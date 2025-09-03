NIL 2025 College Football Top 100 Rankings: Simmons Strong
100. Gennings Dunker
NIL Valuation: N/A
Team: Iowa Hawkeyes
1. Arch Manning
NIL Valuation: $6.8 M
Team: Texas Longhorns
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 4 in
Weight: 216 lb
Birthplace: New Orleans, Louisiana
Social Media Followers: 512,400
2. Carson Beck
NIL Valuation: $4.3 M
Team: Miami Hurricanes
Position: Quarterback
Class: Junior
Height: 6 ft 4 in
Weight: 220 lb
Birthplace: Jacksonville, Florida
Social Media Followers: 167,000
3. Jeremiah Smith
NIL Valuation: $4.2 M
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Wide Receiver
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 225 lb
Birthplace: Miami Gardens, Florida
Social Media Followers: 875,000
4. Garrett Nussmeier
NIL Valuation: $3.8 M
Team: LSU Tigers
Position: Quarterback
Class: Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 200 lb
Birthplace: Lake Charles, Louisiana, U.S.
Social Media Followers: 348,300
5. LaNorris Sellers
NIL Valuation: $3.7 M
Team: South Carolina Gamecocks
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 240 lb
Birthplace: Florence, South Carolina, U.S.
Social Media Followers: 74,400
6. DJ Lagway
NIL Valuation: $3.7 M
Team: Florida Gators
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 2 in
Weight: 240 lb
Birthplace: Willis, Texas
Social Media Followers: 150,800
7. Cade Klubnik
NIL Valuation: $3.4 M
Team: Clemson Tigers
Position: Quarterback
Class: Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 210 lb
Birthplace: Austin, Texas
Social Media Followers: 143,000
8. Drew Allar
NIL Valuation: $3.1 M
Team: Penn State Nittany Lions
Position: Quarterback
Class: Senior
Height: 6 ft 4 in
Weight: 234 lb
Birthplace: Butler, Pennsylvania
Social Media Followers: 147,600
9. Sam Leavitt
NIL Valuation: $3.1 M
Team: Arizona State Sun Devils
Position: Quarterback
Class: Redshirt Sophomore
Height: 6 ft 2 in
Weight: 210 lb
Birthplace: West Linn, Oregon
Social Media Followers: 39,500
10. Bryce Underwood
NIL Valuation: $3M
Team: Michigan Wolverines
Position: Quarterback
Class: Freshman
Height: 6 ft 4 in
Weight: 208 lb
Birthplace: Detroit, Michigan
Social Media Followers: 313,000
11. Darian Mensah
NIL Valuation: $2.8 M
Team: Duke Blue Devils
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 200 lb
Birthplace: San Luis Obispo, California
Social Media Followers: 29,600
12. John Mateer
NIL Valuation: $2.7 M
Team: Oklahoma Sooners
Position: Quarterback
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 1 in
Weight: 224 lb
Birthplace: Little Elm, Texas
Social Media Followers: 45,500
13. Ryan Williams
NIL Valuation: $2.7 M
Team: Alabama Crimson Tide
Position: Wide Receiver
Class: Sophomore
Height: 6 ft 1 in
Weight: 175 lb
Birthplace: Mobile, Alabama
Social Media Followers: 1.22 M
14. Josh Hoover
NIL Valuation: $2.4 M
Team: TCU Horned Frogs
Position: Quarterback
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 200 lb
Birthplace: Heath, Texas
Social Media Followers: 13,000
15. Caleb Downs
NIL Valuation: $2.4 M
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Safety
Class: Junior
Height: 6 ft 0 in
Weight: 205 lb
Birthplace: Hoschton, Georgia, U.S.
Social Media Followers: 301,000
16. CJ Bailey
NIL Valuation: $2.3 M
Team: NC State Wolfpack
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 6 in
Weight: 190 lb
Birthplace: Miami, Florida
Social Media Followers: 43,500
17. Dylan Raiola
NIL Valuation: $2.3 M
Team: Nebraska Cornhuskers
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 230 lb
Birthplace: Buford, Georgia
Social Media Followers: 201,000
18. Taylen Green
NIL Valuation: $2.1 M
Team: Arkansas Razorbacks
Position: Quarterback
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 6 in
Weight: 224 lb
Birthplace: Lewisville, Texas
Social Media Followers: 48,500
19. Nico Iamaleava
NIL Valuation: $2 M
Team: Tennessee Volunteers
Position: Quarterback
Class: Redshirt Sophomore
Height: 6 ft 6 in
Weight: 220 lb
Birthplace: Long Beach, California, U.S.
Social Media Followers: 390,000
20. Jackson Arnold
NIL Valuation: $2M
Team: Auburn Tigers
Position: Quarterback
Class: Junior
Height: 6 ft 1 in
Weight: 211 lb
Birthplace: Atlanta, Georgia
Social Media Followers: 94,000
21. Nick Singleton
NIL Valuation: $1.8 M
Team: Penn State Nittany Lions
Position: Running Back
Class: Junior (2025 season)
Height: 6 ft 0 in
Weight: 224 lb
Birthplace: Shillington, PA
Social Media Followers: 71,700
22. Dylan Stewart
NIL Valuation: $1.8 M
Team: South Carolina Gamecocks
Position: Defensive End (EDGE)
Class: Sophomore
Height: 6 ft 5 in
Weight: 245 lb
Birthplace: Washington, D.C.
Social Media Followers: 38,700
23. Cam Coleman
NIL Valuation: $1.8 M
Team: Auburn Tigers
Position: Wide Receiver
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 201 lb
Birthplace: Phenix City, AL
Social Media Followers: 66,100
24. Xavier Chaplin
NIL Valuation: $1.7 M
Team: Auburn Tigers
Position: Offensive Tackle (OL)
Class: Junior (Redshirt Junior for 2025 season)
Height: 6 ft 7 in
Weight: 338 lb
Birthplace: Beaufort, SC
Social Media Followers: 39,100
25. Jeremiyah Love
NIL Valuation: $1.6 M
Team: Notre Dame Fighting Irish
Position: Running Back
Class: Junior
Height: 6 ft 0 in
Weight: 214 lb
Birthplace: St. Louis, MO
Social Media Followers: 90,700
26. Fernando Mendoza
NIL Valuation: $1.4 M
Team: Indiana Hoosiers
Position: Quarterback
Class: Junior
Height: 6 ft 5 in
Weight: 225 lb
Birthplace: Miami, Florida
Social Media Followers: 18,600
27. Ryan Wingo
NIL Valuation: $1.5 M
Team: Texas Longhorns
Position: Wide Receiver
Class: Sophomore
Height: 6 ft 2 in
Weight: 214 lb
Birthplace: St. Louis, MO
Social Media Followers: 39,600
28. Colin Simmons
NIL Valuation: $1.5 M
Team: Texas Longhorns
Position: EDGE / Defensive End
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 241 lb
Birthplace: Duncanville, Texas
Social Media Followers: 191,000
29. Diego Pavia
NIL Valuation: $1.5 M
Team: Vanderbilt Commodores
Position: Quarterback
Class: Senior
Height: 6 ft 0 in
Weight: 207 lb
Birthplace: Albuquerque, NM
Social Media Followers: 83,800
30. Peter Woods
NIL Valuation: $1.4 M
Team: Clemson Tigers
Position: Defensive Tackle
Class: Junior
Height: 6 ft 3 in
Weight: 315 lb
Birthplace: Greensboro, Alabama
Social Media Followers: 36,900
31. Ian Schieffelin
NIL Valuation: $1.4 M
Team: Clemson Tigers
Position: Tight End
Class: Senior
Height: 6 ft 8 in
Weight: 265 lb
Birthplace: Atlanta, Georgia
Social Media Followers: 18,900
32. Jayden Maiava
NIL Valuation: $1.4 M
Team: South Carolina Gamecocks
Position: Quarterback
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 4 in
Weight: 230 lb
Birthplace: Palolo, Hawaii
Social Media Followers: 4,400
33. Jordan Seaton
NIL Valuation: $1.4 M
Team: Colorado Buffaloes
Position: Offensive Tackle
Class: Sophomore
Height: 6 ft 5 in
Weight: 330 lb
Birthplace: Washington, DC
Social Media Followers: 79,930
34. Eric Singleton Jr.
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Auburn Tigers
Position: Wide Receiver
Class: Junior
Height: 5 ft 10 in
Weight: 190 lb
Birthplace: Douglasville, Georgia
Social Media Followers: 26,600
35. Avery Johnson
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Kansas State Wildcats
Position: Quarterback
Class: Junior
Height: 6 ft 3 in
Weight: 196 lb
Birthplace: Wichita, KS
Social Media Followers: 118,000
36. Keelon Russell
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Alabama Crimson Tide
Position: Quarterback
Class: Freshman
Height: 6 ft 3 in
Weight: 182 lb
Birthplace: Duncanville, Texas
Social Media Followers: 60,300
37. Jalon Daniels
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Kansas Jayhawks
Position: Quarterback
Class: Senior
Height: 6 ft 0 in
Weight: 206 lb
Birthplace: Lawndale, California
Social Media Followers: 119,000
38. Sawyer Robertson
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Baylor Bears
Position: Quarterback
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 4 in
Weight: 200 lb
Birthplace: Lubbock, Texas
Social Media: 15,700
39. Jonah Coleman
NIL Valuation: $1.3 M
Team: Washington Huskies
Position: Running Back
Class: Senior
Height: 5 ft 9 in
Weight: 205 lb
Birthplace: Stockton, California
Social Media: 360,000
40. Luke Altmyer
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Illinois Fighting Illini
Position: Quarterback
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 190 lb
Birthplace: Starkville, Mississippi
Social Media: 38,872
41. Spencer Fano
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Utah Utes
Position: Offensive Tackle
Class: Junior
Height: 6 ft 6 in
Weight: 302 lb
Birthplace: Spanish Fork, Utah
Social Media Followers: 9,700
42. Kadyn Proctor
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Alabama Crimson Tide
Position: Offensive Tackle
Class: Junior
Height: 6 ft 7 in
Weight: 360 lb
Birthplace: Des Moines, Iowa
Social Media Followers: 108,200
43. Lee Hunter
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Texas Tech Red Raiders
Position: Defensive Lineman
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 5 in
Weight: 392 lb
Birthplace: Eight Mile, Alabama
Social Media Followers: 20,2500
44. Rocco Becht
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Iowa State Cyclones
Position: Quarterback
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 1 in
Weight: 194 lb
Birthplace: Zephyrhills, Florida
Social Media Followers: 26,900
45. Caleb Tiernan
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Northwestern Wildcats
Position: Offensive Tackle
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 7 in
Weight: 280 lb
Birthplace: Livonia, Michigan
Social Media Followers: 1,614
46. Julian Lewis
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Colorado Buffaloes
Position: Quarterback
Class: Freshman
Height: 6 ft 0 in
Weight: 186 lb
Birthplace: Carrollton, Georgia
Social Media Followers: 281,000
47. Diego Pounds
NIL Valuation: $1.2 M
Team: Ole Miss Rebels
Position: Offensive Tackle
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 7 in
Weight: 330 lb
Birthplace: Raleigh, North Carolina
Social Media Followers: 24,200
48. T.J. Parker
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Clemson Tigers
Position: EDGE
Class: Junior
Height: 6 ft 3 in
Weight: 255 lb
Birthplace: Phenix City, Alabama
Social Media Followers: 23,000
49. Haynes King
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Georgia Tech Yellow Jackets
Position: Quarterback
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 3 in
Weight: 200 lb
Birthplace: Longview, Texas
Social Media Followers: 25,500
50. Kaytron Allen
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Penn State Nittany Lions
51. Miller Moss
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Louisville Cardinals
Position: Quarterback
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 197 lb
Birthplace: Mission Hills, California
Social Media Followers: 41,880
52. LT Overton
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Alabama Crimson Tide
Position: Defensive Lineman
Class: Senior
Height: 6 ft 5 in
Weight: 283 lb
Birthplace: College Station, Texas, U.S.
Social Media Followers: 29,968
53. Tim Keenan
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Alabama Crimson Tide
Position: Defensive Tackle
Class: Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 325 lb
Birthplace: Birmingham, Alabama
Social Media Followers: 27,400
54. Makhi Hughes
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Oregon Ducks
Position: Running Back
Class: Redshirt Junior
Height: 5 ft 11 in
Weight: 195 lb
Birthplace: Birmingham, Alabama
Social Media Followers: 2,174
55. Julian Sayin
NIL Valuation: $1. M
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Quarterback
Class: Sophomore
Height: 6 ft 1 in
Weight: 190 lb
Birthplace: Carlsbad, California
Social Media Followers: 67,600
56. Dontay Corleone
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Cincinnati Bearcats
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Defensive Lineman
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 295 lb
Birthplace: Cincinnati, Ohio
Social Media Followers: 15,955
57. Francis Mauigoa
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Miami Hurricanes
Position: Offensive Tackle
Class: Junior
Height: 6 ft 6 in
Weight: 315 lb
Birthplace: Ili'ili, American Samoa
Social Media Followers: 24,600
58. Zachariah Branch
NIL Valuation: $1.1 M
Team: Georgia Bulldogs
Position: Wide Receiver
Class: Junior
Height: 5 ft 10 in
Weight: 172 lb
Birthplace: Las Vegas, Nevada
Social Media Followers: 298,300
59. Beau Pribula
NIL Valuation: $1 M
Team: Missouri Tigers
Position: Quarterback
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 2 in
Weight: 203 lb
Birthplace: York, Pennsylvania
Social Media Followers: 41,600
60. Jordyn Tyson
NIL Valuation: $1 M
Team: Arizona State Sun Devils
Position: Wide Receiver
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 1 in
Weight: 195 lb
Birthplace: Allen, Texas
Social Media Followers: 25,700
61. Rueben Bain
NIL Valuation: $1 M
Team: Miami Hurricanes
Position: EDGE
Class: Sophomore
Height: 6 ft 3 in
Weight: 275 lb
Birthplace: Miami, Florida
Social Media Followers: 30,900
62. Darrell Jackson
NIL Valuation: $1 M
Team: Florida State Seminoles
Position: Defensive Tackle (DL)
Class: Senior (2025 season)
Height: 6 ft 5 in
Weight: 330 lb
Birthplace: Havana, Florida
Social Media Followers: 12,300
63. Carnell Tate
NIL Valuation: $1 M
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Wide Receiver
Class: Junior
Height: 6 ft 3 in
Weight: 191 lb
Birthplace: Chicago, Illinois
Social Media Followers: 60,800
64. Isaiah World
NIL Valuation: $1 M
Team: Oregon Ducks
Position: Offensive Tackle
Class: Senior
Height: 6 ft 8 in
Weight: 312 lb
Birthplace: San Diego, California
Social Media Followers: 1,525
65 Aaron Anderson
NIL Valuation: $1 M
Team: LSU Tigers
Position: Wide Receiver
Class: Junior (2025 season)
Height: 5 ft 8 in
Weight: 187 lb
Birthplace: New Orleans, Louisiana
Social Media Followers: 58,300
66. Brian Parker II
NIL Valuation: $1 M
Team: Duke Blue Devils
Position: Offensive Tackle
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 5 in
Weight: 300 lb
Birthplace: Cincinnati, Ohio
Social Media Followers: 3,264
67. Barion Brown
NIL Valuation: N/A
Team: LSU Tigers
Position: Wide Receiver
Class: Senior
Height: 6 ft 1 in
Weight: 173 lb
Birthplace: Nashville, Tennessee
Social Media Followers: 43,900
68. Keldric Faulk
NIL Valuation: N/A
Team: Auburn Tigers
Position: Defensive End (EDGE)
Class: Junior
Height: 6 ft 6 in
Weight: 288 lb
Birthplace: Highland Home, Alabama,
Social Media Followers: 17,500
69. Ethan Onianwa
NIL Valuation: N/A
Team: Ohio State Buckeyes
Position: Offensive Tackle
Class: Redshirt Senior
Height: 6 ft 5 in
Weight: 305 lb
Birthplace: Katy, Texas
Social Media Followers: 3,800
70. Caleb Banks
NIL Valuation: N/A
Team: Florida Gators
Position: Defensive Lineman
Class: Redshirt Junior (RS Jr.)
Height: 6 ft 6 in
Weight: 325 lb
Birthplace: Southfield, Michigan
Social Media Followers: 10,900
71. Carter Smith
NIL Valuation: N/A
Team: Indiana Hoosiers
Position: Offensive Tackle
Class: Redshirt Junior
Height: 6 ft 6 in
Weight: 270 lb
Birthplace: Powell, Ohio
Social Media Followers: 5,300
72. David Stone
NIL Valuation: N/A
Team: Oklahoma Sooners
73. Damon Wilson
NIL Valuation: N/A
Team: Missouri Tigers
74. Makai Lemon
NIL Valuation: N/A
Team: USC Trojans
75. Dani Dennis-Sutton
NIL Valuation: N/A
Team: Penn State Nittany Lions
76. Isaac Brown
NIL Valuation: N/A
Team: Louisville Cardinals
77. Kevin Jennings
NIL Valuation:
Team: SMU Mustangs
78. David Bailey
NIL Valuation: N/A
Team: Texas Tech Red Raiders
79. Gracen Halton
NIL Valuation: N/A
Team: Oklahoma Sooners
80. Michael Fasusi
NIL Valuation: N/A
Team: Oklahoma Sooners
81. Trey Zuhn
NIL Valuation: N/A
Team: Texas A&M Aggies
82. Tavien St. Clair
NIL Valuation:
Team: Ohio State Buckeyes
83. Josh Thompson
NIL Valuation: N/A
Team: LSU Tigers
84. Kevin Concepcion
NIL Valuation: N/A
Team: Texas A&M Aggies
Position: Wide Receiver
Class: Junior
Height: 6 ft 0 in
Weight: 170 lb
Birthplace: Charlotte, North Carolina
Social Media Followers: 48,300
85. Aaron Graves
NIL Valuation: N/A
Team: Iowa Hawkeyes
86. Mikail Kamara
NIL Valuation: N/A
Team: Indiana Hoosiers
87. David Sanders Jr.
NIL Valuation: N/A
Team: Tennessee Volunteers
88. Parker Brailsford
NIL Valuation: N/A
Team: Alabama Crimson Tide
89. Blake Miller
NIL Valuation: N/A
Team: Clemson Tigers
90. Corey Robinson II
NIL Valuation: N/A
Team: Arkansas Razorbacks
91. Behren Morton
NIL Valuation: N/A
Team: Texas Tech Red Raiders
92. Deontae Lawson
NIL Valuation: N/A
Team: Alabama Crimson Tide
93. Elijah Sarratt
NIL Valuation: N/A
Team: Indiana Hoosiers
94. Conner Weigman
NIL Valuation: N/A
Team: Houston Cougars
95. Nic Anderson
NIL Valuation: N/A
Team: LSU Tigers
96. Rayshaun Benny
NIL Valuation: N/A
Team: Michigan Wolverines
97. Dillon Thieneman
NIL Valuation: N/A
Team: Oregon Ducks
98. Cashius Howell
NIL Valuation: N/A
Team: Texas A&M Aggies
99. Nate Frazier
NIL Valuation: N/A
Team: Georgia Bulldogs
