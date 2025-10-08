Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now
1) Buffalo Bills (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +440 --> This Week's Odds: +500
Week 5 Result: Patriots 23, Bills 20
32) New Orleans Saints (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Saints 26, Giants 14
31) New York Jets (0-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Cowboys 37, Jets 22
30) Cincinnati Bengals (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Lions 37, Bengals 24
29) Carolina Panthers (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Panthers 27, Dolphins 24
28) New York Giants (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Saints 26, Giants 14
27) Tennessee Titans (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Titans 22, Cardinals 21
26) Las Vegas Raiders (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +35000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Colts 40, Raiders 6
25) Miami Dolphins (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000
Week 5 Result: Panthers 27, Dolphins 24
24) Cleveland Browns (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +25000
Week 5 Result: Vikings 21, Browns 17
23) Arizona Cardinals (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +15000
Week 5 Result: Titans 22, Cardinals 21
22) Chicago Bears (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +8000
Week 5 Bye
21) Atlanta Falcons (2-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500
Week 5 Bye
20) Dallas Cowboys (2-2-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +6500
Week 5 Result: Cowboys 37, Jets 22
19) Minnesota Vikings (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +5500
Week 5 Result: Vikings 21, Browns 17
18) New England Patriots (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +10000 --> This Week's Odds: +5000
Week 5 Result: Patriots 23, Bills 20
17) Pittsburgh Steelers (3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +4500
Week 5 Bye
16) Houston Texans (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +4000
Week 5 Result: Texans 44, Ravens 10
15) Seattle Seahawks (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000
Week 5 Result: Bucs 38, Seahawks 35
14) Jacksonville Jaguars (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2700
Week 5 Result: Jaguars 31, Chiefs 28
13) Tampa Bay Buccaneers (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2500
Week 5 Result: Bucs 38, Seahawks 35
12) Washington Commanders (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200
Week 5 Result: Commanders 27, Chargers 10
11) Denver Broncos (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2200
Week 5 Result: Broncos 21, Eagles 17
10) San Francisco 49ers (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +1800
Week 5 Result: 49ers 26, Rams 23
9) Indianapolis Colts (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +1800
Week 5 Result: Colts 40, Raiders 6
8) Los Angeles Chargers (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1700
Week 5 Result: Commanders 27, Chargers 10
7) Los Angeles Rams (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600
Week 5 Result: 49ers 26, Rams 23
6) Baltimore Ravens (1-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1500
Week 5 Result: Texans 44, Ravens 10
5) Kansas City Chiefs (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +950 --> This Week's Odds: +1000
Week 5 Result: Jaguars 31, Chiefs 28
4) Green Bay Packers (2-1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +800
Week 5 Bye
3) Detroit Lions (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +800
Week 5 Result: Lions 37, Bengals 24
2) Philadelphia Eagles (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +600 --> This Week's Odds: +700
Week 5 Result: Broncos 21, Eagles 17
