NFL · 9 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 6

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +290 --> This Week's Odds: +360

  • 15) New Orleans Saints

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 12) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +8000

  • 11) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000

  • 11) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500

  • 10) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3300

  • 9) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3000

  • 8) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2000

  • 7) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1500 --> This Week's Odds: +1200

  • 6) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1100

  • 5) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +850

  • 4) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +650 --> This Week's Odds: +800

  • 3) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +470 --> This Week's Odds: +440

  • 2) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +460 --> This Week's Odds: +410

