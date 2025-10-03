Live NowLive
NCAAF · 12 minutes ago

ESPN Ranks College Football’s 20 Unbeaten Teams from Most to Least Efficient

John Canady

Host · Writer

  • 20) UNLV Rebels | 47.3

    Offense Efficiency Rank: 49
    Defense Efficiency Rank: 99

  • 2) Texas Tech Red Raiders | 94.3

    Offense Efficiency Rank: 24
    Defense Efficiency Rank: 1

  • 3) Ohio State Buckeyes | 92.0

    Offense Efficiency Rank: 12
    Defense Efficiency Rank: 3

  • 4) Vanderbilt Commodores | 91.6

    Offense Efficiency Rank: 1
    Defense Efficiency Rank: 39

  • 5) Indiana Hoosiers | 91.0

    Offense Efficiency Rank: 17
    Defense Efficiency Rank: 5

  • 6) BYU Cougars | 89.1

    Offense Efficiency Rank: 38
    Defense Efficiency Rank: 4

  • 7) Miami Hurricanes | 76.2

    Offense Efficiency Rank: 23
    Defense Efficiency Rank: 12

  • 8) Oklahoma Sooners | 84.5

    Offense Efficiency Rank: 34
    Defense Efficiency Rank: 11

  • 9) Texas A&M Aggies | 82.5

    Offense Efficiency Rank: 27
    Defense Efficiency Rank: 19

  • 10) Maryland Terrapins | 81.0

    Offense Efficiency Rank: 71
    Defense Efficiency Rank: 6

  • 11) Louisville Cardinals | 80.7

    Offense Efficiency Rank: 52
    Defense Efficiency Rank: 17

  • 12) Ole Miss Rebels | 79.6

    Offense Efficiency Rank: 16
    Defense Efficiency Rank: 46

  • 13) Missouri Tigers | 76.1

    Offense Efficiency Rank: 26
    Defense Efficiency Rank: 37

  • 14) Memphis Tigers | 75.1

    Offense Efficiency Rank: 31
    Defense Efficiency Rank: 38

  • 15) Iowa State Cyclones | 74.4

    Offense Efficiency Rank: 32
    Defense Efficiency Rank: 42

  • 16) North Texas Mean Green | 71.8

    Offense Efficiency Rank: 28
    Defense Efficiency Rank: 50

  • 17) Houston Cougars | 71.1

    Offense Efficiency Rank: 73
    Defense Efficiency Rank: 18

  • 18) Georgia Tech Yellow Jackets | 67.6

    Offense Efficiency Rank: 43
    Defense Efficiency Rank: 73

  • 19) Navy Midshipmen | 63.1

    Offense Efficiency Rank: 25
    Defense Efficiency Rank: 88

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

