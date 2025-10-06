Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +430
2) Oregon Ducks
Oregon
National Championship Odds: +500
3) Alabama Crimson Tide
Alabama
National Championship Odds: +650
4) Miami Hurricanes
Miami Florida
National Championship Odds: +900
5) Georgia Bulldogs
Georgia
National Championship Odds: +1000
6) Oklahoma Sooners
Oklahoma
National Championship Odds: +1600
7) Texas A&M Aggies
Texas A&M
National Championship Odds: +1600
8) Ole Miss Rebels
Ole Miss
National Championship Odds: +1900
9) Texas Longhorns
Texas
National Championship Odds: +2000
10) Notre Dame Fighting Irish
Notre Dame
National Championship Odds: +2000
11) Indiana Hoosiers
Indiana
National Championship Odds: +2200
12) LSU Tigers
LSU
National Championship Odds: +3000
13) Missouri Tigers
Missouri
National Championship Odds: +3000
14) Tech Red Raiders
Texas Tech
National Championship Odds: +3000
15) Tennessee Volunteers
Tennessee
National Championship Odds: +3500
16) Michigan Wolverines
Michigan
National Championship Odds: +4500
17) Penn State Nittany Lions
Penn State
National Championship Odds: +5000
18) Vanderbilt Commodores
Vanderbilt
National Championship Odds: +8000
19) Auburn Tigers
Auburn
National Championship Odds: +8000
20) USC Trojans
USC
National Championship Odds: +10000
21) Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech
National Championship Odds: +12500
22) Florida Gators
Florida
National Championship Odds: +12500
23) Utah Utes
Utah
National Championship Odds: +17500
24) Arizona State Sun Devils
Arizona State
National Championship Odds: +20000
