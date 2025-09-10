2025 SEC Bowl Projections After Week 2: SEC Repping for 10 Bowls
Sportsgrid Staff
Host · Writer
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Missouri Tigers
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers
Texas Bowl
December 27, 2025
Alabama Crimson Tide vs. Houston Cougars
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Oklahoma Sooners
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins
