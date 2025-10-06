Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 1 hour ago

Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 25) Florida State Seminoles

    Florida State
    National Championship Odds: +25000

  • 2) Oregon Ducks

    Oregon
    National Championship Odds: +500

  • 3) Alabama Crimson Tide

    Alabama
    National Championship Odds: +650

  • 4) Miami Hurricanes

    Miami Florida
    National Championship Odds: +900

  • 5) Georgia Bulldogs

    Georgia
    National Championship Odds: +1000

  • 6) Oklahoma Sooners

    Oklahoma
    National Championship Odds: +1600

  • 7) Texas A&M Aggies

    Texas A&M
    National Championship Odds: +1600

  • 8) Ole Miss Rebels

    Ole Miss
    National Championship Odds: +1900

  • 9) Texas Longhorns

    Texas
    National Championship Odds: +2000

  • 10) Notre Dame Fighting Irish

    Notre Dame
    National Championship Odds: +2000

  • 11) Indiana Hoosiers

    Indiana
    National Championship Odds: +2200

  • 12) LSU Tigers

    LSU
    National Championship Odds: +3000

  • 13) Missouri Tigers

    Missouri
    National Championship Odds: +3000

  • 14) Tech Red Raiders

    Texas Tech

    National Championship Odds: +3000

  • 15) Tennessee Volunteers

    Tennessee
    National Championship Odds: +3500

  • 16) Michigan Wolverines

    Michigan
    National Championship Odds: +4500

  • 17) Penn State Nittany Lions

    Penn State
    National Championship Odds: +5000

  • 18) Vanderbilt Commodores

    Vanderbilt
    National Championship Odds: +8000

  • 19) Auburn Tigers

    Auburn
    National Championship Odds: +8000

  • 20) USC Trojans

    USC
    National Championship Odds: +10000

  • 21) Georgia Tech Yellow Jackets

    Georgia Tech
    National Championship Odds: +12500

  • 22) Florida Gators

    Florida
    National Championship Odds: +12500

  • 23) Utah Utes

    Utah
    National Championship Odds: +17500

  • 24) Arizona State Sun Devils

    Arizona State
    National Championship Odds: +20000

  • 25) Florida State Seminoles

    Florida State
    National Championship Odds: +25000

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Predicting the 1st Loss for All 15 Undefeated College Football Teams

NCAAF · 1 hour ago

Danny Mogollon

ESPN's 7 Biggest College Football Takeaways From Week 6

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

Danny Kanell Updates College Football Rankings, New No. 1 Crowned in Top 12

NCAAF · 2 hours ago

John Canady

Ranking the 12 Most-Likely College Football Playoff Teams Right Now

NCAAF · 2 hours ago

Grant White

5 College Football Programs That Should Be Worried After Week 6

NCAAF · 3 hours ago

TJ Inman

Ranking the 5 Biggest Losers From a Wild Week 6 of College Football

NCAAF · 4 hours ago

Grant White

Does Oregon Play Today? College Football Schedule for Ducks' Next Game

NCAAF · 2 days ago

Sportsgrid Staff

Does Nebraska Play Today? College Football Schedule for Cornhuskers' Next Game

NCAAF · 2 days ago

Sportsgrid Staff

Does Texas Play Today? College Football Schedule for Longhorns' Next Game

NCAAF · 2 days ago

Sportsgrid Staff

Does Penn State Play Today? College Football Schedule for Nittany Lions' Next Game

NCAAF · 2 days ago

Sportsgrid Staff