NCAAF · 4 hours ago

2025 College Football Bowl Projections After Week 1

Grant White

Host · Writer

  • Bahamas Bowl

    TBD

    Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • Salute to Veterans Bowl

    December 16, 2025

    Central Michigan Chippewas vs. Georgia Southern Eagles

  • Cure Bowl

    December 17, 2025

    Western Kentucky Hilltoppers vs. Northern Illinois Huskies

  • 68 Ventures Bowl

    December 17, 2025

    Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets

  • Myrtle Beach Bowl

    December 19, 2025

    South Florida Bulls vs. James Madison Dukes

  • Gasparilla Bowl

    December 19, 2025

    Ole Miss Rebels vs. East Carolina Pirates

  • Famous Idaho Potato Bowl

    December 22, 2025

    Utah State Aggies vs. Ohio Bobcats

  • Boca Raton Bowl

    December 23, 2025

    Georgia State Panthers vs. Liberty Flames

  • New Orleans Bowl

    December 23, 2025

    Coastal Carolina Chanticleers vs. New Mexico State Aggies

  • Frisco Bowl

    December 23, 2025

    TCU Horned Frogs vs. Rice Owls

  • Hawaii Bowl

    December 24, 2025

    North Texas Mean Green vs. Wyoming Cowboys

  • GameAbove Sports Bowl

    December 26, 2025

    Clemson Tigers vs. Miami (OH) RedHawks

  • Rate Bowl

    December 26, 2025

    Michigan State Spartans vs. Houston Cougars

  • First Responder Bowl

    December 26, 2025

    Memphis Tigers. vs. Texas State Bobcats

  • Military Bowl

    December 27, 2025

    Army Black Knights vs. Syracuse Orange

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. Duke Blue Devils

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. Tulsa Golden Hurricane

  • Pop-Tarts Bowl

    December 27, 2025

    Florida State Seminoles vs. Oklahoma State Cowboys

  • Arizona Bowl

    December 27, 2025

    Fresno State Bulldogs vs. Buffalo Bulls

  • New Mexico Bowl

    December 27, 2025

    Air Force Falcons vs. FIU Panthers

  • Gator Bowl

    December 27, 2025

    Auburn Tigers vs. SMU Mustangs

  • Texas Bowl

    December 27, 2025

    Alabama Crimson Tide vs. West Virginia Mountaineers

  • Birmingham Bowl

    December 29, 2025

    Arkansas Razorbacks vs. California Golden Bears

  • Independence Bowl

    December 30, 2025

    Kansas State Wildcats vs. Jacksonville State Gamecocks

  • Music City Bowl

    December 30, 2025

    Nebraska Cornhuskers vs. Tennessee Volunteers

  • Alamo Bowl

    December 30, 2025

    Texas Tech Red Raiders vs. Washington State Cougars

  • ReliaQuest Bowl

    December 31, 2025

    South Carolina Gamecocks vs. Minnesota Golden Gophers

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. Pittsburgh Panthers

  • Citrus Bowl

    December 31, 2025

    Washington Huskies vs. Missouri Tigers

  • Las Vegas Bowl

    December 31, 2025

    Illinois Fighting Illini vs. Kentucky Wildcats

  • Armed Forces Bowl

    January 2, 2025

    Navy Midshipmen vs. Louisiana Tech Bulldogs

  • Liberty Bowl

    January 2, 2025

    Iowa State Cyclones vs. Texas A&M Aggies

  • Duke's Mayo Bowl

    January 2, 2026

    Georgia Tech Yellow Jackets vs. Oklahoma Sooners

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Virginia Tech Hokies vs. Rutgers Scarlet Knights

