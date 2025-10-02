NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 5
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +290
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
15) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
13) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4500
12) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +4000
11) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000
10) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500
9) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +3000
8) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +1800
7) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1500
6) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1400
5) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +1100
4) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +650
3) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +470
2) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +600 --> This Week's Odds: +460
