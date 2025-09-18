Live NowLive
NCAAF · 9 minutes ago

2025 Group of 5 Bowl Projections After Week 3: 21 Bowl Games

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • Bahamas Bowl

    Date: TBA

    Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders

    Bowling Green Odds to Win the MAC: +1400

  • Salute to Veterans Bowl

    December 16, 2025

    Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs

    Old Dominion Odds to Win the Sun Belt: +700

    Cure Bowl

  • Cure Bowl

    December 17, 2025

    Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs

    Western Kentucky Odds to Win the CUSA: +260

    68 Ventures Bowl

  • 68 Ventures Bowl

    December 17, 2025

    Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets

    Toledo Odds to Win the MAC: +185

  • Myrtle Beach Bowl

    December 19, 2025

    Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats

    Buffalo Odds to Win the MAC: +500

  • Gasparilla Bowl

    December 19, 2025

    Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave

    Tulane Odds to Win AAC: +195

  • Famous Idaho Potato Bowl

    December 22, 2025

    Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies

    Northern Illinois Odds to Win the MAC: +2000

  • Boca Raton Bowl

    December 23, 2025

    Georgia State Panthers vs. Temple Owls

    Temple Odds to Win the AAC: +5000

  • New Orleans Bowl

    December 23, 2025

    Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs

    Louisiana Tech Odds to Win the CUSA: +330

  • Frisco Bowl

    December 23, 2025

    Tulsa Golden Hurricane vs. Hawaii Rainbow Warriors

    Tulsa Odds to Win the AAC: +30000

  • Hawaii Bowl

    December 24, 2025

    North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies

    North Texas Odds to Win the AAC: +750

  • GameAbove Sports Bowl

    December 26, 2025

    USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks

    USC Odds to Make the CFP: +270

  • First Responder Bowl

    December 26, 2025

    Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns

    Louisiana Odds to Win the Sun Belt: +250

  • Military Bowl

    December 27, 2025

    Army Black Knights vs. Clemson Tigers

    Army Odds to Win the American: +2200

  • Fenway Bowl

    December 27, 2025

    North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates

    East Carolina Odds to Win the American: +1600

  • Arizona Bowl

    December 27, 2025

    Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats

    Fresno State Odds to Win the MWC: +700

  • New Mexico Bowl

    December 27, 2025

    Air Force Falcons vs. FIU Panthers

    Air Force Odds to Win the MWC: +1900

  • Independence Bowl

    December 30, 2025

    Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats

    Jacksonville State Odds to Win the CUSA: +500

  • Armed Forces Bowl

    January 2, 2025

    Navy Midshipmen vs. Liberty Flames

    Navy Odds to Win the American: +650

  • Holiday Bowl

    January 2, 2026

    Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls

    South Florida's Odds to Win the American: +320 

