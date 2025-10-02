Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 1 hour ago

Predicting the 1st Loss for All 20 Undefeated College Football Teams

Grant White

Host · Writer

VIEW MORE

  • Ohio State Buckeyes

    College Football Playoffs - Semifinals

  • Houston Cougars

    Week 6 - (+10.5) vs. Texas Tech Red Raiders

  • Oklahoma Sooners

    Week 7 - (+9.5) @ Texas Longhorns

  • Missouri Tigers

    Week 7 - (+6.5) vs. Alabama Crimson Tide

  • Indiana Hoosiers

    Week 7 - (+10.5) @ Oregon Ducks

  • BYU Cougars

    Week 7 - (NL) @ Arizona Wildcats

  • Maryland Terrapins

    Week 7 - vs. Nebraska Cornhuskers

  • North Texas Mean Green

    Week 7 - vs. South Florida Bulls

  • Ole Miss Rebels

    Week 8 - (+10.5) @ Georgia Bulldogs

  • Louisville Cardinals

    Week 8 - (+6.5) @ Miami Hurricanes

  • UNLV Rebels

    Week 8 - @ Boise State Broncos

  • Texas A&M Aggies

    Week 9 - (+5.5) @ LSU Tigers

  • Memphis Tigers

    Week 9 - vs. South Florida Bulls

  • Navy Midshipmen

    Week 10 - @ North Texas Mean Green

  • Iowa State Cyclones

    Week 11 - @ TCU Horned Frogs

  • Georgia Tech Yellow Jackets

    Week 14 - vs. Georgia Bulldogs

  • Miami (FL) Hurricanes

    Week 15 - ACC Championship Game

  • Oregon Ducks

    Week 15 - Big Ten Championship Game

  • Texas Tech Red Raiders

    College Football Playoffs - Round 1

  • Ohio State Buckeyes

    College Football Playoffs - Semifinals

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Top 55 Power Four Quarterbacks: Full Rankings With Week 5 QBR

NCAAF · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

2025 Group of 5 Bowl Projections Into Week 6 of the College Football Season

NCAAF · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

2025 Big Ten Bowl Projections Going Into Week 6 of the College Football Season

NCAAF · 3 hours ago

Sportsgrid Staff

Ranking the 10 Best College Football Games in Week 6

NCAAF · 3 hours ago

TJ Inman

10 Potential Upsets for College Football Week 6

NCAAF · 3 hours ago

TJ Inman

2025 SEC Bowl Projections Into Week 6 of the College Football Season

NCAAF · 20 hours ago

Sportsgrid Staff

ESPN Ranks All 68 Power 4 Quarterbacks With a Surprise At No. 1

NCAAF · 21 hours ago

John Canady

2025 ACC Bowl Projections Going Into Week 6 of the College Football Season

NCAAF · 21 hours ago

Sportsgrid Staff

Ranking the 12 Most-Likely College Football Playoff Teams Right Now

NCAAF · 21 hours ago

Grant White

Joel Klatt Reveals Top 10 College Football Rankings Ahead of Week 6

NCAAF · 21 hours ago

Sportsgrid Staff