Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 9 minutes ago

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

VIEW MORE

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 95.5

    Week 4 Stats: 234 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 97.3 QBR in win vs Michigan State

    Week 5 Matchup: Visiting No. 23 Illinois

  • 13. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers

    2025 Season QBR: 33.9

    Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland

    Week 5 Matchup: Bye

  • 16. Drew Allar, Penn State Nittany Lions

    2025 Season QBR: 38.8

    Week 3 Stats: 209 passing yards, 1 TD, 1 INT, 19.0 QBR in win vs Villanova (Week 4 Bye)

    Week 5 Matchup: vs No. 6 Oregon

  • 15. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes

    2025 Season QBR: 44.5

    Week 4 Stats: 186 passing yards, 55 rushing yards, 3 TDs, 0 INT, 70.5 QBR in win at Rutgers

    Week 5 Matchup: Hosting Indiana

    Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!

  • 14. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

    2025 Season QBR: 50.7

    Week 3 Stats: 217 passing yards, 1 TD, 1 INT, 26.8 QBR in loss vs New Mexico (Week 4 Bye)

    Week 5 Matchup: Visiting Northwestern

  • 13. Malik Washington, Maryland Terrapins

    2025 Season QBR: 53.7

    Week 4 Stats: 265 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 62.4 QBR in win at Wisconsin

    Week 5 Matchup: Bye

    Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  • 12. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

    2025 Season QBR: 58.7

    Week 4 Stats: 250 passing yards, 1 TD, 1 INT, 70.3 QBR in loss at Notre Dame

    Week 5 Matchup: Bye

  • 11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers

    2025 Season QBR: 59.2

    Week 4 Stats: 205 passing yards, 1 TD, 1 INT, 62.4 QBR in win at Cal

    Week 5 Matchup: Hosting Rutgers

  • 10. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini

    2025 Season QBR: 72.5

    Week 4 Stats: 146 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 43.0 QBR in loss at Indiana

    Week 5 Matchup: Hosting USC

  • 9. Bryce Underwood, Michigan Wolverines

    2025 Season QBR: 75.8

    Week 4 Stats: 105 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 72.3 QBR in win at Nebraska

    Week 5 Matchup: Bye

  • 8. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    2025 Season QBR: 75.9

    Week 3 Stats: 347 passing yards, 3 TDs, 2 INT, 73.9 QBR in win vs Ohio (Week 4 Bye)

    Week 5 Matchup: Visiting Washington

  • 7. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights

    2025 Season QBR: 76.1

    Week 4 Stats: 330 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 77.2 QBR in loss vs Iowa

    Week 5 Matchup: Visiting Minnesota

  • 6. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers

    2025 Season QBR: 77.0

    Week 4 Stats: 308 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 64.6 QBR in loss vs Michigan

    Week 5 Matchup: Bye

  • 5. Aidan Chiles, Michigan State Spartans

    2025 Season QBR: 79.8

    Week 4 Stats: 212 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.7 QBR in loss at USC

    Week 5 Matchup: Bye

  • 4. Dante Moore, Oregon Ducks

    2025 Season QBR: 83.7

    Week 4 Stats: 305 passing yards, 53 rushing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.4 QBR in win vs Oregon State

    Week 5 Matchup: Visiting No. 3 Penn State

  • 3. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    2025 Season QBR: 84.5

    Week 4 Stats: 267 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 93.6 QBR in win vs Illinois

    Week 5 Matchup: Visiting Iowa

  • 2. Demond Williams Jr., Washington Huskies

    2025 Season QBR: 93.6

    Week 4 Stats: 298 passing yards, 88 rushing yards, 5 TDs, 0 INTs, 99.3 QBR in win at Washington State

    Week 5 Matchup: Hosting No. 1 Ohio State

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 95.5

    Week 4 Stats: 234 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 97.3 QBR in win vs Michigan State

    Week 5 Matchup: Visiting No. 23 Illinois

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

10 Bold Predictions for Week 5 of College Football

NCAAF · 3 hours ago

TJ Inman

Make the College Football Playoff Top 25 Power Rankings

NCAAF · 21 hours ago

Sportsgrid Staff

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s Projections

NCAAF · 22 hours ago

John Canady

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN's FPI Rankings

NCAAF · 22 hours ago

John Canady

12-Team College Football Playoff Bracket Based on Coaches Poll

NCAAF · 23 hours ago

John Canady

2025 College Football Bowl Projections After Week 4

NCAAF · 23 hours ago

Grant White

Ranking the Top 15 SEC College Football Rivalries Right Now

NCAAF · 23 hours ago

John Canady

College Football Week 5 Picks: Best Bets and Predictions

NCAAF · 24 hours ago

Grant White

Big Ten Football Power Rankings By Tiers: Michigan & IU With Statement Wins

NCAAF · 1 day ago

Danny Mogollon

ESPN's Updated Big Ten College Football Power Rankings Right Now

NCAAF · 1 day ago

Sportsgrid Staff