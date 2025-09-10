Live NowLive
NCAAF · 5 hours ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 2 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB John Mateer, Oklahoma Sooners

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 277 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 74 rushing yards, 79.2 QBR

    Season Stats: 662 passing yards, 7 TDs, 2 INTs, 98 rushing yards, 79.4 QBR

  • 9) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes

    Heisman Odds: N/A

    Week 2 Stats: 3 total tackles, 2 solo, 1 sack, 1 forced fumble

    Season Stats: 9 total tackles, 5 solo, 1.5 sacks, 1 INT, 1 forced fumble

  • 8) QB Dante Moore, Oregon Ducks

    Heisman Odds: +1100

    Week 2 Stats: 266 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR

    Season Stats: 479 passing yards, 6 TDs, 0 INTs, 81.5 QBR

  • 7. S Caleb Downs, Ohio State Buckeyes

    Heisman Odds: +40000

    Week 2 Stats: 2 tackles, 1 solo, 1 INT

    Season Stats: 7 tackles, 4 solo, 1 INT

  • 6) QB LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    Heisman Odds: +1800

    Week 2 Stats: 128 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 23 rushing yards

    Season Stats: 337 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 47.3 QBR

  • 5) QB Carson Beck, Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 267 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 95.1 QBR

    Season Stats: 472 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.3 QBR

  • 4. QB Devon Dampier, Utah Utes

    Heisman Odds: +1800

    Week 2 Stats: 192 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 54.3 QBR

    Season Stats: 398 passing yards, 56 TDs, 0 INTs, 77.6 QBR

  • 3) QB Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    Heisman Odds: +1000

    Week 2 Stats: 237 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.6 QBR

    Season Stats: 469 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 76.4 QBR

  • 2) QB Tommy Castellanos, Florida State Seminoles

    Heisman Odds: +2500

    Week 2 Stats: 237 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 95.4 QBR

    Season Stats: 389 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 89.9 QBR

