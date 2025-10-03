ESPN Ranks College Football’s 20 Unbeaten Teams from Most to Least Efficient
John Canady
Host · Writer
20) UNLV Rebels | 47.3
Offense Efficiency Rank: 49
Defense Efficiency Rank: 99
1) Oregon Ducks | 94.6
Offense Efficiency Rank: 2
Defense Efficiency Rank: 8
2) Texas Tech Red Raiders | 94.3
Offense Efficiency Rank: 24
Defense Efficiency Rank: 1
3) Ohio State Buckeyes | 92.0
Offense Efficiency Rank: 12
Defense Efficiency Rank: 3
4) Vanderbilt Commodores | 91.6
Offense Efficiency Rank: 1
Defense Efficiency Rank: 39
5) Indiana Hoosiers | 91.0
Offense Efficiency Rank: 17
Defense Efficiency Rank: 5
6) BYU Cougars | 89.1
Offense Efficiency Rank: 38
Defense Efficiency Rank: 4
7) Miami Hurricanes | 76.2
Offense Efficiency Rank: 23
Defense Efficiency Rank: 12
8) Oklahoma Sooners | 84.5
Offense Efficiency Rank: 34
Defense Efficiency Rank: 11
9) Texas A&M Aggies | 82.5
Offense Efficiency Rank: 27
Defense Efficiency Rank: 19
10) Maryland Terrapins | 81.0
Offense Efficiency Rank: 71
Defense Efficiency Rank: 6
11) Louisville Cardinals | 80.7
Offense Efficiency Rank: 52
Defense Efficiency Rank: 17
12) Ole Miss Rebels | 79.6
Offense Efficiency Rank: 16
Defense Efficiency Rank: 46
13) Missouri Tigers | 76.1
Offense Efficiency Rank: 26
Defense Efficiency Rank: 37
14) Memphis Tigers | 75.1
Offense Efficiency Rank: 31
Defense Efficiency Rank: 38
15) Iowa State Cyclones | 74.4
Offense Efficiency Rank: 32
Defense Efficiency Rank: 42
16) North Texas Mean Green | 71.8
Offense Efficiency Rank: 28
Defense Efficiency Rank: 50
17) Houston Cougars | 71.1
Offense Efficiency Rank: 73
Defense Efficiency Rank: 18
18) Georgia Tech Yellow Jackets | 67.6
Offense Efficiency Rank: 43
Defense Efficiency Rank: 73
19) Navy Midshipmen | 63.1
Offense Efficiency Rank: 25
Defense Efficiency Rank: 88
