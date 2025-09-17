Live NowLive
NCAAF · 5 hours ago

ESPN Ranks College Football’s 39 Unbeaten Teams From First to Worst

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Ohio State Buckeyes (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 3 | ESPN FPI Rank: 2

  • 3) Penn State Nittany Lions (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 1 | ESPN FPI Rank: 7

  • 4) Texas A&M Aggies (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 20 | ESPN FPI Rank: 15

  • 5) Miami Hurricanes (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 10 | ESPN FPI Rank: 11

  • 6) Georgia Bulldogs (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 8 | ESPN FPI Rank: 4

  • 7) Ole Miss Rebels (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 5 | ESPN FPI Rank: 8

  • 8) USC Trojans (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 9 | ESPN FPI Rank: 5

  • 9) LSU Tigers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 17 | ESPN FPI Rank: 19

  • 10) Florida State Seminoles (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 33 | ESPN FPI Rank: 27

  • 11) Missouri Tigers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 11 | ESPN FPI Rank: 12

  • 12) Oklahoma Sooners (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 7 | ESPN FPI Rank: 13

  • 13) Texas Tech Red Raiders (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 12 | ESPN FPI Rank: 26

  • 14) Illinois Fighting Illini (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 16 | ESPN FPI Rank: 23

  • 15) Indiana Hoosiers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 13 | ESPN FPI Rank: 16

  • 16) Vanderbilt Commodores (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 27 | ESPN FPI Rank: 21

  • 17) Georgia Tech Yellow Jackets (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 38 | ESPN FPI Rank: 33

  • 18) Utah Utes (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 15 | ESPN FPI Rank: 18

  • 19) Louisville Cardinals (2-0)

    ESPN SP+ Rank: 26 | ESPN FPI Rank: 43

  • 20) Iowa State Cyclones (4-0)

    ESPN SP+ Rank: 23 | ESPN FPI Rank: 34

  • 21) TCU Horned Frogs (2-0)

    ESPN SP+ Rank: 24 | ESPN FPI Rank: 25

  • 22) Auburn Tigers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 19 | ESPN FPI Rank: 20

  • 23) Nebraska Cornhuskers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 21 | ESPN FPI Rank: 17

  • 24) Tulane Green Wave (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 51 | ESPN FPI Rank: 47

  • 25) Washington Huskies (2-0)

    ESPN SP+ Rank: 32 | ESPN FPI Rank: 29

  • 26) BYU Cougars (2-0)

    ESPN SP+ Rank: 28 | ESPN FPI Rank: 22

  • 27) Memphis Tigers (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 29 | ESPN FPI Rank: 36

  • 28) Arizona Wildcats (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 39 | ESPN FPI Rank: 38

  • 29) Maryland Terrapins (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 43 | ESPN FPI Rank: 60

  • 30) Houston Cougars (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 50 | ESPN FPI Rank: 49

  • 31) Mississippi State Bulldogs (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 45 | ESPN FPI Rank: 42

  • 32) Rutgers Scarlet Knights (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 46 | ESPN FPI Rank: 44

  • 33) California Golden Bears (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 53 | ESPN FPI Rank: 58

  • 34) Navy Midshipmen (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 49 | ESPN FPI Rank: 68

  • 35) NC State Wolfpack (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 56 | ESPN FPI Rank: 53

  • 36) UCF Knights (2-0)

    ESPN SP+ Rank: 59 | ESPN FPI Rank: 48

  • 37) North Texas Mean Green (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 66 | ESPN FPI Rank: 67

  • 38) UNLV Rebels (3-0)

    ESPN SP+ Rank: 76 | ESPN FPI Rank: 65

