Receiver

    Class: Junior (2025 season)

    Height: 5 ft 8 in

    Weight: 187 lb

    Birthplace: New Orleans, Louisiana

    Social Media Followers: 58,300

  • 66. Brian Parker II

    NIL Valuation: $1 M

    Team: Duke Blue Devils

    Position: Offensive Tackle

    Class: Redshirt Junior

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 300 lb

    Birthplace: Cincinnati, Ohio

    Social Media Followers: 3,264

  • 67. Barion Brown

    NIL Valuation: N/A

    Team: LSU Tigers

    Position: Wide Receiver

    Class: Senior

    Height: 6 ft 1 in

    Weight: 173 lb

    Birthplace: Nashville, Tennessee

    Social Media Followers: 43,900

  • 68. Keldric Faulk

    NIL Valuation: N/A

    Team: Auburn Tigers

    Position: Defensive End (EDGE)

    Class: Junior 

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 288 lb

    Birthplace: Highland Home, Alabama,

    Social Media Followers: 17,500

  • 69. Ethan Onianwa

    NIL Valuation: N/A

    Team: Ohio State Buckeyes

    Position: Offensive Tackle

    Class: Redshirt Senior 

    Height: 6 ft 5 in

    Weight: 305  lb

    Birthplace: Katy, Texas

    Social Media Followers: 3,800

  • 70. Caleb Banks

    NIL Valuation: N/A

    Team: Florida Gators

    Position: Defensive Lineman

    Class: Redshirt Junior (RS Jr.)

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 325 lb

    Birthplace: Southfield, Michigan

    Social Media Followers: 10,900

  • 71. Carter Smith

    NIL Valuation: N/A

    Team: Indiana Hoosiers

    Position: Offensive Tackle

    Class: Redshirt Junior 

    Height: 6 ft 6 in

    Weight: 270 lb

    Birthplace: Powell, Ohio

    Social Media Followers: 5,300

  • 72. David Stone

    NIL Valuation: N/A

    Team: Oklahoma Sooners

  • 73. Damon Wilson

    NIL Valuation: N/A

    Team: Missouri Tigers

  • 74. Makai Lemon

    NIL Valuation: N/A

    Team: USC Trojans

  • 75. Dani Dennis-Sutton

    NIL Valuation: N/A

    Team: Penn State Nittany Lions

  • 76. Isaac Brown

    NIL Valuation: N/A

    Team: Louisville Cardinals

  • 77. Kevin Jennings

    NIL Valuation

    Team: SMU Mustangs

  • 78. David Bailey

    NIL Valuation: N/A

    Team: Texas Tech Red Raiders

  • 79. Gracen Halton

    NIL Valuation: N/A

    Team: Oklahoma Sooners

  • 80. Michael Fasusi

    NIL Valuation: N/A

    Team: Oklahoma Sooners

  • 81. Trey Zuhn

    NIL Valuation: N/A

    Team: Texas A&M Aggies

  • 82. Tavien St. Clair

    NIL Valuation

    Team: Ohio State Buckeyes

  • 83. Josh Thompson

    NIL Valuation: N/A

    Team: LSU Tigers

  • 84. Kevin Concepcion

    NIL Valuation: N/A

    Team: Texas A&M Aggies

    Position: Wide Receiver

    Class: Junior

    Height: 6 ft 0 in

    Weight: 170  lb

    Birthplace: Charlotte, North Carolina

    Social Media Followers: 48,300

  • 85. Aaron Graves

    NIL Valuation: N/A

    Team: Iowa Hawkeyes

  • 86. Mikail Kamara

    NIL Valuation: N/A

    Team: Indiana Hoosiers

  • 87. David Sanders Jr.

    NIL Valuation: N/A

    Team: Tennessee Volunteers

  • 88. Parker Brailsford

    NIL Valuation: N/A

    Team: Alabama Crimson Tide

  • 89. Blake Miller

    NIL Valuation: N/A

    Team: Clemson Tigers

  • 90. Corey Robinson II

    NIL Valuation: N/A

    Team: Arkansas Razorbacks

  • 91. Behren Morton

    NIL Valuation: N/A

    Team: Texas Tech Red Raiders

  • 92. Deontae Lawson

    NIL Valuation: N/A

    Team: Alabama Crimson Tide

  • 93. Elijah Sarratt

    NIL Valuation: N/A

    Team: Indiana Hoosiers

  • 94. Conner Weigman

    NIL Valuation: N/A

    Team: Houston Cougars

  • 95. Nic Anderson

    NIL Valuation: N/A

    Team: LSU Tigers

  • 96. Rayshaun Benny

    NIL Valuation: N/A

    Team: Michigan Wolverines

  • 97. Dillon Thieneman

    NIL Valuation: N/A

    Team: Oregon Ducks

  • 98. Cashius Howell

    NIL Valuation: N/A

    Team: Texas A&M Aggies

  • 99. Nate Frazier

    NIL Valuation: N/A

    Team: Georgia Bulldogs

  • 100. Gennings Dunker

    NIL Valuation: N/A

    Team: Iowa Hawkeyes

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

2025 Big Ten Bowl Projections After Week 1: Where are the Wolverines?

NCAAF · 2 hours ago

Joe Cervenka

Coaches Poll Week 1 Update: 9 Teams Fall, Texas & Clemson Headlines Top Sliders

NCAAF · 3 hours ago

John Canady

Coaches Poll Week 1 Update: 16 Teams Rise, Georgia Rounds Out Top 3

NCAAF · 3 hours ago

John Canady

AP Poll Week 1 Update: 11 Teams Fall, Texas Drops Out of Top Five

NCAAF · 3 hours ago

John Canady

5 Most Overrated Teams in College Football Right Now

NCAAF · 4 hours ago

TJ Inman

AP Poll Week 1 Update: 13 Teams Rise, Ohio State Reclaims Top Spot

NCAAF · 4 hours ago

John Canady

2025 College Football Bowl Projections After Week 1

NCAAF · 5 hours ago

Grant White

SEC Football Power Rankings Following Week 1

NCAAF · 5 hours ago

John Canady

On3 Projects 12-Team College Football Playoff Bracket After Week 1

NCAAF · 1 day ago

John Canady

ESPN Projects 12-Team College Football Playoff Bracket After Week 1

NCAAF · 1 day ago

John Canady