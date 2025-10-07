On3’s Top 10 Heisman Rankings After Week 6 of 2025 College Football Season
Sportsgrid Staff
Host · Writer
10) QB Brendan Sorsby, Cincinnati Bearcats
Heisman Odds: +10000
Week 6 Stats: 214 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR
Season Stats: 1,257 passing yards, 12 TD, 1 INT, 87.6 QBR
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
T-1) QB Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
Heisman Odds: +750
Week 6 Stats: 340 passing yards, 2 TD, 1 INT, 80.1 QBR
Season Stats: 1,478 passing yards, 13 TD, 1 INT, 82.3 QBR
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
T-1) QB Dante Moore, Oregon Ducks
Heisman Odds: +500
Week 5 Stats: 248 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 71.6 QBR
Season Stats: 1,210 passing yards, 14 TDs, 1 INT, 79.8 QBR
3) QB Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
Heisman Odds: +1600
Week 5 Stats: 314 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.0 QBR
Season Stats: 1,033 passing yards, 5 TD, 1 INT, 88.3 QBR
4) RB Ahmad Hardy, Missouri Tigers
Heisman Odds: +3300
Week 5 Stats: 130 rushing yards, 3 TD, 0 FUM, 0 receiving yards
Season Stats: 730 rushing yards, 9 TD, 0 FUM, 2 receiving yards
5) QB John Mateer, Oklahoma Sooners
Heisman Odds: +1000
Week 4 Stats: 271 passing yards, 1 TD, 0 INT, 69.6 QBR
Season Stats: 1,215 passing yards, 6 TDs, 3 INT, 75.5 QBR
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
6) DL Rueben Bain Jr., Miami Hurricanes
Heisman Odds: +15000
Week 6 Stats: 4 tackles, 0 SACK, 0 FF, 0 FR, 0 INT, 0 YDS, 0 TD
Season Stats: 26 tackles, 2 SACK, 1 FF, 0 FR, 1 INT, 12 YDS, 0 TD
7) QB Carson Beck, Miami Hurricanes
Heisman Odds: +600
Week 6 Stats: 241 passing yards, 4 TD, 0 INT, 89.1 QBR
Season Stats: 1,213 passing yards, 11 TD, 3 INT, 84.4 QBR
8) QB Marcel Reed, Texas A&M Aggies
Heisman Odds: +2700
Week 6 Stats: 180 passing yards, 2 TD, 1 INT, 56.7 QBR
Season Stats: 1,256 passing yards, 11 TDs, 3 INT, 65.1 QBR
9) QB Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
Heisman Odds: +1400
Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TD, 1 INT, 67.9 QBR
Season Stats: 1,208 passing yards, 16 TD, 1 INT, 81.8 QBR
10) QB Brendan Sorsby, Cincinnati Bearcats
Heisman Odds: +10000
Week 6 Stats: 214 passing yards, 2 TD, 0 INT, 86.0 QBR
Season Stats: 1,257 passing yards, 12 TD, 1 INT, 87.6 QBR
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
T-1) QB Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
Heisman Odds: +750
Week 6 Stats: 340 passing yards, 2 TD, 1 INT, 80.1 QBR
Season Stats: 1,478 passing yards, 13 TD, 1 INT, 82.3 QBR
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
MORE ARTICLES
NCAAF · 2 hours ago
Grant White
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 4 hours ago
Grant White
NCAAF · 7 hours ago
John Canady
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff