Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 1 hour ago

On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 6 of 2025 College Football Season

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 10) QB Brendan Sorsby, Cincinnati Bearcats

    Heisman Odds: +10000

    Week 6 Stats: 214 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR

    Season Stats: 1,257 passing yards, 12 TD, 1 INT, 87.6 QBR

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • T-1) QB Dante Moore, Oregon Ducks

    Heisman Odds: +500

    Week 5 Stats: 248 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 71.6 QBR

    Season Stats: 1,210 passing yards, 14 TDs, 1 INT, 79.8 QBR

  • 3) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    Heisman Odds: +1600

    Week 5 Stats: 314 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.0 QBR

    Season Stats: 1,033 passing yards, 5 TD, 1 INT, 88.3 QBR

  • 4) RB Ahmad Hardy, Missouri Tigers

    Heisman Odds: +3300

    Week 5 Stats: 130 rushing yards, 3 TD, 0 FUM, 0 receiving yards

    Season Stats: 730 rushing yards, 9 TD, 0 FUM, 2 receiving yards

  • 5) QB John Mateer, Oklahoma Sooners

    Heisman Odds: +1000

    Week 4 Stats: 271 passing yards, 1 TD, 0 INT, 69.6 QBR

    Season Stats: 1,215 passing yards, 6 TDs, 3 INT, 75.5 QBR

    Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.

  • 6) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +15000

    Week 6 Stats: 4 tackles, 0 SACK, 0 FF, 0 FR, 0 INT, 0 YDS, 0 TD

    Season Stats: 26 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD

  • 7) QB Carson Beck, Miami Hurricanes

    Heisman Odds: +600

    Week 6 Stats: 241 passing yards, 4 TD, 0 INT, 89.1 QBR

    Season Stats: 1,213 passing yards, 11 TD, 3 INT, 84.4 QBR

  • 8) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    Heisman Odds: +2700

    Week 6 Stats: 180 passing yards, 2 TD, 1 INT, 56.7 QBR

    Season Stats: 1,256 passing yards, 11 TDs, 3 INT, 65.1 QBR

  • 9) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    Heisman Odds: +1400

    Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TD, 1 INT, 67.9 QBR

    Season Stats: 1,208 passing yards, 16 TD, 1 INT, 81.8 QBR

  • 10) QB Brendan Sorsby, Cincinnati Bearcats

    Heisman Odds: +10000

    Week 6 Stats: 214 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR

    Season Stats: 1,257 passing yards, 12 TD, 1 INT, 87.6 QBR

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

2025 College Football Bowl Projections After Week 6

NCAAF · 2 hours ago

Grant White

ESPN Ranks Top 24 Teams With Highest Chance to Make College Football Playoffs

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

College Football Playoff Predictions Using the Coaches Poll

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

Predicting the 12-Team Playoff Based on AP Top 25 Poll

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

College Football Week 7 Picks: Best Bets and Predictions

NCAAF · 4 hours ago

Grant White

Ranking 10 SEC Winners, Losers From College Football Week 6 Games

NCAAF · 7 hours ago

John Canady

ESPN Ranks College Football's 15 Unbeaten Teams by Projected Wins

NCAAF · 7 hours ago

Sportsgrid Staff

ESPN Ranks College Football's 15 Unbeaten Teams By Strength of Record

NCAAF · 7 hours ago

Sportsgrid Staff

10 Most Overrated Teams in College Football Right Now

NCAAF · 7 hours ago

TJ Inman

Ranking the 25 Teams Best Positioned to Make the College Football Playoff

NCAAF · 7 hours ago

Sportsgrid Staff