ESPN Ranks College Football’s 39 Unbeaten Teams From First to Worst
John Canady
Host · Writer
39) Michigan State Spartans (3-0)
ESPN SP+ Rank: 58 | ESPN FPI Rank: 69
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
1) Oregon Ducks (3-0)
ESPN SP+ Rank: 2 | ESPN FPI Rank: 1
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
2) Ohio State Buckeyes (3-0)
ESPN SP+ Rank: 3 | ESPN FPI Rank: 2
3) Penn State Nittany Lions (3-0)
ESPN SP+ Rank: 1 | ESPN FPI Rank: 7
4) Texas A&M Aggies (3-0)
ESPN SP+ Rank: 20 | ESPN FPI Rank: 15
5) Miami Hurricanes (3-0)
ESPN SP+ Rank: 10 | ESPN FPI Rank: 11
6) Georgia Bulldogs (3-0)
ESPN SP+ Rank: 8 | ESPN FPI Rank: 4
7) Ole Miss Rebels (3-0)
ESPN SP+ Rank: 5 | ESPN FPI Rank: 8
8) USC Trojans (3-0)
ESPN SP+ Rank: 9 | ESPN FPI Rank: 5
9) LSU Tigers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 17 | ESPN FPI Rank: 19
10) Florida State Seminoles (3-0)
ESPN SP+ Rank: 33 | ESPN FPI Rank: 27
11) Missouri Tigers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 11 | ESPN FPI Rank: 12
12) Oklahoma Sooners (3-0)
ESPN SP+ Rank: 7 | ESPN FPI Rank: 13
13) Texas Tech Red Raiders (3-0)
ESPN SP+ Rank: 12 | ESPN FPI Rank: 26
14) Illinois Fighting Illini (3-0)
ESPN SP+ Rank: 16 | ESPN FPI Rank: 23
15) Indiana Hoosiers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 13 | ESPN FPI Rank: 16
16) Vanderbilt Commodores (3-0)
ESPN SP+ Rank: 27 | ESPN FPI Rank: 21
17) Georgia Tech Yellow Jackets (3-0)
ESPN SP+ Rank: 38 | ESPN FPI Rank: 33
18) Utah Utes (3-0)
ESPN SP+ Rank: 15 | ESPN FPI Rank: 18
19) Louisville Cardinals (2-0)
ESPN SP+ Rank: 26 | ESPN FPI Rank: 43
20) Iowa State Cyclones (4-0)
ESPN SP+ Rank: 23 | ESPN FPI Rank: 34
21) TCU Horned Frogs (2-0)
ESPN SP+ Rank: 24 | ESPN FPI Rank: 25
22) Auburn Tigers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 19 | ESPN FPI Rank: 20
23) Nebraska Cornhuskers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 21 | ESPN FPI Rank: 17
24) Tulane Green Wave (3-0)
ESPN SP+ Rank: 51 | ESPN FPI Rank: 47
25) Washington Huskies (2-0)
ESPN SP+ Rank: 32 | ESPN FPI Rank: 29
26) BYU Cougars (2-0)
ESPN SP+ Rank: 28 | ESPN FPI Rank: 22
27) Memphis Tigers (3-0)
ESPN SP+ Rank: 29 | ESPN FPI Rank: 36
28) Arizona Wildcats (3-0)
ESPN SP+ Rank: 39 | ESPN FPI Rank: 38
29) Maryland Terrapins (3-0)
ESPN SP+ Rank: 43 | ESPN FPI Rank: 60
30) Houston Cougars (3-0)
ESPN SP+ Rank: 50 | ESPN FPI Rank: 49
31) Mississippi State Bulldogs (3-0)
ESPN SP+ Rank: 45 | ESPN FPI Rank: 42
32) Rutgers Scarlet Knights (3-0)
ESPN SP+ Rank: 46 | ESPN FPI Rank: 44
33) California Golden Bears (3-0)
ESPN SP+ Rank: 53 | ESPN FPI Rank: 58
34) Navy Midshipmen (3-0)
ESPN SP+ Rank: 49 | ESPN FPI Rank: 68
35) NC State Wolfpack (3-0)
ESPN SP+ Rank: 56 | ESPN FPI Rank: 53
36) UCF Knights (2-0)
ESPN SP+ Rank: 59 | ESPN FPI Rank: 48
37) North Texas Mean Green (3-0)
ESPN SP+ Rank: 66 | ESPN FPI Rank: 67
38) UNLV Rebels (3-0)
ESPN SP+ Rank: 76 | ESPN FPI Rank: 65
39) Michigan State Spartans (3-0)
ESPN SP+ Rank: 58 | ESPN FPI Rank: 69
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
1) Oregon Ducks (3-0)
ESPN SP+ Rank: 2 | ESPN FPI Rank: 1
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
MORE ARTICLES
NCAAF · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 5 hours ago
John Canady
NCAAF · 7 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 8 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 8 hours ago
Sammy Jacobs
NCAAF · 8 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 8 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 9 hours ago
Danny Mogollon
NCAAF · 9 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 10 hours ago
Sportsgrid Staff