2025 SEC Bowl Projections After Week 3: SEC Sending to 10 Bowls
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Florida Gators
Florida Odds to Make the CFP: +1260
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Ole Miss Odds to Make the CFP: +245
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers
Auburn Odds to Make the CFP: +285
Texas Bowl
December 27, 2025
Alabama Crimson Tide vs. Houston Cougars
Alabama Odds to Make the CFP: +136
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons
Arkansas Odds to Make the CFP: +2500
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Missouri Tigers
Missouri Odds to Win the SEC: +3000
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers
South Carolina Odds to Make the CFP: +3500
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers
Tennessee Odds to Win the SEC: +3000
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins
Vanderbilt Odds to Make the CFP: +1260
Liberty Bowl
January 2, 2025
Kentucky Wildcats vs. Arizona State Sun Devils
Kentucky Odds to Win the SEC: +30000
