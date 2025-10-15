ESPN’s Playoff Predictor Forecasts the 12-Team College Football
John Canady
Host · Writer
First Team Out G6: South Florida Bulls
ESPN Chance to Make CFP: 30%
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
1 Seed: Ohio State Buckeyes (Big Ten Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 95%
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
2 Seed: Indiana Hoosiers
ESPN Chance to Make CFP: 93%
3 Seed: Alabama Crimson Tide (SEC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 83%
4 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 81%
5 Seed: Texas A&M Aggies
ESPN Chance to Make CFP: 79%
6 Seed: Georgia Bulldogs
ESPN Chance to Make CFP: 72%
7 Seed: Texas Tech Red Raiders (Big 12 Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 71%
8 Seed: Oregon Ducks
ESPN Chance to Make CFP: 64%
9 Seed: Ole Miss Rebels
ESPN Chance to Make CFP: 60%
10 Seed: Memphis Tigers (American Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 42%
11 Seed: BYU Cougars
ESPN Chance to Make CFP: 37%
12 Seed: Texas Longhorns
ESPN Chance to Make CFP: 34%
Projected First Round Byes
Projected First Round Byes:
No. 1 Ohio State
No. 2 Indiana
No. 3 Alabama
No. 4 Miami
Projected First Round Matchups
Projected First Round Matchups:
No. 12 Texas vs. No. 5 Texas A&M
No. 11 BYU vs. No. 6 Georgia
No. 10 Memphis vs. No. 7 Texas Tech
No. 9 Ole Miss vs. No. 8 Oregon
First Team Out: LSU Tigers
ESPN Chance to Make CFP: 32%
Next Team Out: USC Trojans
ESPN Chance to Make CFP: 30%
On the Bubble: Tennessee Volunteers
ESPN Chance to Make CFP: 28%
First Team Out G6: South Florida Bulls
ESPN Chance to Make CFP: 30%
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
1 Seed: Ohio State Buckeyes (Big Ten Champ)
ESPN Chance to Make CFP: 95%
Have all the intel you need? Free, actionable information is just one click away! Sign up for our daily newsletter, SportsGrid Daily.
MORE ARTICLES
NCAAF · 2 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 3 hours ago
John Canady
NCAAF · 4 hours ago
John Canady
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 7 hours ago
Sportsgrid Staff