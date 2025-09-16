Live NowLive
NCAAF · 6 hours ago

2025 College Football Bowl Projections After Week 3

Grant White

Host · Writer

  • Bahamas Bowl

    TBD

    Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders

    Bowling Green Odds to Win the MAC: +1400

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • Salute to Veterans Bowl

    December 16, 2025

    Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs

    Old Dominion Odds to Win the Sun Belt: +700

  • Cure Bowl

    December 17, 2025

    Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs

    Western Kentucky Odds to Win the CUSA: +260

  • 68 Ventures Bowl

    December 17, 2025

    Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets

    Toledo Odds to Win the MAC: +185

  • Myrtle Beach Bowl

    December 19, 2025

    Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats

    Buffalo Odds to Win the MAC: +500

  • Gasparilla Bowl

    December 19, 2025

    Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave

    Ole Miss Odds to Make the CFP: +245

  • Famous Idaho Potato Bowl

    December 22, 2025

    Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies

    Northern Illinois Odds to Win the MAC: +2000

  • Boca Raton Bowl

    December 23, 2025

    Georgia State Panthers vs. Temple Owls

    Temple Odds to Win the AAC: +5000

  • New Orleans Bowl

    December 23, 2025

    Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs

    Louisiana Tech Odds to Win the CUSA: +330

  • Frisco Bowl

    December 23, 2025

    Tulsa Golden Hurricane vs. Hawaii Rainbow Warriors

    Tulsa Odds to Win the AAC: +30000

  • Hawaii Bowl

    December 24, 2025

    North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies

    North Texas Odds to Win the AAC: +750

  • GameAbove Sports Bowl

    December 26, 2025

    USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks

    USC Odds to Make the CFP: +270

  • Rate Bowl

    December 26, 2025

    Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats

    Arizona Odds to Win the Big 12: +2700

  • First Responder Bowl

    December 26, 2025

    Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns

    Memphis Odds to Win the AAC: +650

  • Military Bowl

    December 27, 2025

    Army Black Knights vs. Clemson Tigers

    Clemson Odds to Make the CFP: +520

  • Pinstripe Bowl

    December 27, 2025

    Purdue Boilermakers vs. California Golden Bears

    Purdue Odds to Win the Big Ten: +30000

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates

    North Carolina State Odds to Win the ACC: +4000

  • Pop-Tarts Bowl

    December 27, 2025

    Louisville Cardinals vs. Oklahoma State Cowboys

    Louisville Odds to Win the ACC: +1000

  • Arizona Bowl

    December 27, 2025

    Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats

    Fresno State Odds to Win the MWC: +700

  • New Mexico Bowl

    December 27, 2025

    Air Force Falcons vs. FIU Panthers

    Air Force Odds to Win the MWC: +1900

  • Gator Bowl

    December 27, 2025

    Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers

    Auburn Odds to Make the CFP: +285

  • Texas Bowl

    December 27, 2025

    Alabama Crimson Tide vs. Houston Cougars

    Alabama Odds to Make the CFP: +136

  • Birmingham Bowl

    December 29, 2025

    Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons

    Arkansas Odds to Make the CFP: +2500

  • Independence Bowl

    December 30, 2025

    Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats

    Jacksonville State Odds to Win the CUSA: +500

  • Music City Bowl

    December 30, 2025

    Nebraska Cornhuskers vs. Missouri Tigers

    Nebraska Odds to Win the Big Ten: +4000

  • Alamo Bowl

    December 30, 2025

    Texas Tech Red Raiders vs. Washington State Cougars

    Texas Tech Odds to Make the CFP: +260

  • ReliaQuest Bowl

    December 31, 2025

    South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers

    South Carolina Odds to Make the CFP: +3500

  • Sun Bowl

    December 31, 2025

    Michigan Wolverines vs. SMU Mustangs

    Michigan Odds to Make the CFP: +470

  • Citrus Bowl

    December 31, 2025

    Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers

    Washington Odds to Make the CFP: +980

  • Las Vegas Bowl

    December 31, 2025

    Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins

    Vanderbilt Odds to Make the CFP: +1260

  • Armed Forces Bowl

    January 2, 2025

    Navy Midshipmen vs. Liberty Flames

    Navy Odds to Win the AAC: +650

  • Liberty Bowl

    January 2, 2025

    Kentucky Wildcats vs. Arizona State Sun Devils

    Kentucky Odds to Win the SEC: +30000

  • Duke's Mayo Bowl

    January 2, 2026

    Georgia Tech Yellow Jackets vs. Florida Gators

    Georgia Tech Odds to Make the CFP: +176

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls

    South Florida's Odds to Win the AAC: +320 

MORE ARTICLES

