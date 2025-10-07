ESPN Ranks Top 24 Teams With Highest Chance to Make College Football Playoffs
John Canady
Host · Writer
24) Virginia Cavaliers
ESPN Chance to Make CFP: 14%
1) Ohio State Buckeyes
ESPN Chance to Make CFP: 89%
2) Oregon Ducks
ESPN Chance to Make CFP: 87%
3) Alabama Crimson Tide
ESPN Chance to Make CFP: 79%
4) Miami Hurricanes
ESPN Chance to Make CFP: 78%
5) Indiana Hoosiers
ESPN Chance to Make CFP: 72%
6) Ole Miss Rebels
ESPN Chance to Make CFP: 71%
7) Texas A&M Aggies
ESPN Chance to Make CFP: 67%
8) Georgia Bulldogs
ESPN Chance to Make CFP: 61%
9) Texas Tech Red Raiders
ESPN Chance to Make CFP: 54%
10) Oklahoma Sooners
ESPN Chance to Make CFP: 45%
11) Memphis Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 39%
12) Missouri Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 34%
13) Michigan Wolverines
ESPN Chance to Make CFP: 32%
14) Vanderbilt Commodores
ESPN Chance to Make CFP: 31%
15) LSU Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 30%
16) BYU Cougars
ESPN Chance to Make CFP: 30%
17) Tennessee Volunteers
ESPN Chance to Make CFP: 28%
18) USC Trojans
ESPN Chance to Make CFP: 23%
19) Texas Longhorns
ESPN Chance to Make CFP: 22%
20) Old Dominion Monarchs
ESPN Chance to Make CFP: 20%
21) Illinois Fighting Illini
ESPN Chance to Make CFP: 20%
22) Notre Dame Fighting Irish
ESPN Chance to Make CFP: 16%
23) North Texas Mean Green
ESPN Chance to Make CFP: 15%
