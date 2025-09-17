On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 3 of 2025 College Football Season
Sportsgrid Staff
Host · Writer
10) QB Jackson Arnold. Auburn Tigers
Heisman Odds: +2500
Week 3 Stats: 142 passing yards, 1 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR
Season Stats: 501 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 86.7 QBR
1) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +750
Week 3 Stats: 340 passing yards, 3 TDs, 2 INTs, 91.4 QBR
Season Stats: 812 passing yards, 7 TDs, 2 INTs, 89.9 QBR
2) QB John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +900
Week 3 Stats: 282 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 72.4 QBR
Season Stats: 944 passing yards, 5 TDs, 1 INTs, 77.5 QBR
3) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +1300
Week 3 Stats: 178 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 90.8 QBR
Season Stats: 657 passing yards, 7 TDs, 1 INTs, 85.7 QBR
4) QB Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
Heisman Odds: +1300
Week 3 Stats: 304 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 93.1 QBR
Season Stats: 721 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 88.9 QBR
5) QB Garrett Nussmeier, LSU Tigers
Heisman Odds: +2000
Week 3 Stats: 220 passing yards, 1 TDs, 1 INTs, 73.3 QBR
Season Stats: 689 passing yards, 3 TDs, 2 INTs, 75.3 QBR
6) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +1400
Week 3 Stats: 360 passing yards, 2 TDs, 1 INTs, 77.9 QBR
Season Stats: 869 passing yards, 9 TDs, 1 INTs, 74.8 QBR
7) QB Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
Heisman Odds: +1700
Week 3 Stats: 371 passing yards, 4 TDs, 2 INTs, 85.7 QBR
Season Stats: 906 passing yards, 9 TDs, 2 INTs, 78.4 QBR
8) WR Jeremiah Smith, Ohio State Buckeyes
Heisman Odds: +1300
Week 3 Stats: 153 YDS yards, 1 TDs, 9 REC
Season Stats: 315 YDS, 3 TDs, 20 REC
10) QB Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
Heisman Odds: +1700
Week 3 Stats: 347 passing yards, 3 TDs, 2 INTs, 77.5 QBR
Season Stats: 779 passing yards, 8 TDs, 3 INTs, 77.2 QBR
