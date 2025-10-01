Live NowLive
NFL · 5 hours ago

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 5

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +220 --> This Week's Odds: -105

  • 24) WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +15000

  • 23) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +15000

     

  • 22) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

     

  • 21) RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

     

  • 20) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000

  • 19) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000

  • 18) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 17) QB Caleb Williams, Chicago Bears

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000

  • 16) QB Bo Nix, Denver Broncos

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000

  • 15) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000

  • 14) QB Drake Maye, New England Patriots

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +7000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 13) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +8000 --> This Week's Odds: +6000

     

  • 12) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +6000

  • 11) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +5000

  • 10) QB Jayden Daniels, Washington Commanders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1600 --> This Week's Odds: +5000

  • 9) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1600 --> This Week's Odds: +2200

  • 8) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +1900

  • 7) QB Jared Goff, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3000 --> This Week's Odds: +1900

  • 6) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1400

  • 5) QB Jordan Love, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1450 --> This Week's Odds: +1000

  • 4) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +320 --> This Week's Odds: +1000

  • 3) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +650

  • 2) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +500 --> This Week's Odds: +600

