NFL · 1 hour ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +440 --> This Week's Odds: +500

    Week 5 Result: Patriots 23, Bills 20

  • 31) New York Jets (0-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Cowboys 37, Jets 22

  • 30) Cincinnati Bengals (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Lions 37, Bengals 24

  • 29) Carolina Panthers (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Panthers 27, Dolphins 24

  • 28) New York Giants (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Saints 26, Giants 14

     

  • 27) Tennessee Titans (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Titans 22, Cardinals 21

  • 26) Las Vegas Raiders (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +35000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Colts 40, Raiders 6 

  • 25) Miami Dolphins (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 5 Result: Panthers 27, Dolphins 24

  • 24) Cleveland Browns (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +25000

    Week 5 Result: Vikings 21, Browns 17

  • 23) Arizona Cardinals (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +15000

    Week 5 Result: Titans 22, Cardinals 21

  • 22) Chicago Bears (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000

    Week 5 Bye

  • 21) Atlanta Falcons (2-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 5 Bye

  • 20) Dallas Cowboys (2-2-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +6500

    Week 5 Result: Cowboys 37, Jets 22

  • 19) Minnesota Vikings (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +5500

    Week 5 Result: Vikings 21, Browns 17

  • 18) New England Patriots (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +5000

    Week 5 Result: Patriots 23, Bills 20

  • 17) Pittsburgh Steelers (3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +4500

    Week 5 Bye

  • 16) Houston Texans (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +4000

    Week 5 Result: Texans 44, Ravens 10

  • 15) Seattle Seahawks (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000

    Week 5 Result: Bucs 38, Seahawks 35

  • 14) Jacksonville Jaguars (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2700

    Week 5 Result: Jaguars 31, Chiefs 28

  • 13) Tampa Bay Buccaneers (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2500

    Week 5 Result: Bucs 38, Seahawks 35

  • 12) Washington Commanders (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200

    Week 5 Result: Commanders 27, Chargers 10

  • 11) Denver Broncos (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2200

    Week 5 Result: Broncos 21, Eagles 17

  • 10) San Francisco 49ers (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +1800

    Week 5 Result: 49ers 26, Rams 23

  • 9) Indianapolis Colts (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +1800

    Week 5 Result: Colts 40, Raiders 6 

  • 8) Los Angeles Chargers (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1700

    Week 5 Result: Commanders 27, Chargers 10

  • 7) Los Angeles Rams (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600

    Week 5 Result: 49ers 26, Rams 23

  • 6) Baltimore Ravens (1-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1500

    Week 5 Result: Texans 44, Ravens 10

  • 5) Kansas City Chiefs (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +950 --> This Week's Odds: +1000

    Week 5 Result: Jaguars 31, Chiefs 28

  • 4) Green Bay Packers (2-1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +800

    Week 5 Bye

  • 3) Detroit Lions (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +800

    Week 5 Result: Lions 37, Bengals 24

  • 2) Philadelphia Eagles (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +700

    Week 5 Result: Broncos 21, Eagles 17

