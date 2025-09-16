2025 College Football Bowl Projections After Week 3
Grant White
Host · Writer
Bahamas Bowl
TBD
Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders
Bowling Green Odds to Win the MAC: +1400
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Oregon State Beavers
Boise State Odds to Win the Mountain West: -120
Salute to Veterans Bowl
December 16, 2025
Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs
Old Dominion Odds to Win the Sun Belt: +700
Cure Bowl
December 17, 2025
Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs
Western Kentucky Odds to Win the CUSA: +260
68 Ventures Bowl
December 17, 2025
Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets
Toledo Odds to Win the MAC: +185
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats
Buffalo Odds to Win the MAC: +500
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Ole Miss Odds to Make the CFP: +245
Famous Idaho Potato Bowl
December 22, 2025
Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies
Northern Illinois Odds to Win the MAC: +2000
Boca Raton Bowl
December 23, 2025
Georgia State Panthers vs. Temple Owls
Temple Odds to Win the AAC: +5000
New Orleans Bowl
December 23, 2025
Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs
Louisiana Tech Odds to Win the CUSA: +330
Frisco Bowl
December 23, 2025
Tulsa Golden Hurricane vs. Hawaii Rainbow Warriors
Tulsa Odds to Win the AAC: +30000
Hawaii Bowl
December 24, 2025
North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies
North Texas Odds to Win the AAC: +750
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks
USC Odds to Make the CFP: +270
Rate Bowl
December 26, 2025
Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats
Arizona Odds to Win the Big 12: +2700
First Responder Bowl
December 26, 2025
Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns
Memphis Odds to Win the AAC: +650
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Clemson Tigers
Clemson Odds to Make the CFP: +520
Pinstripe Bowl
December 27, 2025
Purdue Boilermakers vs. California Golden Bears
Purdue Odds to Win the Big Ten: +30000
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates
North Carolina State Odds to Win the ACC: +4000
Pop-Tarts Bowl
December 27, 2025
Louisville Cardinals vs. Oklahoma State Cowboys
Louisville Odds to Win the ACC: +1000
Arizona Bowl
December 27, 2025
Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats
Fresno State Odds to Win the MWC: +700
New Mexico Bowl
December 27, 2025
Air Force Falcons vs. FIU Panthers
Air Force Odds to Win the MWC: +1900
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers
Auburn Odds to Make the CFP: +285
Texas Bowl
December 27, 2025
Alabama Crimson Tide vs. Houston Cougars
Alabama Odds to Make the CFP: +136
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons
Arkansas Odds to Make the CFP: +2500
Independence Bowl
December 30, 2025
Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats
Jacksonville State Odds to Win the CUSA: +500
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Missouri Tigers
Nebraska Odds to Win the Big Ten: +4000
Alamo Bowl
December 30, 2025
Texas Tech Red Raiders vs. Washington State Cougars
Texas Tech Odds to Make the CFP: +260
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers
South Carolina Odds to Make the CFP: +3500
Sun Bowl
December 31, 2025
Michigan Wolverines vs. SMU Mustangs
Michigan Odds to Make the CFP: +470
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers
Washington Odds to Make the CFP: +980
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins
Vanderbilt Odds to Make the CFP: +1260
Armed Forces Bowl
January 2, 2025
Navy Midshipmen vs. Liberty Flames
Navy Odds to Win the AAC: +650
Liberty Bowl
January 2, 2025
Kentucky Wildcats vs. Arizona State Sun Devils
Kentucky Odds to Win the SEC: +30000
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Florida Gators
Georgia Tech Odds to Make the CFP: +176
Holiday Bowl
January 2, 2026
Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls
South Florida's Odds to Win the AAC: +320
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
