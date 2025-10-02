Live NowLive
WATCH

LISTEN

NFL · 9 minutes ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 5

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +290

  • 15) New Orleans Saints

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 13) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4500

  • 12) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +4000

  • 11) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000

  • 10) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500

  • 9) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +3000

  • 8) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +1800

  • 7) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1500

  • 6) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1400

  • 5) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +1100

  • 4) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +650

  • 3) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +470

  • 2) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +600 --> This Week's Odds: +460

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +290

