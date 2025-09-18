2025 Group of 5 Bowl Projections After Week 3: 21 Bowl Games
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Bahamas Bowl
Date: TBA
Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders
Bowling Green Odds to Win the MAC: +1400
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Oregon State Beavers
Boise State Odds to Win the Mountain West: -120
Salute to Veterans Bowl
December 16, 2025
Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs
Old Dominion Odds to Win the Sun Belt: +700
Cure Bowl
December 17, 2025
Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs
Western Kentucky Odds to Win the CUSA: +260
68 Ventures Bowl
December 17, 2025
Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets
Toledo Odds to Win the MAC: +185
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats
Buffalo Odds to Win the MAC: +500
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Tulane Odds to Win AAC: +195
Famous Idaho Potato Bowl
December 22, 2025
Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies
Northern Illinois Odds to Win the MAC: +2000
Boca Raton Bowl
December 23, 2025
Georgia State Panthers vs. Temple Owls
Temple Odds to Win the AAC: +5000
New Orleans Bowl
December 23, 2025
Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs
Louisiana Tech Odds to Win the CUSA: +330
Frisco Bowl
December 23, 2025
Tulsa Golden Hurricane vs. Hawaii Rainbow Warriors
Tulsa Odds to Win the AAC: +30000
Hawaii Bowl
December 24, 2025
North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies
North Texas Odds to Win the AAC: +750
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks
USC Odds to Make the CFP: +270
First Responder Bowl
December 26, 2025
Memphis Tigers vs. Louisiana Ragin' Cajuns
Louisiana Odds to Win the Sun Belt: +250
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Clemson Tigers
Army Odds to Win the American: +2200
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates
East Carolina Odds to Win the American: +1600
Arizona Bowl
December 27, 2025
Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats
Fresno State Odds to Win the MWC: +700
New Mexico Bowl
December 27, 2025
Air Force Falcons vs. FIU Panthers
Air Force Odds to Win the MWC: +1900
Independence Bowl
December 30, 2025
Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats
Jacksonville State Odds to Win the CUSA: +500
Armed Forces Bowl
January 2, 2025
Navy Midshipmen vs. Liberty Flames
Navy Odds to Win the American: +650
Holiday Bowl
January 2, 2026
Rutgers Scarlet Knights vs. South Florida Bulls
South Florida's Odds to Win the American: +320
