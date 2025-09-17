Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 4 hours ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 3 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 10) QB Jackson Arnold. Auburn Tigers

    Heisman Odds: +2500

    Week 3 Stats: 142 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR

    Season Stats: 501 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 86.7 QBR

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) QB John Mateer, Oklahoma Sooners

    Heisman Odds: +900

    Week 3 Stats: 282 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 72.4 QBR

    Season Stats: 944 passing yards, 5 TDs, 1 INTs, 77.5 QBR

  • 3) QB Dante Moore, Oregon Ducks

    Heisman Odds: +1300

    Week 3 Stats: 178 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 90.8 QBR

    Season Stats: 657 passing yards, 7 TDs, 1 INTs, 85.7 QBR

  • 4) QB Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    Heisman Odds: +1300

    Week 3 Stats: 304 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 93.1 QBR

    Season Stats: 721 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 88.9 QBR

  • 5) QB Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    Heisman Odds: +2000

    Week 3 Stats: 220 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 73.3 QBR

    Season Stats: 689 passing yards, 3 TDs, 2 INTs, 75.3 QBR

  • 6) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +1400

    Week 3 Stats: 360 passing yards, 2 TDs, 1 INTs, 77.9 QBR

    Season Stats: 869 passing yards, 9 TDs, 1 INTs, 74.8 QBR

  • 7) QB Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    Heisman Odds: +1700

    Week 3 Stats: 371 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 85.7 QBR

    Season Stats: 906 passing yards, 9 TDs, 2 INTs, 78.4 QBR

  • 8) WR Jeremiah Smith, Ohio State Buckeyes

    Heisman Odds: +1300

    Week 3 Stats: 153 YDS yards, 1 TDs, 9 REC

    Season Stats: 315 YDS, 3 TDs, 20 REC

  • 10) QB Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    Heisman Odds: +1700

    Week 3 Stats: 347 passing yards, 3 TDs, 2 INTs, 77.5 QBR

    Season Stats: 779 passing yards, 8 TDs, 3 INTs, 77.2 QBR

  • 10) QB Jackson Arnold. Auburn Tigers

    Heisman Odds: +2500

    Week 3 Stats: 142 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR

    Season Stats: 501 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 86.7 QBR

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Joel Klatt Reveals Top 10 College Football Rankings Ahead of Week 4

NCAAF · 5 hours ago

John Canady

ESPN Ranks College Football's 39 Unbeaten Teams From First to Worst

NCAAF · 6 hours ago

John Canady

10 Bold Predictions for Week 4 of College Football

NCAAF · 7 hours ago

TJ Inman

2025 ACC Bowl Projections After Week 3: Buzz Around the Yellow Jackets

NCAAF · 8 hours ago

Sportsgrid Staff

Top 5 Coaching Candidates for UCLA Bruins Football

NCAAF · 8 hours ago

Sammy Jacobs

Top 5 Coaching Candidates for Virginia Tech Football

NCAAF · 8 hours ago

TJ Inman

2025 Big Ten Bowl Projections After Week 3: Hoosier Bowl Opponent?

NCAAF · 8 hours ago

Sportsgrid Staff

Big Ten Football Power Rankings By Tiers Right Now: Onto B1G Play!

NCAAF · 9 hours ago

Danny Mogollon

2025 SEC Bowl Projections After Week 3: SEC Sending to 10 Bowls

NCAAF · 9 hours ago

Sportsgrid Staff

2025 Big 12 Bowl Projections After Week 3: Raising Arizona State

NCAAF · 10 hours ago

Sportsgrid Staff