Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Buffalo Bills (4-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +480 --> This Week's Odds: +440
Week 4 Result: Bills 31, Saints 19
32) New York Jets (0-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Dolphins 27, Jets 21
31) New Orleans Saints (0-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Bills 31, Saints 19
30) Carolina Panthers (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Patriots 42, Panthers 13
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
29) New York Giants (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Giants 21, Chargers 18
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
28) Tennessee Titans (0-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Texans 26, Titans 0
27) Las Vegas Raiders (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +17500 --> This Week's Odds: +35000
Week 4 Result: Bears 25, Raiders 24
26) Cincinnati Bengals (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +30000
Week 4 Result: Broncos 28, Bengals 3
25) Miami Dolphins (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +30000
Week 4 Result: Dolphins 27, Jets 21
24) Cleveland Browns (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +20000 --> This Week's Odds: +22500
Week 4 Result: Lions 34, Browns 10
23) New England Patriots (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000
Week 4 Result: Patriots 42, Panthers 13
22) Dallas Cowboys (1-2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
Week 4 Result: Packers 40, Cowboys 40
21) Atlanta Falcons (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000
Week 4 Result: Falcons 34, Commanders 27
20) Chicago Bears (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000
Week 4 Result: Bears 25, Raiders 24
19) Arizona Cardinals (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500
Week 4 Result: Seahawks 23, Cardinals 20
18) Houston Texans (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +6000
Week 4 Result: Texans 26, Titans 0
17) Pittsburgh Steelers (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +6000
Week 4 Result: Steelers 24, Vikings 21
16) Minnesota Vikings (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +5000
Week 4 Result: Steelers 24, Vikings 21
15) Seattle Seahawks (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +4000
Week 4 Result: Seahawks 23, Cardinals 20
14) Jacksonville Jaguars (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3500
Week 4 Result: Jaguars 26, 49ers 21
13) Tampa Bay Buccaneers (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200
Week 4 Result: Eagles 31, Bucs 25
12) Denver Broncos (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3300 --> This Week's Odds: +3000
Week 4 Result: Broncos 28, Bengals 3
11) Indianapolis Colts (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3000
Week 4 Result: Rams 27, Colts 20
10) San Francisco 49ers (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +2500
Week 4 Result: Jaguars 26, 49ers 21
9) Washington Commanders (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2500
Week 4 Result: Falcons 34, Commanders 27
8) Los Angeles Chargers (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1500 --> This Week's Odds: +1600
Week 4 Result: Giants 21, Chargers 18
7) Los Angeles Rams (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1400
Week 4 Result: Rams 27, Colts 20
6) Baltimore Ravens (1-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +1000
Week 4 Result: Chiefs 37, Ravens 20
5) Kansas City Chiefs (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1400 --> This Week's Odds: +950
Week 4 Result: Chiefs 37, Ravens 20
4) Detroit Lions (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +850
Week 4 Result: Lions 34, Browns 10
3) Green Bay Packers (2-1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +850
Week 4 Result: Packers 40, Cowboys 40
2) Philadelphia Eagles (4-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +600
Week 4 Result: Eagles 31, Bucs 25
1) Buffalo Bills (4-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +480 --> This Week's Odds: +440
Week 4 Result: Bills 31, Saints 19
32) New York Jets (0-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 4 Result: Dolphins 27, Jets 21
MORE ARTICLES
NFL · 1 hour ago
Gabriel Santiago
NFL · 2 hours ago
Grant White
NFL · 3 hours ago
Grant White
NFL · 4 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 4 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 6 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 1 day ago
Patrick Kelleher
NFL · 1 day ago
Sportsgrid Staff
NFL · 1 day ago
Patrick Kelleher
NFL · 1 day ago
Grant White