NFL · 5 hours ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills (4-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +480 --> This Week's Odds: +440

    Week 4 Result: Bills 31, Saints 19

  • 31) New Orleans Saints (0-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 4 Result: Bills 31, Saints 19

  • 30) Carolina Panthers (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 4 Result: Patriots 42, Panthers 13

  • 29) New York Giants (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 4 Result: Giants 21, Chargers 18

  • 28) Tennessee Titans (0-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 4 Result: Texans 26, Titans 0

  • 27) Las Vegas Raiders (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +17500 --> This Week's Odds: +35000

    Week 4 Result: Bears 25, Raiders 24

  • 26) Cincinnati Bengals (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +30000

    Week 4 Result: Broncos 28, Bengals 3 

  • 25) Miami Dolphins (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +30000

    Week 4 Result: Dolphins 27, Jets 21

  • 24) Cleveland Browns (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +20000 --> This Week's Odds: +22500

    Week 4 Result: Lions 34, Browns 10

  • 23) New England Patriots (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000

    Week 4 Result: Patriots 42, Panthers 13

  • 22) Dallas Cowboys (1-2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

    Week 4 Result: Packers 40, Cowboys 40

  • 21) Atlanta Falcons (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000

    Week 4 Result: Falcons 34, Commanders 27

  • 20) Chicago Bears (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000

    Week 4 Result: Bears 25, Raiders 24

  • 19) Arizona Cardinals (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 4 Result: Seahawks 23, Cardinals 20

  • 18) Houston Texans (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +6000

    Week 4 Result: Texans 26, Titans 0

  • 17) Pittsburgh Steelers (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +6000

    Week 4 Result: Steelers 24, Vikings 21

  • 16) Minnesota Vikings (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +5000

    Week 4 Result: Steelers 24, Vikings 21

  • 15) Seattle Seahawks (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +4000

    Week 4 Result: Seahawks 23, Cardinals 20

  • 14) Jacksonville Jaguars (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3500

    Week 4 Result: Jaguars 26, 49ers 21

  • 13) Tampa Bay Buccaneers (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200

    Week 4 Result: Eagles 31, Bucs 25

  • 12) Denver Broncos (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3300 --> This Week's Odds: +3000

    Week 4 Result: Broncos 28, Bengals 3 

  • 11) Indianapolis Colts (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3000

    Week 4 Result: Rams 27, Colts 20

  • 10) San Francisco 49ers (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +2500

    Week 4 Result: Jaguars 26, 49ers 21

  • 9) Washington Commanders (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2500

    Week 4 Result: Falcons 34, Commanders 27

  • 8) Los Angeles Chargers (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1500 --> This Week's Odds: +1600

    Week 4 Result: Giants 21, Chargers 18

  • 7) Los Angeles Rams (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1400

    Week 4 Result: Rams 27, Colts 20

  • 6) Baltimore Ravens (1-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +1000

    Week 4 Result: Chiefs 37, Ravens 20

  • 5) Kansas City Chiefs (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1400 --> This Week's Odds: +950

    Week 4 Result: Chiefs 37, Ravens 20

  • 4) Detroit Lions (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +850

    Week 4 Result: Lions 34, Browns 10

  • 3) Green Bay Packers (2-1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +850

    Week 4 Result: Packers 40, Cowboys 40

  • 2) Philadelphia Eagles (4-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +600

    Week 4 Result: Eagles 31, Bucs 25

  • 1) Buffalo Bills (4-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +480 --> This Week's Odds: +440

    Week 4 Result: Bills 31, Saints 19

