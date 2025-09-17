Live NowLive
NCAAF · 9 minutes ago

2025 ACC Bowl Projections After Week 3: Buzz Around the Yellow Jackets

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • Duke's Mayo Bowl

    January 2, 2026

    Georgia Tech Yellow Jackets vs. Florida Gators

    Georgia Tech Odds to Make the CFP: +176

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. California Golden Bears

    California Odds to Win the ACC: +2700

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates

    North Carolina State Odds to Win the ACC: +4000

    Go Long with SportsGrid's Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  • Pop-Tarts Bowl

    December 27, 2025

    Louisville Cardinals vs. Oklahoma State Cowboys

    Louisville Odds to Win the ACC: +1000

    Matriculate down the field with SportsGrid's FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!

  • Gator Bowl

    December 27, 2025

    Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers

    Pitt Odds to Win the ACC: +600

    Stay current on all breaking transfers and rumored landing spots on SportsGrid's CFB portal page.

  • Birmingham Bowl

    December 29, 2025

    Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons

    Wake Forest Odds to Win the ACC: +300

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. SMU Mustangs

    SMU Odds to Win the ACC: +190

