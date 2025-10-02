Ranking College Football’s 20 Unbeaten Teams By Point Differential
John Canady
Host · Writer
20) UNLV Rebels
Point Differential: +34
1) Indiana Hoosiers
Point Differential: +191
2) Oregon Ducks
Point Differential: +172
3) Texas Tech Red Raiders
Point Differential: +163
4) Vanderbilt Commodores
Point Differential: +159
5) Missouri Tigers
Point Differential: +153
6) North Texas Mean Green
Point Differential: +124
7) Ohio State Buckeyes
Point Differential: +123
8) BYU Cougars
Point Differential: +117
9) Ole Miss Rebels
Point Differential: +109
10) Memphis Tigers
Point Differential: +108
11) Miami Hurricanes
Point Differential: +101
12) Oklahoma Sooners
Point Differential: +89
13) Maryland Terrapins
Point Differential: +87
14) Iowa State Cyclones
Point Differential: +87
15) Navy Midshipmen
Point Differential: +86
16) Georgia Tech Yellow Jackets
Point Differential: +79
17) Louisville Cardinals
Point Differential: +78
18) Houston Cougars
Point Differential: +72
19) Texas A&M Aggies
Point Differential: +47
