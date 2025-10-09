NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 6
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +290 --> This Week's Odds: +360
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
15) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
12) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +8000
11) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000
11) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500
10) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3300
9) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3000
8) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2000
7) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1500 --> This Week's Odds: +1200
6) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1100
5) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +850
4) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +650 --> This Week's Odds: +800
3) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +470 --> This Week's Odds: +440
2) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +460 --> This Week's Odds: +410
