On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 2 of 2025 College Football Season
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 277 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 74 rushing yards, 79.2 QBR
Season Stats: 662 passing yards, 7 TDs, 2 INTs, 98 rushing yards, 79.4 QBR
10) RB Jonah Coleman, Washington Huskies
Heisman Odds: N/A
Week 2 Stats: 15 carries for 111 rushing yards, 24 receiving yards, 5 TDs
Season Stats: 288 rushing yards, 46 receiving yards, 7 TDs
9) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes
Heisman Odds: N/A
Week 2 Stats: 3 total tackles, 2 solo, 1 sack, 1 forced fumble
Season Stats: 9 total tackles, 5 solo, 1.5 sacks, 1 INT, 1 forced fumble
8) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +1100
Week 2 Stats: 266 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR
Season Stats: 479 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 81.5 QBR
7. S Caleb Downs, Ohio State Buckeyes
Heisman Odds: +40000
Week 2 Stats: 2 tackles, 1 solo, 1 INT
Season Stats: 7 tackles, 4 solo, 1 INT
6) QB LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
Heisman Odds: +1800
Week 2 Stats: 128 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 23 rushing yards
Season Stats: 337 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 47.3 QBR
5) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 267 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 95.1 QBR
Season Stats: 472 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.3 QBR
4. QB Devon Dampier, Utah Utes
Heisman Odds: +1800
Week 2 Stats: 192 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 54.3 QBR
Season Stats: 398 passing yards, 56 TDs, 0 INTs, 77.6 QBR
3) QB Garrett Nussmeier, LSU Tigers
Heisman Odds: +1000
Week 2 Stats: 237 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.6 QBR
Season Stats: 469 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 76.4 QBR
2) QB Tommy Castellanos, Florida State Seminoles
Heisman Odds: +2500
Week 2 Stats: 237 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 95.4 QBR
Season Stats: 389 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.9 QBR
