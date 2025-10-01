Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 5
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +220 --> This Week's Odds: -105
25) RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +15000
24) WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +15000
23) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +15000
22) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
21) RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
20) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
19) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000
18) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
17) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
16) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000
15) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000
14) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +7000
