Predicting the 1st Loss for All 20 Undefeated College Football Teams
Grant White
Host · Writer
Ohio State Buckeyes
College Football Playoffs - Semifinals
Vanderbilt Commodores
Week 6 - (+10.5) @ Alabama Crimson Tide
Houston Cougars
Week 6 - (+10.5) vs. Texas Tech Red Raiders
Oklahoma Sooners
Week 7 - (+9.5) @ Texas Longhorns
Missouri Tigers
Week 7 - (+6.5) vs. Alabama Crimson Tide
Indiana Hoosiers
Week 7 - (+10.5) @ Oregon Ducks
BYU Cougars
Week 7 - (NL) @ Arizona Wildcats
Maryland Terrapins
Week 7 - vs. Nebraska Cornhuskers
North Texas Mean Green
Week 7 - vs. South Florida Bulls
Ole Miss Rebels
Week 8 - (+10.5) @ Georgia Bulldogs
Louisville Cardinals
Week 8 - (+6.5) @ Miami Hurricanes
UNLV Rebels
Week 8 - @ Boise State Broncos
Texas A&M Aggies
Week 9 - (+5.5) @ LSU Tigers
Memphis Tigers
Week 9 - vs. South Florida Bulls
Navy Midshipmen
Week 10 - @ North Texas Mean Green
Iowa State Cyclones
Week 11 - @ TCU Horned Frogs
Georgia Tech Yellow Jackets
Week 14 - vs. Georgia Bulldogs
Miami (FL) Hurricanes
Week 15 - ACC Championship Game
Oregon Ducks
Week 15 - Big Ten Championship Game
Texas Tech Red Raiders
College Football Playoffs - Round 1
Ohio State Buckeyes
College Football Playoffs - Semifinals
Vanderbilt Commodores
Week 6 - (+10.5) @ Alabama Crimson Tide
MORE ARTICLES
NCAAF · 1 hour ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 1 hour ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 3 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 3 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 3 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 20 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 21 hours ago
John Canady
NCAAF · 21 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 21 hours ago
Grant White
NCAAF · 21 hours ago
Sportsgrid Staff