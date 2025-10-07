Live NowLive
NCAAF · 1 hour ago

ESPN Ranks Top 24 Teams With Highest Chance to Make College Football Playoffs

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 24) Virginia Cavaliers

    ESPN Chance to Make CFP: 14%

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Oregon Ducks

    ESPN Chance to Make CFP: 87%

  • 3) Alabama Crimson Tide

    ESPN Chance to Make CFP: 79%

  • 4) Miami Hurricanes

    ESPN Chance to Make CFP: 78%

  • 5) Indiana Hoosiers

    ESPN Chance to Make CFP: 72%

  • 6) Ole Miss Rebels

    ESPN Chance to Make CFP: 71%

  • 7) Texas A&M Aggies

    ESPN Chance to Make CFP: 67%

  • 8) Georgia Bulldogs

    ESPN Chance to Make CFP: 61%

  • 9) Texas Tech Red Raiders

    ESPN Chance to Make CFP: 54%

  • 10) Oklahoma Sooners

    ESPN Chance to Make CFP: 45%

  • 11) Memphis Tigers

    ESPN Chance to Make CFP: 39%

  • 12) Missouri Tigers

    ESPN Chance to Make CFP: 34%

  • 13) Michigan Wolverines

    ESPN Chance to Make CFP: 32%

  • 14) Vanderbilt Commodores

    ESPN Chance to Make CFP: 31%

  • 15) LSU Tigers

    ESPN Chance to Make CFP: 30%

  • 16) BYU Cougars

    ESPN Chance to Make CFP: 30%

  • 17) Tennessee Volunteers

    ESPN Chance to Make CFP: 28%

  • 18) USC Trojans

    ESPN Chance to Make CFP: 23%

  • 19) Texas Longhorns

    ESPN Chance to Make CFP: 22%

  • 20) Old Dominion Monarchs

    ESPN Chance to Make CFP: 20%

  • 21) Illinois Fighting Illini

    ESPN Chance to Make CFP: 20%

  • 22) Notre Dame Fighting Irish

    ESPN Chance to Make CFP: 16%

  • 23) North Texas Mean Green

    ESPN Chance to Make CFP: 15%

  • 24) Virginia Cavaliers

    ESPN Chance to Make CFP: 14%

