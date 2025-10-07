ESPN Ranks College Football’s 15 Unbeaten Teams By Strength of Record
Sportsgrid Staff
Host · Writer
15) Navy Midshipmen
Strength of Record Rank: 39
1) Texas A&M Aggies
Strength of Record Rank: 1
2) Miami Hurricanes
Strength of Record Rank: 2
3) Ohio State Buckeyes
Strength of Record Rank: 3
4) Oregon Ducks
Strength of Record Rank: 4
5) Ole Miss Rebels
Strength of Record Rank: 5
6) Oklahoma Sooners
Strength of Record Rank: 6
7) Texas Tech Red Raiders
Strength of Record Rank: 9
8) Indiana Hoosiers
Strength of Record Rank: 8
9) Georgia Tech Yellow Jackets
Strength of Record Rank: 11
10) BYU Cougars
Strength of Record Rank: 13
11) Missouri Tigers
Strength of Record Rank: 14
12) Memphis Tigers
Strength of Record Rank: 18
13) North Texas Mean Green
Strength of Record Rank: 25
14) UNLV Rebels
Strength of Record Rank: 26
