2025 College Football Bowl Projections After Week 1
Grant White
Host · Writer
Bahamas Bowl
TBD
Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Louisville Cardinals
Salute to Veterans Bowl
December 16, 2025
Central Michigan Chippewas vs. Georgia Southern Eagles
Cure Bowl
December 17, 2025
Western Kentucky Hilltoppers vs. Northern Illinois Huskies
68 Ventures Bowl
December 17, 2025
Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
South Florida Bulls vs. James Madison Dukes
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. East Carolina Pirates
Famous Idaho Potato Bowl
December 22, 2025
Utah State Aggies vs. Ohio Bobcats
Boca Raton Bowl
December 23, 2025
Georgia State Panthers vs. Liberty Flames
New Orleans Bowl
December 23, 2025
Coastal Carolina Chanticleers vs. New Mexico State Aggies
Frisco Bowl
December 23, 2025
TCU Horned Frogs vs. Rice Owls
Hawaii Bowl
December 24, 2025
North Texas Mean Green vs. Wyoming Cowboys
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
Clemson Tigers vs. Miami (OH) RedHawks
Rate Bowl
December 26, 2025
Michigan State Spartans vs. Houston Cougars
First Responder Bowl
December 26, 2025
Memphis Tigers. vs. Texas State Bobcats
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Syracuse Orange
Pinstripe Bowl
December 27, 2025
Purdue Boilermakers vs. Duke Blue Devils
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. Tulsa Golden Hurricane
Pop-Tarts Bowl
December 27, 2025
Florida State Seminoles vs. Oklahoma State Cowboys
Arizona Bowl
December 27, 2025
Fresno State Bulldogs vs. Buffalo Bulls
New Mexico Bowl
December 27, 2025
Air Force Falcons vs. FIU Panthers
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. SMU Mustangs
Texas Bowl
December 27, 2025
Alabama Crimson Tide vs. West Virginia Mountaineers
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. California Golden Bears
Independence Bowl
December 30, 2025
Kansas State Wildcats vs. Jacksonville State Gamecocks
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Tennessee Volunteers
Alamo Bowl
December 30, 2025
Texas Tech Red Raiders vs. Washington State Cougars
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Minnesota Golden Gophers
Sun Bowl
December 31, 2025
Michigan Wolverines vs. Pittsburgh Panthers
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Missouri Tigers
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Illinois Fighting Illini vs. Kentucky Wildcats
Armed Forces Bowl
January 2, 2025
Navy Midshipmen vs. Louisiana Tech Bulldogs
Liberty Bowl
January 2, 2025
Iowa State Cyclones vs. Texas A&M Aggies
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Oklahoma Sooners
Holiday Bowl
January 2, 2026
Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights
