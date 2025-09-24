College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1. Jayden Maiava, USC Trojans
2025 Season QBR: 95.5
Week 4 Stats: 234 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 97.3 QBR in win vs Michigan State
Week 5 Matchup: Visiting No. 23 Illinois
18. Preston Stone, Northwestern Wildcats
2025 Season QBR: 14.3
Week 3 Stats: 135 passing yards, 0 TDs, 2 INTs, 53.6 QBR in loss vs Oregon (Week 4 Bye)
Week 5 Matchup: Hosting UCLA
13. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers
2025 Season QBR: 33.9
Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland
Week 5 Matchup: Bye
16. Drew Allar, Penn State Nittany Lions
2025 Season QBR: 38.8
Week 3 Stats: 209 passing yards, 1 TD, 1 INT, 19.0 QBR in win vs Villanova (Week 4 Bye)
Week 5 Matchup: vs No. 6 Oregon
15. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes
2025 Season QBR: 44.5
Week 4 Stats: 186 passing yards, 55 rushing yards, 3 TDs, 0 INT, 70.5 QBR in win at Rutgers
Week 5 Matchup: Hosting Indiana
14. Nico Iamaleava, UCLA Bruins
2025 Season QBR: 50.7
Week 3 Stats: 217 passing yards, 1 TD, 1 INT, 26.8 QBR in loss vs New Mexico (Week 4 Bye)
Week 5 Matchup: Visiting Northwestern
13. Malik Washington, Maryland Terrapins
2025 Season QBR: 53.7
Week 4 Stats: 265 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 62.4 QBR in win at Wisconsin
Week 5 Matchup: Bye
12. Ryan Browne, Purdue Boilermakers
2025 Season QBR: 58.7
Week 4 Stats: 250 passing yards, 1 TD, 1 INT, 70.3 QBR in loss at Notre Dame
Week 5 Matchup: Bye
11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
2025 Season QBR: 59.2
Week 4 Stats: 205 passing yards, 1 TD, 1 INT, 62.4 QBR in win at Cal
Week 5 Matchup: Hosting Rutgers
10. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini
2025 Season QBR: 72.5
Week 4 Stats: 146 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 43.0 QBR in loss at Indiana
Week 5 Matchup: Hosting USC
9. Bryce Underwood, Michigan Wolverines
2025 Season QBR: 75.8
Week 4 Stats: 105 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 72.3 QBR in win at Nebraska
Week 5 Matchup: Bye
8. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
2025 Season QBR: 75.9
Week 3 Stats: 347 passing yards, 3 TDs, 2 INT, 73.9 QBR in win vs Ohio (Week 4 Bye)
Week 5 Matchup: Visiting Washington
7. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights
2025 Season QBR: 76.1
Week 4 Stats: 330 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 77.2 QBR in loss vs Iowa
Week 5 Matchup: Visiting Minnesota
6. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers
2025 Season QBR: 77.0
Week 4 Stats: 308 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 64.6 QBR in loss vs Michigan
Week 5 Matchup: Bye
5. Aidan Chiles, Michigan State Spartans
2025 Season QBR: 79.8
Week 4 Stats: 212 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.7 QBR in loss at USC
Week 5 Matchup: Bye
4. Dante Moore, Oregon Ducks
2025 Season QBR: 83.7
Week 4 Stats: 305 passing yards, 53 rushing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.4 QBR in win vs Oregon State
Week 5 Matchup: Visiting No. 3 Penn State
3. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
2025 Season QBR: 84.5
Week 4 Stats: 267 passing yards, 5 TDs, 0 INTs, 93.6 QBR in win vs Illinois
Week 5 Matchup: Visiting Iowa
2. Demond Williams Jr., Washington Huskies
2025 Season QBR: 93.6
Week 4 Stats: 298 passing yards, 88 rushing yards, 5 TDs, 0 INTs, 99.3 QBR in win at Washington State
Week 5 Matchup: Hosting No. 1 Ohio State
